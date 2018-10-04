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Матч Кубка России «Крылья Советов» - «Краснодар» пройдет на «Самара Арене»

Матч Кубка России «Крылья Советов» - «Краснодар» пройдет на «Самара Арене»

3 октября в Доме футбола прошла жеребьевка, в которой определились места проведения поединков 1/8 финала Кубка России. По ее итогам «Крылья Советов» и «Краснодар» будут бороться за путевку в четвертьфинал на стадионе «Самара Арена».

Проведение матчей 1/8 запланировано на 31 октября 

3 октября 2018, 02:15
В «Крыльях Советов» рассказали, как клуб собирается зарабатывать деньги

В «Крыльях Советов» рассказали, как клуб собирается зарабатывать деньги

С начала этого сезона самарский футбольный клуб «Крылья Советов» смог подписать, не считая мелких, уже три крупных соглашения о спонсорстве - с букмекерской компанией, производителем газированных напитков и сетью предприятий быстрого питания. Суммы не разглашаются, но по оценкам экспертов речь 

11 сентября 2018, 10:17
«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров

«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров

Футбольный клуб «Крылья Советов» намерен формировать до половины своего бюджета за счет работы с партнерами. Об этом корреспонденту «ТЕРРЫ» рассказал начальник коммерческого отдела «КС» Руслан Хаяров.

Более подробно о том, как главный футбольный клуб региона намерен зарабатывать деньги мы 
7 сентября 2018, 12:42
«Сызрань-2003» одержала уверенную победу над «Уфой-2»

«Сызрань-2003» одержала уверенную победу над «Уфой-2»

2 сентября в рамках 7 тура первенства ПФЛ команда «Сызрань-2003» принимала на своем стадионе «Кристалл» «Уфу-2». В этой игре хозяева поля одержали разгромную победу над соперником.

«Сызрань-2003» вышла вперед, благодаря голу Максима Малаховского. На последней минуте первого тайма Илья Ионов удвоил 

3 сентября 2018, 11:09
Матч «Енисей» - «Крылья Советов» посетят около 2 тысяч человек

Матч «Енисей» - «Крылья Советов» посетят около 2 тысяч человек

27 августа в 18:30 самарские «Крылья Советов» встретятся на выезде с красноярским «Енисеем». Игра состоится в Тюмени и станет заключительной в рамках 5 тура чемпионата РПЛ.

Организаторы ожидают, что футбольный поединок посетят около 2 тысяч человек. Вход для самарских болельщиков на 

27 августа 2018, 12:56
Тренер ФК «Ростов» Миодраг Божович намерен уйти в отставку после провального матча в Сызрани

Тренер ФК «Ростов» Миодраг Божович намерен уйти в отставку после провального матча в Сызрани

Главный тренер ФК «Ростов» Миодраг Божович (на фото) заявил, что уйдет в отставку после поражения своей команды в Сызрани в матче 1/16 финала Кубка России по футболу. Об этом наставник заявил на послематчевой конференции вечером в среду, 24 сентября.
«Я 

25 сентября 2014, 02:19
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