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В Самарской области высокопоставленный силовик забирал премии подчиненных

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Мы устали, мы уходим: в польском городе все полицейские разом отправились на больничный

Непростая ситуация сложилась в польском городе Камень-Поморски. Все местные полицейские в полном составе ушли на больничные. Это связано с тем, что в отделениях сложилась острая нехватка сотрудников. Кроме того, летом многие ушли в отпуска. В итоге, на тех, кто остался 
13 августа 2018, 09:11
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Пропавшую больше месяца назад женщину ищут в Сызрани

Вот уже больше месяца полицейские разыскивают пропавшую жительницу Сызрани. 39-летняя Наталья Непеина ушла из дома 3 июля и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид женщине около 40-45 лет, телосложение среднее, темные крашеные волосы, карие глаза.

Была одета в разноцветный 

13 августа 2018, 01:51
Шубы без микрочипов под запретом

Шубы без микрочипов под запретом

С 5 декабря в России вводится запрет на оборот меховой одежды без микрочипов, хранящих информацию о каждом изделии. Теперь при обнаружении на складах, при транспортировке или в торговле шуб без спецмаркировки будет предусмотрена административная и уголовная ответственность. Требование о чипировании 

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Воры на Porsche в центре Москвы похитили шубы на 13 млн рублей

Воры на Porsche в центре Москвы похитили шубы на 13 млн рублей

Дерзкое преступление совершено в центре российской столицы. Из магазина в центральном округе Москвы были похищены меховые изделия на 13 миллионов рублей.
О чрезвычайном происшествии сообщает РИА Новости, ссылаясь на сведения правоохранителей. По предварительной информации, преступление произошло минувшей новью.
На улице 

7 сентября 2016, 12:01
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