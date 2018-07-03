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Известный бразильский «фанат-матерщинник» показал фото из Самары
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2 июля 2018, 05:56
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«Вот дожили!»: в Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев
В Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев, рассказал на своей странице в «Фейсбуке» самарец Вадим Афанасьев.
«Сегодня утром видел на Советской Армии пять человек колумбийцев. Я сначала подумал - бразильцы или мексиканцы», - пишет автор. Сами болельщики заявили, что …
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2 июля 2018, 03:10
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Видео в блогах: как иностранные болельщики пели с караоке в Самаре
Самарец Алексей Брытков поделился в сообществе «Хорошие новости Самара» соцсети «ВКонтакте» результатами своего эксперимента. Он подвозил иностранных болельщиков (колумбийцев и австралийцев) в автомобиле и предлагал им спеть вместе с ним в караоке. «За все время моих поездок с иностранцами …
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30 июня 2018, 08:03
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В блогах: «4 причины побывать в Сызрани»
Блогер brusnichika спрашивает: "Многие ли из вас или ваших знакомых были в Сызрани?" "Думаю, что нет, - пишет автор. - Единицы. Лично я побывала в этом городе впервые в прошедшем мае. Хочу поделиться с вами своими открытиями. Первое: Сызрань …
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29 июня 2018, 09:30
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В блогах: «Сбербанк и крысы»
"Крыса залезла в банкомат, съела миллион рупий и умерла..." - рассказывает в "Фейсбуке" самарец Вадим Афанасьев. "Кстати, эта история вполне может повториться и в Сбербанке, - добавляет он. - Например, в отделении на углу Революционной и К. Маркса. Там …
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22 июня 2018, 07:40
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В блогах: «А что произошло со Сбербанком?»
«А что произошло со Сбербанком? - вопрошает в "Фейсбуке" самарчанка Татьяна Сырова. - Надо снять со счета 800 тыс. Сумма для них, я думала, небольшая. В основном отделении, где открыт счёт, дали 375 и больше нет наличных. В другом …
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21 июня 2018, 09:41
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В блогах: «Ненужная кредитка»
На портале banki.ru появился очередной отзыв о работе самарского отделения Сбербанка. "Месяца 2 назад поступил звонок из Сбербанка, - пишет пользователь. - Девушка настойчиво предлагала "золотую" кредитную карту MasterCard: якобы множество преимуществ, никуда ходить не надо и доставят сами …
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19 июня 2018, 09:17
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В блогах: «Сбербанк продолжает навязчивые звонки»
Нет такого дня в соцсетях, чтобы в них не критиковали Сбербанк. "Эта финансовая организация продолжает делать навязчивые звонки и предлагает перевести банковское обслуживание компании к ним. Обещают даже оказывать услуги бесплатно за переход в Сбер, - негодует в "Фейсбуке" Илья …
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15 июня 2018, 10:50