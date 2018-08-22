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На трассе в Волжском районе столкнулись 4 машины
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22 августа 2018, 07:48
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В четверг в Новокуйбышевске включатся сирены
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22 августа 2018, 12:37
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Автоледи на красной иномарке сбила четырех пешеходов в Самаре
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22 августа 2018, 11:54
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В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»
Сызранский городской суд признал восемь видеороликов о поездках подростков на крыше и автосцепке вагонов грузовых поездов вне закона. Все видеозаписи были размещены в Сети и были доступны для просмотра любым пользователем.
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22 августа 2018, 11:21