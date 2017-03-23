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«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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Сергей Стиллавин меняет профессию

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ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры

ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры

За четвертый квартал 2016 года в России было выявлено 14,3 тыс. фальшивых рублевых банкнот. Их общая сумма составила 46,5 млн рублей. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
Больше всего фальшивых купюр оказалось среди пятитысячных — 8,125 

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Самарец расплатился с кредиторами 5-тысячными купюрами «Банка приколов»

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Как установили следователи, что в августе этого года гражданин взял в долг у трех своих знакомых 
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Первую пластиковую банкноту в России выпустят к ЧМ-2018

Первую пластиковую банкноту в России выпустят к ЧМ-2018

Гознак предложил выпустить к чемпионату мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) пластиковую банкноту в 100 рублей. В госкомпании уверены, что она должна заметно отличаться от текущего денежного ряда дизайном, технологическим решением и набором защитных признаков. В Гознаке намерены до конца 

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В Самарской области распространяли фальшивые 5-тысячные купюры

В Самарской области распространяли фальшивые 5-тысячные купюры

Об этом сообщает областное МВД. На хранении, перевозке и сбыте фальшивок попались шесть жителей Жигулевска в возрасте от 20 до 27 лет. Злоумышленники расплачивались ими в торговых точках, действуя не только на территории 63-го региона, но и близлежащих соседних. В 

19 мая 2016, 12:01
Житель Самары попал в колонию из-за найденных 5000 рублей

Житель Самары попал в колонию из-за найденных 5000 рублей

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1 марта 2016, 10:18
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Глава Apple обвинил рубль в падении выручки компании

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27 января 2016, 11:36
В России ввели новые правила обмена валюты

В России ввели новые правила обмена валюты

В этот понедельник, 28 декабря, все банки России начали менять иностранную валюту на рубли по новым правилам. Теперь на многих своих клиентов финансовые институты будут составлять досье. Эта информация будет храниться в кредитных учреждениях в течение 5 лет.

Перед 
29 декабря 2015, 09:50
ФРС подняла ставку

ФРС подняла ставку

Событие, которого экономисты всего мира ожидали, но боялись последние 2 года, произошло. Федеральная резервная система США впервые за 9 лет повысила ключевую ставку на четверть процентных пункта - до уровня 0,25-0,5%. Несмотря на заявление главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева о том, 
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Рубль пытается удержать позиции

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По состоянию на 10:10 по московскому времени, на утренней сессии ММВБ доллар США расчетами tomorrow повысился на 0,05 рубля до 65 рублей 58 копеек. 
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Как самарцам защитить свои сбережения?

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Как показал последний опрос Всероссийского центра общественного мнения, две трети жителей России все же откладывают деньги, самая популярная валюта для хранения сбережений при этом - рубли. В долларах хранят сбережения примерно 8% респондентов, 4% - в европейской валюте.

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9 июня 2015, 07:22
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