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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Материалы по теме:

Центробанк отозвал лицензию у банка с филиалом в Самаре

Центробанк отозвал лицензию у банка с филиалом в Самаре

ЦБ РФ в понедельник отозвал лицензии сразу у четырех кредитных учреждений. В том числе, у "Форус-Банка", имеющего центральный офис на улице Молодогвардейской в Самаре.
В сообщении регулятора говорится, что при неудовлетворительном качестве активов «Фора - Оппортьюнити Русский Банк» неадекватно оценивал 

19 декабря 2016, 05:40
В Татфондбанке введена временная администрация

В Татфондбанке введена временная администрация

С 15 декабря Банк России  возложил эти функции на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» сроком на шесть месяцев. Первоочередная задача временной администрации - обследование финансового положения банка. Одновременно введен  мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на 3 месяца. Это решение 

15 декабря 2016, 02:59
Самарец расплатился с кредиторами 5-тысячными купюрами «Банка приколов»

Самарец расплатился с кредиторами 5-тысячными купюрами «Банка приколов»

В Самаре вынесен обвинительный вердикт в отношении 38-летнего местного жителя Сергея И. Мужчина занимался мошенничеством и украл чужое имущество, сообщает прокуратура Самарской области.
 
Как установили следователи, что в августе этого года гражданин взял в долг у трех своих знакомых 
12 ноября 2016, 03:04
Больше половины рынка микрофинансовых организаций Самарской области составляют ломбарды

Больше половины рынка микрофинансовых организаций Самарской области составляют ломбарды

По информации отделения ЦБ РФ по Самарской области, в структуре микрофинансового рынка 56% занимают ломбарды. И только 15 процентов сами микрофинансовые организации. Сейчас 17,5 тысяч самарцев являются такими заемщиками. Портфель займов составляет на сентябрь 768 миллионов.
20 октября 2016, 06:06
Россияне определились с символами для новых банкнот

Россияне определились с символами для новых банкнот

Завершилось интернет-голосование, в процессе которого жители нашей страны выбирали символы для новых купюр в 200 и 2000 рублей. По сведениям на 12:00 7 октября в лидерах оказался памятник затопленным кораблям и археологическое городище Херсонес Таврический в городе Севастополь. За эти 

7 октября 2016, 02:15
Первую пластиковую банкноту в России выпустят к ЧМ-2018

Первую пластиковую банкноту в России выпустят к ЧМ-2018

Гознак предложил выпустить к чемпионату мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) пластиковую банкноту в 100 рублей. В госкомпании уверены, что она должна заметно отличаться от текущего денежного ряда дизайном, технологическим решением и набором защитных признаков. В Гознаке намерены до конца 

25 июля 2016, 03:40

"Промсвязьбанк" завершил присоединение самарского "Первобанка"

Об этом официально заявили представители кредитного учреждения. С 1-ого июля все отделения "Первобанка" начали работать под новым брендом в привычном для клиентов режиме, говорится в сообщении. Сеть отделений "Промсвязьбанка" в Самарской области увеличится на 16 офисов и будет насчитывать 22 отделения. 

4 июля 2016, 07:15
ЦБ открыл голосование за дизайн купюр в 200 и 2000 рублей

ЦБ открыл голосование за дизайн купюр в 200 и 2000 рублей

Центробанк запустил сайт "Твоя-Россия.рф" для проведения голосования за дизайн новых банкнот. До 28 июля любой желающий россиянин может предложить до четырех достопримечательностей в четырёх разных городах, которые могут быть изображены на купюрах номиналом в 200 и 2000 рублей.

Затем в августе стартует следующий этап, 

28 июня 2016, 03:19
В Самарской области распространяли фальшивые 5-тысячные купюры

В Самарской области распространяли фальшивые 5-тысячные купюры

Об этом сообщает областное МВД. На хранении, перевозке и сбыте фальшивок попались шесть жителей Жигулевска в возрасте от 20 до 27 лет. Злоумышленники расплачивались ими в торговых точках, действуя не только на территории 63-го региона, но и близлежащих соседних. В 

19 мая 2016, 12:01
Самара может попасть на новую 200-рублевую денежную купюру

Самара может попасть на новую 200-рублевую денежную купюру

Красноярская «Студия агрессивного дизайна» разработала две версии купюры достоинством в 200 рублей. На одной из них изображены главные достопримечательности Самары. На банкноте нанесены памятник Григорию Засекину, площадь Куйбышева и храм Георгия Победоносца.
 
Соперник Самары - Иркутск. На иркутской купюре 
17 апреля 2016, 08:19
Житель Самары попал в колонию из-за найденных 5000 рублей

Житель Самары попал в колонию из-за найденных 5000 рублей

Самарский суд вынес приговор местному жителю Владимиру Деревянченко. Мужчина признан виновным в попытке сбыта фальшивых денег. Согласно материалам уголовного дела, самарец пытался расплатиться в магазине поддельной купюрой номиналом 5000 рублей. Продавец заметил признаки подделки на банкноте и вызвал полицейских. По 
1 марта 2016, 10:18
В Кинеле женщина пыталась сбыть фальшивую купюру на 5000 рублей

В Кинеле женщина пыталась сбыть фальшивую купюру на 5000 рублей

Кинельские полицейские задержали подозреваемую в попытке сбыта поддельной банкноты. В правоохранительные органы позвонили сотрудники магазина на улице Октябрьской. Они рассказали, что одна из покупательниц пытается оплатить покупки купюрой номиналом 5000 рублей с признаками подделки, сообщили в областной полиции.

Прибывшие 
14 декабря 2015, 03:42
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