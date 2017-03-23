Как самарцам защитить свои сбережения? Россияне продолжают скупать доллары и евро. Согласно статистике Банка России, объем валютных депозитов населения с начала года увеличился более чем на 17%, а по сравнению с прошлым годом на 74%. Есть ли альтернатива доллару и евро? И какие еще финансовые …