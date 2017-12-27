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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти началось землетрясение и из школы эвакуировали детей

В Тольятти началось землетрясение и из школы эвакуировали детей

Утром во вторник, 26 декабря, в тольяттинской школе №14, которая расположена в микрорайоне Шлюзовой, была проведена эвакуация. Дети и работники образовательного учреждения почувствовали вибрацию здания. Позже выяснилось, что «землетрясение» возникло из-за строительных работ на трассе М-5, которая находится неподалеку от 

27 декабря 2017, 03:45
Известный боец MMA Александр Емельяненко приехал в Самару

Известный боец MMA Александр Емельяненко приехал в Самару

Александр Емельяненко, бывший чемпион мира по смешанным единоборствам версии ProFC, младший брат бойца ММА Федора Емельяненко, приехал в Самару для того, чтобы обсудить с региональной федерацией детали своего будущего поединка в Тольятти. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телерадиокомпании 

26 декабря 2017, 01:59
В Тольятти пьяная дочь убила свою мать

В Тольятти пьяная дочь убила свою мать

В Тольятти раскрыто убийство пожилой женщины. По предварительной версии, пьяная дочь убила свою мать, ударив ее по голове. Подозреваемая задержана и дала признательные показания.

Полицейские получили информацию, что в квартире дома по Ленинскому проспекту найден труп 81-летней хозяйки жилья. 
26 декабря 2017, 10:40
В Тольятти охранник ударил подростка электрошокером: мальчик выложил видео

В Тольятти охранник ударил подростка электрошокером: мальчик выложил видео

Вопиющий случай произошел в субботу, 23 декабря, около 15:00 в одном из объектов общепита Автограда — там охранник ударил электрошокером 14-летнего мальчика по имени Никита, передает ПрогородСамара. По словам мамы юноши, 34-летней Марии Ш., она обнаружила странную видеозапись у 
25 декабря 2017, 11:07
Израильские археологи нашли древний храм при помощи беспилотника

Израильские археологи нашли древний храм при помощи беспилотника

Ученые из Израиля при помощи дрона нашли развалины старинного храма в одном из южных регионов страны. Как рассказывает РИА Новости, постройка относится к периоду 2200-летней давности. Речь идет о времени существования одного из осколков великой некогда империи Александра Македонского.
Это 

1 декабря 2017, 10:17
В Самарской области идет сбор средств на возрождение храма

В Самарской области идет сбор средств на возрождение храма

Сызранская епархия заявила о намерении восстановить один из древнейших храмов на территории Самарской области. Речь идет о старой церкви в честь Казанской иконы Божией Матери 1813 года постройки, находящейся в селе Новая Рачейка. Местные власти уже выделили благоустроенное помещение для 

24 ноября 2017, 08:58
СК по Татарстану проверяет откровенную фотосессию девушки в храме

СК по Татарстану проверяет откровенную фотосессию девушки в храме

Как сообщили в СУ СКР по региону, фотосессия 23-летней модели из Набережных Челнов стала предметом доследственной проверки.

Фотоснимки девушки в будуарном прозрачном платье на фоне обстановки недействующего храма были опубликованы в онлайн-версии журнала «Совет да любовь».

Следствие полагает, что в действиях автора 

25 июля 2017, 08:27
Стали известны детали попытки ограбления самарского храма

Стали известны детали попытки ограбления самарского храма

В Промышленном районе Самары в среду утром задержали 38-летнего мужчину, который пытался ограбить православный храм Кирилла и Мефодия. Как сообщили корреспондентам ТЕРРЫ в региональном управлении Росгвардии, экипаж вневедомственной охраны вызвал церковный сторож. Он услышал шум из соседнего здания духовно-просветительского центра 

7 июня 2017, 01:43
В Самаре вандалы разгромили остановку у сквера Высоцкого

В Самаре вандалы разгромили остановку у сквера Высоцкого

Сегодня, 7 мая, утром самарцы обнаружили, что остановочный павильон у сквера Высоцкого разгромлен.

Стеклянную перегородку злоумышленники разнесли на мелкие осколки.
 
Кроме того, поблизости перевернули мусорный бак. Фотографии с места происшествия выложили в городских пабликах соцсетей.
 
Как
7 мая 2017, 11:36
Пьяная белка устроила погром в частном английском клубе

Пьяная белка устроила погром в частном английском клубе "Ханиборн"

Животное пролезло в частный железнодорожный клуб "Ханиборн" (г. Ившем) и причинило ущерб на 300 фунтов стерлингов. Об этом пишет издание The Telegraph.

Белка очень хотела пить. Она добралась до крана с пивом и сумела его открыть. "Утолила жажду", но 
17 июля 2015, 02:07
Новости блогов: в Сызрани неизвестные устроили погром в представительстве газеты «Хронограф»

Новости блогов: в Сызрани неизвестные устроили погром в представительстве газеты «Хронограф»

Блогер Илья Круговой рассказал, что в Сызрани "неизвестные крепкие ребята устроили погром в местном представительстве тольяттинской газеты "Хронограф". "Кому-то сызранские журналисты наступили нехило на пятки. Проникнув в здание, мужчины вышибли дверь в редакцию и стали там все громить. По некоторым 

30 января 2015, 05:43
Президент Польши извинился за погромы

Президент Польши извинился за погромы

Президент Польши Бронислав Коморовский извинился за погромы, устроенные националистами возле здания российского посольства в Варшаве во время «Марша независимости» 11 ноября, сообщает lenta.ru. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире радиостанции ZET. Произошедшее около дипмиссии Коморовский назвал «абсолютным скандалом, который никак 

14 ноября 2013, 11:38
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