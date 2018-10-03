В Чапаевске ищут пропавшую 15-летнюю девочку Чапаевская полиция разыскивает пропавшую девочку-подростка. 15-летняя Виктория Задорина ушла в школу 27 сентября и с тех пор не выходила на связь. Как отмечает ГУ МВД России по Самарской области, она уже не раз покидала дом. У девочки при себе имеется …