На необитаемом острове в Японии нашли деревянную лодку и семь человек Небольшая деревянная лодка непонятной принадлежности и семь человек найдены японскими спецслужбами на необитаемом острове близ Хоккайдо, информирует NHK. Плавсредство увидели с вертолета в процессе патрулирования района.

Как рассказывают японские СМИ, лодка стояла на якоре, а на суше с вертолета можно …