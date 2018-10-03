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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

Прокуратура потребовала установить пандусы и усилители на станции «Юнгородок»

Прокуратура потребовала установить пандусы и усилители на станции «Юнгородок»

Прокуратура Промышленного района Самары добивается того, чтобы станцию метро «Юнгородок» в Самаре сделали доступной для маломобильных граждан. Там не хватает подъемных устройств для инвалидов, а в кассе нет аппарата для усиления звука. В адрес директора МП «Самарский метрополитен» внесли представление, 
3 октября 2018, 05:42
Спикером думы Сызрани снова стал Сергей Прокофьев

Спикером думы Сызрани снова стал Сергей Прокофьев

В среду, 3 октября, состоялось заседание Думы городского округа Сызрань VII созыва. Депутаты рассмотрели три вопроса: о признании полномочий парламентариев, избрании председателя новой гордумы и его заместителя. Как сообщили в горадминистрации, фракция «Единая Россия» выдвинула на пост спикера Сергея Прокофьева, 
3 октября 2018, 05:18
В Самаре снесли 7 автостоянок в Железнодорожном районе

В Самаре снесли 7 автостоянок в Железнодорожном районе

Во время мониторинга в Железнодорожном районе сотрудники прокуратуры нашли несколько незаконных автостоянок. У владельцев парковок не оказалось правоустанавливающих документов. Как рассказали в облпрокуратуре, в районе ликвидировали 7 автостоянок. Они располагались на улице Спортивной,17, Братьев Коростелевых, 17А, Владимирской, 29Б, на проспекте 
3 октября 2018, 04:59
Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»

Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»

Во вторник в Самаре прошла региональная конференция Общероссийского народного фронта. Мероприятие было посвящено подведению итогов мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда». Кроме того, общественники подготовили ряд предложений по совершенствованию проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 
 
Самарский региональный штаб Общероссийского 
3 октября 2018, 03:24
В Самарской области музыкант-алиментщик «забыл» заплатить детям 290 тысяч рублей

В Самарской области музыкант-алиментщик «забыл» заплатить детям 290 тысяч рублей

В Самарской области судебные приставы доставили в отдел алиментщика, который «позабыл», платит ли он своим сыновьям какие-либо деньги на содержание. Между тем, на горе-папаше висел долг в  290 тысяч рублей. В отделе судебных приставов Кинель-Черкасского района в отношении мужчины возбудили 
2 октября 2018, 02:20
В блогах: в Самаре дети вернулись в почетный караул на площади Славы

В блогах: в Самаре дети вернулись в почетный караул на площади Славы

В Самаре дети снова стали ежедневно стоять в почетном карауле на площади Славы, сообщил в Твиттере представитель городской школы №83. "Мы опять на Посту №1! Вахта Памяти у Вечного огня – сильнейшее патриотическое мероприятие для школьников. Дети вернулись под большим 
28 сентября 2018, 07:28
В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей

В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей

Самарский институт «ТеррНИИгражданпроект» разработает за 26,5 млн рублей проект строительства в Самаре образовательного центра для одаренных детей на 600 мест, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги аукциона на проектирование объекта подвело областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам торгов, центр расположится 
28 сентября 2018, 01:27
В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем

В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем

В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВКонтакте обратились к сотрудникам самарских ЖКХ, чтобы они ответственнее относились к своей работе! От вас зависит жизнь и здоровье других! На днях только чудом не случилась трагедия. Возле дома №14 по 
27 сентября 2018, 07:46
В России хотят подготовить 150 тысяч нянь

В России хотят подготовить 150 тысяч нянь

Федеральный Минтруд предложил способ решения проблемы с дефицитом мест в детсадах. Специалисты предполагают ввести в стране систему домашнего воспитания малышей. Для этого с 2020 по 2024 год планируется подготовить 150 тысяч нянь, или по 30 тысяч специалистов в год. Это 
27 августа 2018, 02:26
Три детсада с яслями построят в Самаре

Три детсада с яслями построят в Самаре

В городской бюджет Самары были внесены изменения. Депутаты перераспределили 19,5 миллиона рублей, заложенных на 2018 год, и 4,3 миллиона, запланированных на 2019 год. Эти средства направили на строительство трех детсадов в областном центре. Без этих корректировок было бы невозможно рассчитывать 

13 апреля 2018, 12:51
9 февраля в детсадах Самары распределят свободные места

9 февраля в детсадах Самары распределят свободные места

9 февраля в Самаре пройдет распределение свободных мест в детских садах. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Всем родителям дошколят, которые еще не встали на очередь, необходимо немедленно отправиться в ближайший МФЦ, и сделать это. Тем же, кто уже записан, рекомендуется 
7 февраля 2018, 08:44
В детсадах Самары могут запретить Деда Мороза

В детсадах Самары могут запретить Деда Мороза

В детсадах Самары, Кирова, Новосибирска и Казани собираются запретить Дедов Морозов на новогодних праздниках. Учреждениям разрешат показывать детям только Снегурочку, в которую должна переодеться нянечка, пишут федеральные СМИ. На радикальные меры муниципалитеты решили пойти из соображений безопасности - ведь под 

29 ноября 2017, 09:04
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