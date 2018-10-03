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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов

В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов

Правоохранители проверили тепличный комплекс, расположенный в Волжском районе. Оказалось, что там работали овощеводами 30 иностранцев, причем часть из них - нелегальные мигранты. В отношении 19 человек, которые находятся в России незаконно, составили 19 административных протоколов, сообщили в региональном Главке полиции. 
1 октября 2018, 01:20
В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным

В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным

В выходные, 29 сентября, в Самаре сотрудники 5 роты Полка ДПС задержали очередного нетрезвого водителя. Оказалось, что пьяным за руль сел сотрудник Росгвардии. Известно, что перед тем, как он попался силовикам, автомобилист подрался около киоска на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и 
1 октября 2018, 12:08
В Чапаевске ищут пропавшую 15-летнюю девочку

В Чапаевске ищут пропавшую 15-летнюю девочку

Чапаевская полиция разыскивает пропавшую девочку-подростка. 15-летняя Виктория Задорина ушла в школу 27 сентября и с тех пор не выходила на связь. Как отмечает ГУ МВД России по Самарской области, она уже не раз покидала дом. У девочки при себе имеется 

28 сентября 2018, 03:42
В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал

В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал

Самарская полиция разыскивает водителя, который сбил человека. Авария произошла В 6 часов утра 27 сентября на пересечении улицы Пугачевской и проспекта Металлургов. Неизвестный автомобилист на неизвестной машине сбил 43-летнего мужчину. Пострадавший переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, но виновник ДТП 

28 сентября 2018, 01:51
Безработный житель Тольятти разгромил венчальный храм Петра и Февронии

Безработный житель Тольятти разгромил венчальный храм Петра и Февронии

В среду, 27 декабря, в полицию Тольятти поступило сообщение о погроме в венчальном храме Петра и Февронии в Автозаводском районе. Утром прихожане обнаружили, что двери в храм выломаны, внутри разром. Иконы, по предварительным данным, не злоумышленники не тронул. Было ли 
27 декабря 2017, 01:30
В Самаре вандалы разгромили остановку у сквера Высоцкого

В Самаре вандалы разгромили остановку у сквера Высоцкого

Сегодня, 7 мая, утром самарцы обнаружили, что остановочный павильон у сквера Высоцкого разгромлен.

Стеклянную перегородку злоумышленники разнесли на мелкие осколки.
 
Кроме того, поблизости перевернули мусорный бак. Фотографии с места происшествия выложили в городских пабликах соцсетей.
 
Как
7 мая 2017, 11:36
Пьяная белка устроила погром в частном английском клубе

Пьяная белка устроила погром в частном английском клубе "Ханиборн"

Животное пролезло в частный железнодорожный клуб "Ханиборн" (г. Ившем) и причинило ущерб на 300 фунтов стерлингов. Об этом пишет издание The Telegraph.

Белка очень хотела пить. Она добралась до крана с пивом и сумела его открыть. "Утолила жажду", но 
17 июля 2015, 02:07
Новости блогов: в Сызрани неизвестные устроили погром в представительстве газеты «Хронограф»

Новости блогов: в Сызрани неизвестные устроили погром в представительстве газеты «Хронограф»

Блогер Илья Круговой рассказал, что в Сызрани "неизвестные крепкие ребята устроили погром в местном представительстве тольяттинской газеты "Хронограф". "Кому-то сызранские журналисты наступили нехило на пятки. Проникнув в здание, мужчины вышибли дверь в редакцию и стали там все громить. По некоторым 

30 января 2015, 05:43
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