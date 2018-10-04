Миодрага Божовича могут заявить в качестве главного тренера «Крыльев Советов» уже на матче с московским «Динамо». Игра состоится 6 октября на стадионе «Самара Арена». Для завершения процесса смены наставника осталось решить несколько технических моментов. Об этом сообщили «ТЕРРЕ» собственные источники. Сейчас завершаются переговоры с Андреем Тихоновым о разрыве действующего контракта с самарским футбольным клубом.
Матч «Крылья Советов» - «Динамо» начнется 6 октября в 16:00. На данный момент, по прошествии 9 туров чемпионата РПЛ, волжане занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе только семь турнирных очков. Из девяти встреч самарцы потерпели поражения в шести, одну отыграли вничью и только в двух поединках смогли добиться победы.
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