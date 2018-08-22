В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах» Сызранский городской суд признал восемь видеороликов о поездках подростков на крыше и автосцепке вагонов грузовых поездов вне закона. Все видеозаписи были размещены в Сети и были доступны для просмотра любым пользователем. … - Все действия, которые пропагандируются в этих видеоматериалах, считаются административным