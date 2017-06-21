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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Россиян заставят копить на пенсии – новый способ предложили в Минфине

Россиян заставят копить на пенсии – новый способ предложили в Минфине

Министерство финансов собирается обсудить в правительстве доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала, пишут «Ведомости». Ранее Центробанк и Минфин предлагали подключать граждан к системе ИПК автоматически, а тем, кто трудится не по найму, регистрироваться в ней самим. Теперь подготовлены и другие варианты. 

21 июня 2017, 03:17
День денег: в Тольятти малышам-счастливчикам заплатят по 10 тысяч рублей

День денег: в Тольятти малышам-счастливчикам заплатят по 10 тысяч рублей

Малышам, родившимся в Тольятти в День города 20 июня, заплатят по 10 тысяч рублей. Это единовременное пособие; если рождается несколько детей, то родители получают пособие на каждого из них, уточнили в мэрии Автограда. Число счастливчиков 2017 года пока не объявлено, 

21 июня 2017, 11:48
Трамваи будут при деньгах: самарское ТТУ займет 165 миллионов рублей

Трамваи будут при деньгах: самарское ТТУ займет 165 миллионов рублей

Самарское трамвайно-троллейбусное управление хочет занять 165 миллионов рублей. Деньги предприятию нужны для пополнения оборотных средств. Как следует из сообщения на портале госзакупок, ТТУ просит открыть возобновляемую кредитную линию сроком на 2 года под 18-19% годовых. На ее обслуживание закладывается 32 

20 июня 2017, 01:55
Названы самые дорогие для проживания страны Европы

Названы самые дорогие для проживания страны Европы

Из 28 государств Евросоюза наиболее дорогой для проживания признана Дания, а самой дешевой - Болгария. Об этом говорят данные Евростата.
Как отмечают авторы исследования, средний уровень цен в Европе отмечен в Италии и Германии. При этом между отдельными регионами ЕС 

16 июня 2017, 09:05
В Самарской области нашли фальшивые банкноты номиналом $100

В Самарской области нашли фальшивые банкноты номиналом $100

За прошлый год в Самарской области выявили поддельные банкноты номиналом 100 долларов США. Всего изъято 35 штук. Рублевых подделок нашли 746, сообщили в Банке России. Это вдвое меньше, чем в 2015-м, когда изъяли 444 фальшивки. Чаще всего подделывают банкноты номиналом 

23 марта 2017, 02:49
Курс российской валюты после продолжительных новогодних праздников серьезно укрепился

Курс российской валюты после продолжительных новогодних праздников серьезно укрепился

Доллар США, по данным ЦБ РФ, впервые за полтора года упал ниже психологической отметки в 60 рублей. Евро тоже просел. Традиционно на Московской бирже валютные торги проходили и в январские праздники. Поскольку российские игроки в эти дни обычно неактивны, спрос 

9 января 2017, 03:18
Официальный курс евро к рублю снизился на 72 копейки

Официальный курс евро к рублю снизился на 72 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком России на вторник, снизился на 72 копейки и достиг уровня 73 рубля 65 копеек. 

Доллар подешевел на 1 рубль 10 копеек и стоит теперь 65 рублей 95 копеек. Барель черного золота сейчас 
1 августа 2016, 06:33
Великобритания выходит из ЕС

Великобритания выходит из ЕС

Большинство мировых валют снижается к доллару после объявления предварительных результатов голосования по выходу Великобритании из Европейского Союза. Итоги официально не подведены, однако уже понятно, что представители лагеря евроскептиков одержали победу. Такого результата практически никто не ожидал. Фунт рухнул до 30-летнего 

24 июня 2016, 02:15
Мировые цены на нефть снова растут

Мировые цены на нефть снова растут

Участники рынка ждут саммита стран-участниц ОПЕК, на которой может быть принято решение о сокращении объемов добычи черного золота. В этих условиях на Лондонской бирже фьючерсы нефти североморской марки Brent с июльской поставкой укрепились более, чем на процент до отметки 50 

1 июня 2016, 08:14
В России ввели новые правила обмена валюты

В России ввели новые правила обмена валюты

В этот понедельник, 28 декабря, все банки России начали менять иностранную валюту на рубли по новым правилам. Теперь на многих своих клиентов финансовые институты будут составлять досье. Эта информация будет храниться в кредитных учреждениях в течение 5 лет.

Перед 
29 декабря 2015, 09:50
ФРС подняла ставку

ФРС подняла ставку

Событие, которого экономисты всего мира ожидали, но боялись последние 2 года, произошло. Федеральная резервная система США впервые за 9 лет повысила ключевую ставку на четверть процентных пункта - до уровня 0,25-0,5%. Несмотря на заявление главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева о том, 
17 декабря 2015, 11:01
Рубль пытается удержать позиции

Рубль пытается удержать позиции

В понедельник, 28 сентября, российский рубль пытается удержать свои позиции и торгуется на уровне пятничных значений.
По состоянию на 10:10 по московскому времени, на утренней сессии ММВБ доллар США расчетами tomorrow повысился на 0,05 рубля до 65 рублей 58 копеек. 
28 сентября 2015, 11:27
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