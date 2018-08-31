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В Самарской области рыбак на «Ниве» скатился в реку и утонул
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31 августа 2018, 11:01
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Участвуйте в розыгрыше билетов на предпоказ новой драмы «Временные трудности»
Радиостанция "Русское радио", телерадиокомпания «ТЕРРА», "Мягкий кинотеатр", расположенный в торгово-развлекательном комплексе "Гудок" на 3 этаже - дают вам уникальный шанс 12 сентября 2018 г. первыми увидеть российскую драму с Иваном Охлобыстином и Риналем Мухаметовым «Временные трудности»:
У Саши Ковалёва …
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31 августа 2018, 10:27
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"АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар в Москве
На Московском международном автосалоне "АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар. Посетителям показали новую Granta, приподнятый седан Vesta Cross, "внедорожный" Xray Cross и "заряженную" Vesta Sport. Также внимания публики удостоился концептуальный внедорожник Lada 4×4 Vision.
Главное отличие Vesta Cross …
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31 августа 2018, 10:11
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Болельщики «Анжи» посетят матч с «Крыльями Советов» бесплатно
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31 августа 2018, 09:57
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В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников
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29 августа 2018, 09:00
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В России учителя будут искать наркоманов среди школьников
Минпросвещения подготовило для сотрудников образовательных учреждений рекомендации по выявлению зависимости у подростков. В методичке перечислены основные симптомы и дальнейший порядок действий: как правильно общаться с учеником, родителями, куда обращаться за помощью. Тревожным звонком для педагога должны стать расширенные или, наоборот, …
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24 августа 2018, 09:25
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Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году
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23 августа 2018, 03:05
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В Самарской области идет приемка школ к новому учебному году
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26 июля 2018, 04:10
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Мини-парад планет можно наблюдать в небе над Самарой
С 16 по 18 июля в небе после захода Солнца можно будет наблюдать мини-парад из 5 небесных тел Солнечной системы, информирует портал AstroAlert. В одну линию выстроятся четыре планеты - Венера, Марс, Сатурн и Юпитер. К ним присоединится и …
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17 июля 2018, 10:43
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Астрономы обнаружили в созвездии Центавра неизвестный объект
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24 апреля 2018, 07:18
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Астрономы обнаружили в космосе планету-сироту, пригодную для колонизации
Пригодная для колонизации планета-сирота расположена в созвездии Рыб. Небесное тело под названием CFBDSIR 2149-0403 астрономы обнаружили еще в 2012 году.
Сиротами называют планеты, которые не вращаются около определенной звезды, а свободно перемещаются в космосе. Возраст CFBDSIR 2149-0403 составляет около …
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20 апреля 2018, 09:40
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К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню
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16 апреля 2018, 03:30