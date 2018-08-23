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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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17-летняя девушка оказалась под колесами Honda CR-V в Самаре

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22 августа 2018, 01:15
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В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком

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Силовики хотят следить за футбольными фанатами в социальных сетях

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20 августа 2018, 02:22
На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью

На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью

В воскресенье, 19 августа, на трассе М-5 под Сызранью произошла крупная авария. На дороге столкнулись иномарка Toyota Land Cruiser с номерами Пензенской области и Mazda CX-5, от удара оба внедорожника улетели в кювет. 
 
По словам очевидцев, ехавший со стороны областной столицы 
20 августа 2018, 12:35
Житель Сызрани умудрился «продать» несуществующую шубу

Житель Сызрани умудрился «продать» несуществующую шубу

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17 августа 2018, 05:14
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В Тольятти «десятка» перевернулась после ДТП с «Приорой»: пострадала 5-летняя девочка

В среду вечером, 15 августа, 20-летний водитель «Лады Приоры» ехал по Обводному шоссе в Тольятти. В районе световой опоры № 57 по улице Параллельной автомобилист при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество другому транспортному средству, произошло столкновение. От удара 
16 августа 2018, 02:28
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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