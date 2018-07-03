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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Известный бразильский «фанат-матерщинник» показал фото из Самары

Известный бразильский «фанат-матерщинник» показал фото из Самары

В Самару на матч сборных Бразилии и Мексики, который в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 пройдет на стадионе «Самара Арена», приехал известный бразильский болельщик Томер Савойя. В соцсети появилось фото: фанат стоит перед стелой «Самара» на въезде в город. Томер Савойя 

2 июля 2018, 05:56
«Вот дожили!»: в Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев

«Вот дожили!»: в Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев

В Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев, рассказал на своей странице в «Фейсбуке» самарец Вадим Афанасьев.

«Сегодня утром видел на Советской Армии пять человек колумбийцев. Я сначала подумал - бразильцы или мексиканцы», - пишет автор. Сами болельщики заявили, что 
2 июля 2018, 03:10
Видео в блогах: как иностранные болельщики пели с караоке в Самаре

Видео в блогах: как иностранные болельщики пели с караоке в Самаре

Самарец Алексей Брытков поделился в сообществе «Хорошие новости Самара» соцсети «ВКонтакте» результатами своего эксперимента. Он подвозил иностранных болельщиков (колумбийцев и австралийцев) в автомобиле и предлагал им спеть вместе с ним в караоке. «За все время моих поездок с иностранцами 
30 июня 2018, 08:03
В блогах: «4 причины побывать в Сызрани»

В блогах: «4 причины побывать в Сызрани»

Блогер brusnichika спрашивает: "Многие ли из вас или ваших знакомых были в Сызрани?" "Думаю, что нет, - пишет автор. - Единицы. Лично я побывала в этом городе впервые в прошедшем мае. Хочу поделиться с вами своими открытиями. Первое: Сызрань 
29 июня 2018, 09:30
В блогах: «Сбербанк и крысы»

В блогах: «Сбербанк и крысы»

"Крыса залезла в банкомат, съела миллион рупий и умерла..." - рассказывает в "Фейсбуке" самарец Вадим Афанасьев. "Кстати, эта история вполне может повториться и в Сбербанке, - добавляет он. - Например, в отделении на углу Революционной и К. Маркса. Там 
22 июня 2018, 07:40
В блогах: «А что произошло со Сбербанком?»

В блогах: «А что произошло со Сбербанком?»

«А что произошло со Сбербанком? - вопрошает в "Фейсбуке" самарчанка Татьяна Сырова. - Надо снять со счета 800 тыс. Сумма для них, я думала, небольшая. В основном отделении, где открыт счёт, дали 375 и больше нет наличных. В другом 
21 июня 2018, 09:41
В блогах: «Ненужная кредитка»

В блогах: «Ненужная кредитка»

На портале banki.ru появился очередной отзыв о работе самарского отделения Сбербанка. "Месяца 2 назад поступил звонок из Сбербанка, - пишет пользователь. - Девушка настойчиво предлагала "золотую" кредитную карту MasterCard: якобы множество преимуществ, никуда ходить не надо и доставят сами 
19 июня 2018, 09:17
В блогах: «Сбербанк продолжает навязчивые звонки»

В блогах: «Сбербанк продолжает навязчивые звонки»

Нет такого дня в соцсетях, чтобы в них не критиковали Сбербанк. "Эта финансовая организация продолжает делать навязчивые звонки и предлагает перевести банковское обслуживание компании к ним. Обещают даже оказывать услуги бесплатно за переход в Сбер, - негодует в "Фейсбуке" Илья 
15 июня 2018, 10:50
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