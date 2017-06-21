Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 июня, вырос сразу на 1 рубль 42 копейки и достиг психологической отметки в 60 рублей. Это произошло впервые с февраля текущего года. Курс евро вырос на 1 рубль 48 копеек и составил 66 рублей 79 копеек. Эксперты полагают, что основными причинами удешевления российской валюты стали снижение ключевой ставки ЦБ, рост процентных ставок в США и падение цен на нефть, которая с начала года подешевела на 20%, а также скупка отечественным Минфином валюты. Сейчас на российском финансовым рынке наблюдается высокая волатильность, которая привлекает спекулянтов. Кроме того, давит на рубль и возможное расширение американских санкций.
Павел Краснощеков, руководитель брокерского отдела самарского филиала «БКС-Премьер»:
- Долго стоять у нижней границы, с точки зрения технической и вообще фундаментального анализа, рублевая стоимость нефти не будет. Поэтому либо мы увидим продолжение тенденции к росту доллара, либо нефть должна вернуться в район 50$ за баррель, для того чтобы компенсировать изменение валютных курсов.
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