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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 20.11.2018 
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Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении

Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении

Кадровые перестановки в Самарской губернской думе. В эту среду депутаты выбрали руководителей сразу 4-х ключевых направлений. 
 
Фракцию партии "Единая Россия" в Самарской губернской думе возглавил депутат сразу трех последних созывов, основатель первой общественной приемной региональных единороссов Александр Живайкин. Раньше лидером этой 
14 ноября 2018, 10:39
Депутаты предлагают ввести дневной «тихий час» в Самарской области

Депутаты предлагают ввести дневной «тихий час» в Самарской области

Депутаты Губдумы могут внести поправки региональный закон о тишине. Сейчас шуметь запрещается с 22:00 до 8:00, а летом - с 23:00 до 8:00. Авторы изменений предлагают расширить рамки до 10:00. Кроме того, тишину предполагается соблюдать и днем 13:00 до 15:00.

После 

14 ноября 2018, 03:05
Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов

Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов

Новые кадровые рокировки были озвучены сегодня, 14 ноября, на 32 внеочередном заседании Самарской губернской думы. Вице-спикером областного парламента единогласно избран Юрий Шевцов, комитет по местному самоуправлению губернской думы возглавил Михаил Матвеев, а главой комитета по образованию и науке стала Татьяна 
14 ноября 2018, 11:25
Алкашей хотят заставить мести улицы

Алкашей хотят заставить мести улицы

За пьянство - метлу в руки. В Самаре предложили радикально ужесточить наказание для тех, кто попался нетрезвым на улице. Резонансную поправку в федеральный административный Кодекс подготовили в Самарской губдуме. Новелла предусматривает введение альтернативного наказания для нарушителей: вместо денежного взыскания - 

22 октября 2018, 03:04
Земельные участки будут выделять родным погибших героев России в Самаре

Земельные участки будут выделять родным погибших героев России в Самаре

В Самарской области одобрили поправки в закон «О земле». Теперь вдовы и родители героев Советского Союза, героев России и полных кавалеров ордена Славы будут получать бесплатные земельные участки. О нововведении рассказали в среду, 11 июля, на заседании регионального правительства под 
11 июля 2018, 05:26
СФ одобрил резонансный закон

СФ одобрил резонансный закон

Совет Федерации одобрил резонансный закон о введении спецкоэффициентов по зачету времени, проведенного в СИЗО, в общий срок наказания. Одни сутки в изоляторе будут приравниваться к полутора дням колонии общего режима и двум - колонии-поселения. Таким образом, после подписания закона президентом 

3 июля 2018, 09:01
Вейпы приравняют к обычным сигаретам

Вейпы приравняют к обычным сигаретам

Оборот электронных сигарет и других устройств для альтернативного курения, скорее всего, будет регулироваться в рамках уже действующего законодательства. Основным документом здесь является федеральный акт "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Как сообщает
22 июня 2018, 02:15
Закон о жилье для сирот предложили скорректировать

Закон о жилье для сирот предложили скорректировать

В Самаре депутаты губернской думы хотят скорректировать закон об обеспечении жильем детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Сейчас все они могут рассчитывать на помощь государства в этом вопросе, но только в том случае, если другого жилья у них 

18 июня 2018, 12:28
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