Сотрудники новосибирского СИЗО-1 сбили два квадрокоптера, посредством которых злоумышленники намеревались доставить на территорию исправительного учреждения 7 мобильных телефонов. Об этом сообщает сайт ГУФСИН РФ по Новосибирской области.
Оперативники получили информацию, что готовится передача на территорию учреждения запрещенных к использованию устройств. Ведя наблюдение, сотрудники заметили беспилотник с привязанными к нему четырьмя мобильниками и сбили его. Управлявший аппаратом гражданин смог скрыться.
Через несколько дней история повторилась. Над следственным изолятором был сбит еще один летательный аппарат, теперь с тремя телефонами. И вновь злоумышленника задержать не удалось.
Как сообщается, аналогичные инциденты, связанные с учреждениями уголовно-исполнительной системы, имели место в мае в Свердловской области и в Нижневартовске.
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