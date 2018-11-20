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Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении
Кадровые перестановки в Самарской губернской думе. В эту среду депутаты выбрали руководителей сразу 4-х ключевых направлений.
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14 ноября 2018, 10:39
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Депутаты предлагают ввести дневной «тихий час» в Самарской области
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14 ноября 2018, 03:05
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Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов
Новые кадровые рокировки были озвучены сегодня, 14 ноября, на 32 внеочередном заседании Самарской губернской думы. Вице-спикером областного парламента единогласно избран Юрий Шевцов, комитет по местному самоуправлению губернской думы возглавил Михаил Матвеев, а главой комитета по образованию и науке стала Татьяна …
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14 ноября 2018, 11:25
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Алкашей хотят заставить мести улицы
За пьянство - метлу в руки. В Самаре предложили радикально ужесточить наказание для тех, кто попался нетрезвым на улице. Резонансную поправку в федеральный административный Кодекс подготовили в Самарской губдуме. Новелла предусматривает введение альтернативного наказания для нарушителей: вместо денежного взыскания - …
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22 октября 2018, 03:04
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Земельные участки будут выделять родным погибших героев России в Самаре
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11 июля 2018, 05:26
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СФ одобрил резонансный закон
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3 июля 2018, 09:01
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Вейпы приравняют к обычным сигаретам
Оборот электронных сигарет и других устройств для альтернативного курения, скорее всего, будет регулироваться в рамках уже действующего законодательства. Основным документом здесь является федеральный акт "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Как сообщает
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22 июня 2018, 02:15
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Закон о жилье для сирот предложили скорректировать
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18 июня 2018, 12:28