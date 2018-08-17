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В Чапаевске в ДТП с грузовиком погиб 23-летний водитель
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17 августа 2018, 05:33
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На Алма-Атинской в Самаре иномарка протаранила мотоцикл
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17 августа 2018, 04:44
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До конца недели в Самаре должны отремонтировать улицу Свободы
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17 августа 2018, 03:22
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В Самарской области «девятка» опрокинулась на трассе: погиб водитель
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17 августа 2018, 02:59
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В Тольятти «десятка» перевернулась после ДТП с «Приорой»: пострадала 5-летняя девочка
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16 августа 2018, 02:28
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В Самарской области высокопоставленный силовик забирал премии подчиненных
В нашем регионе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения МВД России по Челно-Вершинскому району Самарской области. Этого человека обвиняют в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в начале ноября прошлого года мужчина потребовал от шести подчиненных передать …
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14 августа 2018, 12:57
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Мы устали, мы уходим: в польском городе все полицейские разом отправились на больничный
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13 августа 2018, 09:11
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Пропавшую больше месяца назад женщину ищут в Сызрани
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13 августа 2018, 01:51
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Шубы без микрочипов под запретом
С 5 декабря в России вводится запрет на оборот меховой одежды без микрочипов, хранящих информацию о каждом изделии. Теперь при обнаружении на складах, при транспортировке или в торговле шуб без спецмаркировки будет предусмотрена административная и уголовная ответственность. Требование о чипировании …
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5 декабря 2016, 11:38
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Воры на Porsche в центре Москвы похитили шубы на 13 млн рублей
Дерзкое преступление совершено в центре российской столицы. Из магазина в центральном округе Москвы были похищены меховые изделия на 13 миллионов рублей.
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7 сентября 2016, 12:01