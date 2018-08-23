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В Самаре проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-летию победы в битве под Курском
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23 августа 2018, 11:25
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Воспитательница, которую обвинили в жестоком обращении с детсадовцами в Сызрани, уволилась
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23 августа 2018, 11:19
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Сотрудник ОМОНа скрутил брючным ремнем дебошира с ножом
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23 августа 2018, 10:59
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Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»
В Сети появился видеоролик, на котором видно, как пожарные тушат заброшенную двухэтажку на проспекте Кирова в Самаре. Запись разместило издание samara.kp.ru. Напомним, что рано утром 23 августа, в четверг, вспыхнуло заброшенное зздание на проспекте Кирова, расположенное неподалеку от торгово-развлекательного …
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23 августа 2018, 10:50
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На трассе в Волжском районе столкнулись 4 машины
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22 августа 2018, 07:48
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В Тольятти 4-летнего мальчика сбила Lada Vesta
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22 августа 2018, 01:36
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17-летняя девушка оказалась под колесами Honda CR-V в Самаре
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22 августа 2018, 01:15
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В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком
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22 августа 2018, 12:16
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Силовики хотят следить за футбольными фанатами в социальных сетях
МВД России предложило следить за спортивными фанатами в социальных сетях. Соответствующую идею ведомство изложило в проекте плана по работе с болельщиками. Документ находится на этапе согласования. Силовики хотят, чтобы сотрудники Минспорта круглосуточно контролировали околофутбольные паблики, собирали всю необходимую информацию, а …
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20 августа 2018, 02:22
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На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью
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20 августа 2018, 12:35
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Житель Сызрани умудрился «продать» несуществующую шубу
Жителя Сызрани подозревают в мошенничестве с интернет-покупками. По информации правоохранителей, 37-летняя жительница Свердловской области захотела купить норковую шубу на одном из сайтов. Продавец потребовал внести 100 % предоплату. Женщина перевела всю сумму – 10 тысяч рублей и стала ждать покупку. …
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17 августа 2018, 05:14
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В Тольятти «десятка» перевернулась после ДТП с «Приорой»: пострадала 5-летняя девочка
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16 августа 2018, 02:28
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37