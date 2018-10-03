На днях жигулевским полицейским пришлось разбираться с излишне буйным жителем города. Он пришел к своей бывшей жене, которая живет в квартире на улице Первомайской. Разговора между экс-супругами не вышло.
Мужчина сильно расстроился и отправился на улицу. Там он нашел несколько камней и начал метать их в окна квартиры своей обидчицы. В итоге, он разнес четыре стеклопакета и москитную сетку.
Хозяйка квартиры обратилась за помощью к правоохранителям. Возмутитель спокойствия был пойман недалеко от места происшествия. Сейчас на него возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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