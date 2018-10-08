8 октября начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников представил личному составу нового руководителя региональной полиции Александра Прядко. Он был назначен на пост указом президента Владимира Путина от 2 октября.
Александр Прядко родился 28 марта 1964 года в городе Коркино. В системе внутренних дел трудится с 1994 года. Начал службу с должности оперуполномоченного. В июне 2011 года назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) Главного управления МВД России по Волгоградской области. Неоднократно выезжал в служебные командировки на территорию Северо-Кавказского региона. Имеет несколько наград.
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Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда
Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.
Ранее полковник Прядко …
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