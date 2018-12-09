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«Яндекс.Навигатор» «заговорил» голосом футболиста Сергея Корниленко

«Яндекс.Навигатор» «заговорил» голосом футболиста Сергея Корниленко

Форвард самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко стал новым голосом системы «Яндекс.Навигатор». Белорусский футболист записал 120 фраз, которые ведут водителей по маршруту. Голос Сергея Корниленко доступен в версиях приложения для всех мобильных устройств.

Стоит отметить, что навигатор уже обзавелся голосами многих знаменитостей. 

26 ноября 2018, 05:00
«Крылья Советов» проиграли «Краснодару» в Кубке России

«Крылья Советов» проиграли «Краснодару» в Кубке России

1 ноября самарские «Крылья Советов» в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу принимали «Краснодар». Первый тайм встречи прошел без забитых мячей. Счет открыли волжане на 54-й минуте. После подачи с левого фланга Александр Соболев головой отправил мяч в сетку 

1 ноября 2018, 10:39
«Крылья Советов» определились с наказанием для Евгения Башкирова и Георгия Тигиева

«Крылья Советов» определились с наказанием для Евгения Башкирова и Георгия Тигиева

Директор по развитию футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Шикунов рассказал, какая мера взыскания ожидает полузащитника Георгия Тигиева и защитника Евгения Башкирова. Они будут подвергнуты финансовому наказанию, сообщает Спорт-Экспресс.

Напомним, футболисты были остановлены сотрудниками полиции в конце позапрошлой недели. 
22 октября 2018, 04:08
В Самаре проходит семинар для молодых футбольных тренеров

В Самаре проходит семинар для молодых футбольных тренеров

На стадионе «Металлург» проходит семинар для молодых самарских тренеров по футболу. Свыше 30 специалистов готовятся сдавать экзамен на категорию.
Своими соображениями о перспективах российских футболистов поделился  главный тренер ПФК «Крылья Советов» Миодраг Божович.

Подробности мероприятия -  в выпусках новостей 
22 октября 2018, 01:00
Миодрага Божовича представили в качестве нового главного тренера «Крыльев Советов»

Миодрага Божовича представили в качестве нового главного тренера «Крыльев Советов»

5 октября «Крыльям Советов» представили нового главного тренера. Как и сообщалось ранее, команду возглавил черногорский специалист Миодраг Божович. Именно ему и предстоит выводить команду на игру с московским «Динамо», которая намечена на 6 октября.

Миодраг Божович хорошо известен российским любителям футбола. 

5 октября 2018, 04:35
Андрей Тихонов попрощался с Самарой: «Крылья Советов» объявили об отставке главного тренера

Андрей Тихонов попрощался с Самарой: «Крылья Советов» объявили об отставке главного тренера

Андрей Тихонов ушел с поста главного тренера «Крыльев Советов». 5 октября он провел тренировку с командой, которая стала дня него последней в рамках работы в клубе. Перед тем, как покинуть расположение «КС», Андрей Валерьевич тепло попрощался с игроками и сотрудниками 

5 октября 2018, 12:50
Миодраг Божович может возглавить «Крылья Советов» уже перед матчем с «Динамо»

Миодраг Божович может возглавить «Крылья Советов» уже перед матчем с «Динамо»

Миодрага Божовича могут заявить в качестве главного тренера «Крыльев Советов» уже на матче с московским «Динамо». Игра состоится 6 октября на стадионе «Самара Арена». Для завершения процесса смены наставника осталось решить несколько технических моментов. Об этом сообщили «ТЕРРЕ» собственные источники. 

4 октября 2018, 03:16
Матч Кубка России «Крылья Советов» - «Краснодар» пройдет на «Самара Арене»

Матч Кубка России «Крылья Советов» - «Краснодар» пройдет на «Самара Арене»

3 октября в Доме футбола прошла жеребьевка, в которой определились места проведения поединков 1/8 финала Кубка России. По ее итогам «Крылья Советов» и «Краснодар» будут бороться за путевку в четвертьфинал на стадионе «Самара Арена».

Проведение матчей 1/8 запланировано на 31 октября 

3 октября 2018, 02:15
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