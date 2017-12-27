В среду, 27 декабря, в полицию Тольятти поступило сообщение о погроме в одном из храмов Автозаводского района. Подозреваемый в совершении преступления задержан.
«Сегодня около 8 часов утра в дежурную часть УМВД Росси по г. Тольятти поступило сообщение о том, что неизвестный злоумышленник, выломав дверь в одном из храмов Автозаводского района, устроил внутри погром», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Предполагаемый злоумышленник пойман прямо на месте происшествия. Приехавшие туда полицейские встретили в храме молодого человека, который «вел себя неадекватно». Он переворачивал столы в церковной лавке и скамьи, вышиб двери. Его задержали. Молодому человеку 23 года, тольяттинец. Ранее не судим, безработный. Проводится проверка.
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