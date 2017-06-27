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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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Прерванный полет: В Финляндии мужчина расстрелял из ружья дрон, который мешал ему отдыхать

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Как сообщается, большое черное кольцо расположилось над улицей Федосеева. Удивленные граждане делали фотоснимки и выкладывали их в Сеть, однако многие 

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В Самаре обвиняемый в убийстве и расчленении бойфренда своей дочери умер в СИЗО

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В еде для заключенных в СИЗО тольяттинцев нашли сотовые телефоны

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24 января 2017, 02:46
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Кошелек, который невозможно потерять, изобрели в Новосибирске

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18 февраля 2016, 10:31
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