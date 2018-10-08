На днях жигулевским полицейским пришлось разбираться с излишне буйным жителем города. Он пришел к своей бывшей жене, которая живет в квартире на улице Первомайской. Разговора между экс-супругами не вышло.

Мужчина сильно расстроился и отправился на улицу. Там он нашел несколько камней …