8 в рамках заключительного в этом году, 17 тура чемпионата РПЛ «Крылья Советов» встречались с «Ростовом». Матч проходил на стадионе «Самара Арена».
Единственный гол в игре был забит на 11-й минуте. После фола на Мирале Самарджиче судья назначил пенальти в ворота «Ростова». Его безукоризненно исполнил Антон, обеспечивший победу волжанам. Кроме того, этот забитый гол стал 800-м для «КС» в чемпионатах России.
Стоит отметить, что встреча стала крайне «богатой» на удаления. В конце первого тайма поле покинул капитан самарцев Сергей Корниленко. Судья посчитал, что он симулировал травму. На 83-й минуте прямую красную карточку у гостей получил Сигурдссон, а через две минуты второе предупреждение схлопотал Гацкан. Прошло еще пять минут и у ростовчан за черезмерные эмоции в адрес резервного арбитра был удален главный тренер Валерий Карпин.
Следующую игру самарцы проведут 4 марта на выезде против московского «Локомотива».
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