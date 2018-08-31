Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году Абсолютно все школы Самары готовы к приему детей — таковы итоги их проверок перед 1 сентября. В этом году учебные заведения должны принять 13 980 первоклассников, что на 440 человек больше, чем в прошлом. … - Около 89 % от общего планируемого