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«Крылья Советов» слетают на сборы в ОАЭ и Турцию
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10 декабря 2018, 05:49
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В Самаре направлено в суд дело о вымогательстве миллиона долларов
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10 декабря 2018, 05:05
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В Самарской области воскресный снегопад побил рекорд
В воскресенье, 9 декабря, в Самарской области было зафиксировано рекордное количество осадков. По данным Приволжского УГМС, в этот день в Большой Глушице выпало 7,5 мм снега, что перекрывает предыдущий рекорд, зарегистрированный в 2013 году, на 1 миллиметр.
В …
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10 декабря 2018, 03:05
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В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы
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10 декабря 2018, 02:34
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«Выдала кровь»: серийного вора-форточника нашли с помощью науки
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10 декабря 2018, 10:04
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В Самарской области раскрыли 543 коррупционных преступления
Представители областной прокуратуры рассказали о том, как они противодействуют коррупции. По данным ведомства, в Самарской области за 9 месяцев этого года число выявленных коррупционных преступлений увеличилось на 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
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7 декабря 2018, 11:20
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Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин
Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на …
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7 декабря 2018, 05:15