За четвертый квартал 2016 года в России было выявлено 14,3 тыс. фальшивых рублевых банкнот. Их общая сумма составила 46,5 млн рублей. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
Больше всего фальшивых купюр оказалось среди пятитысячных — 8,125 тыс. Несколько меньше поддельных дензнаков номиналом в 1 тысячу рублей — 5,701 тыс.
Реже всего злоумышленники подделывают купюры номиналом 10 рублей. Их обнаружили лишь 7 штук.
Кроме того, было выявлено 13 фальшивых 10-рублевых монет и сорок 5-рублевых подделок. Также в четвертом квартале 2016-го специалисты смогли вывести из оборота 1,6 тыс. поддельных зарубежных банкнот, основную часть из которых составили американские доллары.
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