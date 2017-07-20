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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
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Более 120 миллионов рублей разойдутся по самарским дворам

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Где отдадут деньги: выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «Югры»

Где отдадут деньги: выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «Югры»

Банками-агентами для выплаты страхового возмещения вкладчикам московского банка «Югра» выбраны пять кредитных учреждений: ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, «Открытие», «Уралсиб», сообщили в агентстве по страхованию вкладов.

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Когда самарцам начнут начислять невидимые деньги?

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Как вернуть вклады и где смотреть «Игру престолов»: что самарцы ищут в Интернете

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Сбежать с деньгами будет невозможно

Сбежать с деньгами будет невозможно

Руководители сомнительных банков не смогут выезжать из России. Пока это только предложение. О такой мере заговорили в Центробанке. По мнению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, это должно помочь возместить ущерб и спасти активы в случае возникновения проблем. Случаи, когда банкиры выводили 

17 июля 2017, 02:04
Фонду капремонта не хотят помочь с деньгами

Фонду капремонта не хотят помочь с деньгами

Фонду капитального ремонта Самарской области в очередной раз не удалось взять кредит. На тендеры, объявленные некоммерческой организацией, не было подано ни одной заявки. Планировалось открыть две кредитные линии на 350 и 150 миллионов рублей сроком на 43 месяца под 11,25% 

12 июля 2017, 03:42
Вкладчикам «Югры» придется забирать свои деньги из другого банка

Вкладчикам «Югры» придется забирать свои деньги из другого банка

Риск банкротства навис над одним из крупнейших российских банков. В кредитном учреждении «Югра», у которого в Самаре есть свой филиал и дополнительный офис, Центробанк ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов.

Наложен мораторий на выплаты кредиторам. Причина - неустойчивое 

10 июля 2017, 02:47
Потерянный «Легион»: вкладчикам московского банка придется подождать выплат

Потерянный «Легион»: вкладчикам московского банка придется подождать выплат

Банк России отозвал лицензию у столичной кредитной организации «Легион», представленной филиалом в Самаре и дополнительным офисом в Тольятти. В сообщении регулятора говорится, что банк не исполнял действующие федеральные законы и нормативные акты ЦБ. Значение достаточности его средств опустилось ниже двух 

7 июля 2017, 02:12
Какой самарский банк заработал больше всего в марте?

Какой самарский банк заработал больше всего в марте?

Самарские банки отчитались об итогах работы в марте. Граждане по-прежнему предпочитают хранить деньги на депозитах, и большинство финансовых учреждений нарастили объемы вкладов.
На первом месте АктивКапитал Банк, на его счетах почти 21 миллиард рублей физлиц, на второй строчке Газбанк - 

19 апреля 2017, 02:01
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