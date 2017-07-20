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Более 120 миллионов рублей разойдутся по самарским дворам
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19 июля 2017, 10:21
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Где отдадут деньги: выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «Югры»
Банками-агентами для выплаты страхового возмещения вкладчикам московского банка «Югра» выбраны пять кредитных учреждений: ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, «Открытие», «Уралсиб», сообщили в агентстве по страхованию вкладов.
«Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового …
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18 июля 2017, 10:50
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Когда самарцам начнут начислять невидимые деньги?
Заем вскоре можно будет получить и в биткоинах. Правила работы банков на кредитном рынке России ждет очередная реформа. Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект с блоком поправок по финансовым сделкам в Гражданский кодекс. …
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17 июля 2017, 05:32
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Как вернуть вклады и где смотреть «Игру престолов»: что самарцы ищут в Интернете
Главными темами в запросах жителей Самарской области к поисковику «Яндекс» стали банк «Югра» и сериал «Игра престолов».
Интерес к банку, где в начала июля ввели временную администрацию, оценили в 81 балл. Как уже сообщала «ТЕРРА», наложен мораторий на выплаты …
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17 июля 2017, 08:07
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Сбежать с деньгами будет невозможно
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17 июля 2017, 02:04
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Фонду капремонта не хотят помочь с деньгами
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12 июля 2017, 03:42
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Вкладчикам «Югры» придется забирать свои деньги из другого банка
Риск банкротства навис над одним из крупнейших российских банков. В кредитном учреждении «Югра», у которого в Самаре есть свой филиал и дополнительный офис, Центробанк ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов.
Наложен мораторий на выплаты кредиторам. Причина - неустойчивое …
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10 июля 2017, 02:47
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Потерянный «Легион»: вкладчикам московского банка придется подождать выплат
Банк России отозвал лицензию у столичной кредитной организации «Легион», представленной филиалом в Самаре и дополнительным офисом в Тольятти. В сообщении регулятора говорится, что банк не исполнял действующие федеральные законы и нормативные акты ЦБ. Значение достаточности его средств опустилось ниже двух …
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7 июля 2017, 02:12
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Какой самарский банк заработал больше всего в марте?
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19 апреля 2017, 02:01