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Фото в блогах: «Девушки и тропические бабочки в Сызрани»
В паблике "Тропические бабочки" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Сызрани прошла необычная фотосессия. Девушки в легких летних платьях спокойных цветов позировали …
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5 июня 2018, 09:58
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В блогах: про «суровое отделение Сбербанка на Гагарина, 19»
Самарец Сидор Молотов через «Фейсбук» обратился к Сбербанку, чтобы он «все-таки решил проблему физической доступности отделения на Гагарина, 19». «Сбер на всю страну уже много раз пиарился, как он любит пожилых, мамочек с детьми и, конечно же, инвалидов (Герман …
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5 июня 2018, 09:47
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В блогах: «Проблема установки памятника легионерам в Самаре»
Самарец Олег Ракшин поведал в "Фейсбуке", что в пятницу в Самаре обсудили с корреспондентами чешского телевидения проблему установки памятника легионерам: "Интервью прошло в дружеской обстановке. Узнал много интересного. Оказывается, события 1968 года для чехов страшнее, чем германская оккупация. Позабавило …
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4 июня 2018, 09:50
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«Приятного аппетита 2.0»: В Зубчаниновке горы мяса вывалили прямо на дорогу
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3 июня 2018, 04:20
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В блогах: «Ну почему в Сбербанке работают такие некомпетентные сотрудники?»
Мария Жевлакова пожаловалась в «Фейсбуке» на низкую профессиональную подготовку специалистов в Сбербанке. «Ну почему даже во время звонка в этот банк мне попадаются некомпетентные сотрудники?» - негодует девушка. «Им приходится вечно объяснять, «что и как», «как именно», «как делается» …
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31 мая 2018, 09:02
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В блогах: «Сбербанк продолжает зажигать»
Самарец Александр Кочетов продолжает в "Фейсбуке" ругать Сбербанк. Раньше автор жаловался на невозможность внести оплату за детский сад через онлайн-кабинет банка из-за того, что там "перекособочились" все базы. Теперь Александр пишет про неразумное спамерство от Сбера: "Мне постоянно приходят …
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31 мая 2018, 09:26
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В блогах: «Как Сбербанк наживается на доверчивых бизнесменах»
Павел Урушев предупреждает бизнесменов в "Фейсбуке", что "Сбербанк освоил ещё один относительно честный способ отъёма денег" у доверчивых юридических лиц. "Схема до опупения дерзка и проста. Плательщик, клиент Сбера, переводит деньги получателю в другой банк. Через некоторое время, якобы …
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29 мая 2018, 09:00