За прошлый год в Самарской области выявили поддельные банкноты номиналом 100 долларов США. Всего изъято 35 штук. Рублевых подделок нашли 746, сообщили в Банке России. Это вдвое меньше, чем в 2015-м, когда изъяли 444 фальшивки. Чаще всего подделывают банкноты номиналом 5000 рублей – их было около 500. Далее в антирейтинге купюры на тысячу рублей – более 200. Фальшивок «пятисоток» – 14, сторублевок – всего семь. А вот «полтинники» и десятирублевки, похоже, стали самыми безопасными банкнотами – ни одной подделки такого номинала в Самарской области в прошлом году не выявили.
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