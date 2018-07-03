Совет Федерации одобрил резонансный закон о введении спецкоэффициентов по зачету времени, проведенного в СИЗО, в общий срок наказания. Одни сутки в изоляторе будут приравниваться к полутора дням колонии общего режима и двум - колонии-поселения. Таким образом, после подписания закона президентом тысячи россиян получат возможность выйти на свободу раньше срока. Окончательное решение о пересчете и сокращении оставшихся тюремных дней будет принимать суд. Кроме того, вводится обратное правило: под домашним арестом время пойдет медленнее. Два дня взаперти приравняют к одному дню колонии вне зависимости от режима.
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Вейпы приравняют к обычным сигаретам
Оборот электронных сигарет и других устройств для альтернативного курения, скорее всего, будет регулироваться в рамках уже действующего законодательства. Основным документом здесь является федеральный акт "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Как сообщает
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22 июня 2018, 02:15
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Закон о жилье для сирот предложили скорректировать
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18 июня 2018, 12:28
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Самарцам хотят запретить шуметь по выходным и праздникам до 10 утра
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7 июня 2018, 01:41
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Заключенным в России разрешат заменить колонию на принудительные работы
Министерство юстиции выступило с законопроектом, который позволит заключенным заменить наказание на менее строгое. Речь идет об отправке осужденных на принудительные работы. При этом срок для получения условно-досрочного освобождения не изменится. Воспользоваться новым законом смогут осужденные за нарушения небольшой или средней …
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16 мая 2018, 06:09
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ФСИН показала фото созданных заключенными сувениров к ЧМ-2018
Как уже сообщала "ТЕРРА", в Самарской области заключенные исправительных колоний создали сувениры к ЧМ-2018. Фото изделий показала пресс-служба управления ФСИН по Самарской области. Напомним, выставку работ осужденных организовали сотрудники ведомственного отдела воспитательной, социальной и психологической работы. Жюри возглавил подполковник внутренней …
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24 апреля 2018, 09:45
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Духовно-нравственную литературу для осужденных собирают в Самаре
Блогер Нина Дюкова поведала, что управление ФСИН по Самарской области впервые проводит месячник по сбору литературы духовно-нравственного содержания. Мероприятие организовано в целях совершенствования работы по воспитанию осужденных, пополнения книжного фонда библиотек исправительных учреждений.
Библиотеки колоний и следственных изоляторов пополняются …
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6 апреля 2018, 08:00
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Самарские колонии начали продавать настольные игры и мангалы
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14 сентября 2017, 03:44
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За решеткой: ФСИН запретит начальникам российских тюрем хранить деньги за рубежом
В Федеральной службе исполнения наказаний появился проект приказа, который запрещает руководителям управлений ФСИН, колоний, а также их заместителям хранить деньги в зарубежных банках. Документ появился на федеральном сайте нормативных правовых актов.
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30 августа 2017, 02:20
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Бесполетная зона: В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера
Сотрудники новосибирского СИЗО-1 сбили два квадрокоптера, посредством которых злоумышленники намеревались доставить на территорию исправительного учреждения 7 мобильных телефонов. Об этом сообщает сайт ГУФСИН РФ по Новосибирской области.
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27 июня 2017, 11:12
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В Самаре организовали досуг для семей сотрудников колоний и СИЗО
Инициатором стал общественный совет при областном управлении уголовно-исполнительной системы. Более 50 офицеров вместе с женами и детьми провели выходные вместе. Мужчинам показали короткометражный сатирический фильм с комментариями киноведа Андрея Волкова. Для женщин провели мастер-класс по искусству ландшафтного дизайна и флористики. …
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3 апреля 2017, 07:26
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В Самаре обвиняемый в убийстве и расчленении бойфренда своей дочери умер в СИЗО
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8 февраля 2017, 02:07
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В еде для заключенных в СИЗО тольяттинцев нашли сотовые телефоны
В Тольятти в следственном изоляторе №4 обнаружили в посылке семь мобильных телефонов. Они были спрятаны внутри упаковок с готовыми обедами. В исправительное учреждение, вопреки установленным правилам, их попыталась передать возлюбленная одного из подследственных. Материалы о находке направлены в суд. Теперь …
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24 января 2017, 02:46