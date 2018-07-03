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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Вейпы приравняют к обычным сигаретам

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Оборот электронных сигарет и других устройств для альтернативного курения, скорее всего, будет регулироваться в рамках уже действующего законодательства. Основным документом здесь является федеральный акт "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Как сообщает
22 июня 2018, 02:15
Закон о жилье для сирот предложили скорректировать

Закон о жилье для сирот предложили скорректировать

В Самаре депутаты губернской думы хотят скорректировать закон об обеспечении жильем детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Сейчас все они могут рассчитывать на помощь государства в этом вопросе, но только в том случае, если другого жилья у них 

18 июня 2018, 12:28
Самарцам хотят запретить шуметь по выходным и праздникам до 10 утра

Самарцам хотят запретить шуметь по выходным и праздникам до 10 утра

В Самарской области могут быть внесены изменения в региональный закон «О тишине». Депутаты губдумы от фракции ЛДПР предложили запретить шуметь в выходные и праздничные дни до 10 утра. Таким образом, они хотят расширить понятие «ночное время» с 23:00 до 10:00.

По 

7 июня 2018, 01:41
Заключенным в России разрешат заменить колонию на принудительные работы

Заключенным в России разрешат заменить колонию на принудительные работы

Министерство юстиции выступило с законопроектом, который позволит заключенным заменить наказание на менее строгое. Речь идет об отправке осужденных на принудительные работы. При этом срок для получения условно-досрочного освобождения не изменится. Воспользоваться новым законом смогут осужденные за нарушения небольшой или средней 
16 мая 2018, 06:09
ФСИН показала фото созданных заключенными сувениров к ЧМ-2018

ФСИН показала фото созданных заключенными сувениров к ЧМ-2018

Как уже сообщала "ТЕРРА", в Самарской области заключенные исправительных колоний создали сувениры к ЧМ-2018. Фото изделий показала пресс-служба управления ФСИН по Самарской области. Напомним, выставку работ осужденных  организовали сотрудники ведомственного отдела воспитательной, социальной и психологической работы. Жюри возглавил подполковник внутренней 
24 апреля 2018, 09:45
Духовно-нравственную литературу для осужденных собирают в Самаре

Духовно-нравственную литературу для осужденных собирают в Самаре

Блогер Нина Дюкова поведала, что управление ФСИН по Самарской области впервые проводит месячник по сбору литературы духовно-нравственного содержания. Мероприятие организовано в целях совершенствования работы по воспитанию осужденных, пополнения книжного фонда библиотек исправительных учреждений.
Библиотеки колоний и следственных изоляторов пополняются 
6 апреля 2018, 08:00
Самарские колонии начали продавать настольные игры и мангалы

Самарские колонии начали продавать настольные игры и мангалы

В Самаре в здании управления ФСИН по Самарской области на улице Куйбышева открылся магазин с товарами, изготовленными заключенными. Руководство ведомства отмечает, что любителей интеллектуальных видов спорта порадуют настольные игры – шашки, нарды, и даже инвентарь для японской игры го. В 
14 сентября 2017, 03:44
За решеткой: ФСИН запретит начальникам российских тюрем хранить деньги за рубежом

За решеткой: ФСИН запретит начальникам российских тюрем хранить деньги за рубежом

В Федеральной службе исполнения наказаний появился проект приказа, который запрещает руководителям управлений ФСИН, колоний, а также их заместителям хранить деньги в зарубежных банках. Документ появился на федеральном сайте нормативных правовых актов.
Ограничения могут быть распространены фактически на все должности в 

30 августа 2017, 02:20
Бесполетная зона: В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера

Бесполетная зона: В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера

Сотрудники новосибирского СИЗО-1 сбили два квадрокоптера, посредством которых злоумышленники намеревались доставить на территорию исправительного учреждения 7 мобильных телефонов. Об этом сообщает сайт ГУФСИН РФ по Новосибирской области.
Оперативники получили информацию, что готовится передача на территорию учреждения запрещенных к использованию устройств. 

27 июня 2017, 11:12
В Самаре организовали досуг для семей сотрудников колоний и СИЗО

В Самаре организовали досуг для семей сотрудников колоний и СИЗО

Инициатором стал общественный совет при областном управлении уголовно-исполнительной системы. Более 50 офицеров вместе с женами и детьми провели выходные вместе. Мужчинам показали короткометражный сатирический фильм с комментариями киноведа Андрея Волкова. Для женщин провели мастер-класс по искусству ландшафтного дизайна и флористики. 

3 апреля 2017, 07:26
В Самаре обвиняемый в убийстве и расчленении бойфренда своей дочери умер в СИЗО

В Самаре обвиняемый в убийстве и расчленении бойфренда своей дочери умер в СИЗО

Александр Казаковцев не дожил до суда - умер в следственном изоляторе. Напомним, по версии следствия, в сентябре прошлого года он поссорился с 49-летним бойфрендом своей дочери и задушил гостя металлической проволокой. Потом в ванной разделал труп ножовкой. Расфасовал останки в 
8 февраля 2017, 02:07
В еде для заключенных в СИЗО тольяттинцев нашли сотовые телефоны

В еде для заключенных в СИЗО тольяттинцев нашли сотовые телефоны

В Тольятти в следственном изоляторе №4 обнаружили в посылке семь мобильных телефонов. Они были спрятаны внутри упаковок с готовыми обедами. В исправительное учреждение, вопреки установленным правилам, их попыталась передать возлюбленная одного из подследственных. Материалы о находке направлены в суд. Теперь 

24 января 2017, 02:46
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