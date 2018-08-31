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Материалы по теме:

В Самарской области рыбак на «Ниве» скатился в реку и утонул

В Самарской области рыбак на «Ниве» скатился в реку и утонул

В Самарской области ведется расследование несчастного случая, в результате которого погиб мужчина. В четверг рано утром, 30 августа, дежурному рассказали, что в Ставропольском районе в СНТ Ермаково случилось ЧП.  
 
Двое мужчин после ночной рыбалки на Волге  возвращались домой на своем  автомобиле. 
31 августа 2018, 11:01
Участвуйте в розыгрыше билетов на предпоказ новой драмы «Временные трудности»

Участвуйте в розыгрыше билетов на предпоказ новой драмы «Временные трудности»

Радиостанция "Русское радио", телерадиокомпания «ТЕРРА», "Мягкий кинотеатр", расположенный в торгово-развлекательном комплексе "Гудок" на  3 этаже - дают вам уникальный шанс 12  сентября 2018 г. первыми увидеть российскую драму с Иваном Охлобыстином и Риналем Мухаметовым «Временные трудности»:

У Саши Ковалёва 
31 августа 2018, 10:27

"АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар в Москве

На Московском международном автосалоне "АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар. Посетителям показали новую Granta, приподнятый седан Vesta Cross, "внедорожный" Xray Cross и "заряженную" Vesta Sport. Также внимания публики удостоился концептуальный внедорожник Lada 4×4 Vision.

Главное отличие Vesta Cross 
31 августа 2018, 10:11
Болельщики «Анжи» посетят матч с «Крыльями Советов» бесплатно

Болельщики «Анжи» посетят матч с «Крыльями Советов» бесплатно

Болельщики «Анжи» смогут побывать на матче с «Крыльями Советов» бесплатно. Напомним, что игра состоится уже завтра, 1 сентября на стадионе «Самара Арена» в 15:00 по местному времени. 

Получить билеты фанаты  «Анжи»  смогут  за два часа до начала матча у  
31 августа 2018, 09:57
В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников

В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников

В Тольятти родители одного из учеников выпускного класса гимназии № 35 обратились в прокуратуру с жалобой якобы на то, что бывший учитель их ребенка получил дорогой подарок. Оказалось, что родители учасщихся сами «скинулись» и подарили классному руководителю 10 000 рублей, 
29 августа 2018, 09:00
В России учителя будут искать наркоманов среди школьников

В России учителя будут искать наркоманов среди школьников

Минпросвещения подготовило для сотрудников образовательных учреждений рекомендации по выявлению зависимости у подростков. В методичке перечислены основные симптомы и дальнейший порядок действий: как правильно общаться с учеником, родителями, куда обращаться за помощью. Тревожным звонком для педагога должны стать расширенные или, наоборот, 
24 августа 2018, 09:25
Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году

Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году

Абсолютно все школы Самары готовы к приему детей — таковы итоги их проверок перед 1 сентября. В этом году учебные заведения должны принять 13 980 первоклассников, что на 440 человек больше, чем в прошлом. 
 
- Около 89 % от общего планируемого 
23 августа 2018, 03:05
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Подведение итогов 
13 августа 2018, 11:37
В Самарской области идет приемка школ к новому учебному году

В Самарской области идет приемка школ к новому учебному году

В Самарской области началась приемка школ к новому учебному году. К 1 сентября необходимо привести в полную готовность 689 учебных заведений. Пока, всем необходимым требованиям соответствуют только 182 школы. Приемка завершится 20 августа.

«До 20 августа все школы должны 
26 июля 2018, 04:10
Мини-парад планет можно наблюдать в небе над Самарой

Мини-парад планет можно наблюдать в небе над Самарой

С 16 по 18 июля в небе после захода Солнца можно будет наблюдать мини-парад из 5 небесных тел Солнечной системы, информирует портал AstroAlert. В одну линию выстроятся четыре планеты - Венера, Марс, Сатурн и Юпитер. К ним присоединится и 
17 июля 2018, 10:43
Астрономы обнаружили в созвездии Центавра неизвестный объект

Астрономы обнаружили в созвездии Центавра неизвестный объект

Астрономы бьются над решением загадки. В созвездии Центавра был обнаружен неизвестный космический объект. Ему был присвоен индекс 1SWASP J1407. Небесное тело находится на расстоянии 434 световых лет от Земли.

По своей массе объект напоминает коричневый карлик. Это звезда, в 
24 апреля 2018, 07:18
Астрономы обнаружили в космосе планету-сироту, пригодную для колонизации

Астрономы обнаружили в космосе планету-сироту, пригодную для колонизации

Пригодная для колонизации планета-сирота расположена в созвездии Рыб. Небесное тело под названием CFBDSIR 2149-0403 астрономы обнаружили еще в 2012 году.

Сиротами называют планеты, которые не вращаются около определенной звезды, а свободно перемещаются в космосе. Возраст  CFBDSIR 2149-0403 составляет около 
20 апреля 2018, 09:40
К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню

К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню

К Земле движется очередной огромный астероид. Небесное тело, которому присвоен индекс 2013 US3, сопоставим по своим размерам с Эйфелевой башней. Больше всего он приблизится к Земле 29 апреля - на расстояние 3,87 миллиона километров. Обычно 2013 US3 движется по орбите 
16 апреля 2018, 03:30
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