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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

«КуйбышевАзот» выиграл суд из-за земли в «Самарской Луке»

«КуйбышевАзот» выиграл суд из-за земли в «Самарской Луке»

Тольяттинский завод «КуйбышевАзот» через суд отстоял свое право на землю площадью 66 тысяч квадратных метров на территории нацпарка «Самарская Лука». Этот участок химконцерну передали в бессрочное пользование почти 30 лет назад. Там построили детский лагерь «Алые Паруса» на 360 мест. 

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В Самаре за мошенничество осужден экс-охранник «Газпрома»

В Самаре за мошенничество осужден экс-охранник «Газпрома»

В Самаре за мошенничество при получении соцвыплаты осужден экс-охранник «Газпрома». По данным силовиков, 35-летний мужчина направомерно получил субсидию, чтобы работать в сельском хозяйстве. Как установили сотрудники регионального управления ФСБ, в июне 2014 года мужчина предоставил в администрацию Красноармейского района Самарской 

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«Самарский метрополитен» не смог оспорить предписание Ростехнадзора

«Самарский метрополитен» не смог оспорить предписание Ростехнадзора

Цементная пыль, поврежденные стены, течь масла и неработающая автоматика. МП «Самарский метрополитен» не удалось через суд оспорить предписание Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, который по итогам проверки 2016 года предъявил муниципальному предприятию сразу 42 претензии. Как говорится в решении арбитражного суда Самарской 

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Минтранс Самарской области пытается вернуть 347 млн рублей

Минтранс Самарской области пытается вернуть 347 млн рублей

Областному Минтрансу снова не удалось вернуть через суд 347 миллионов рублей, которые были перечислены в 2014 году фирме «Волгоспецстрой» в счет оплаты контракта на строительство Кировского мостового перехода. Эти деньги оказались на счетах московского «Глобэксбанка». Финансовая организация принудительно взыскала их 

12 декабря 2017, 07:59
В КНР дикий слон атаковал автобус с пассажирами

В КНР дикий слон атаковал автобус с пассажирами

Остановившиеся пассажирский автобус и грузовик на китайской трассе на юге страны были атакованы слоном. Огромное животное посчитало их преградой на своем пути и решило оттащить в сторону.
Инцидент случился в уик-энд. Автобус неожиданно заглох близ места, где периодически переходят автодорогу 

11 декабря 2017, 04:02
Самая высокая в Азии деревянная башня загорелась в Китае

Самая высокая в Азии деревянная башня загорелась в Китае

16-этажная постройка являлась частью храмового комплекса, возведенного в период правления династии Мин, расцвет которой пришелся на XIV–XVII столетия.
11 декабря 2017, 12:08
Британец зацементировал свою голову в микроволновке ради лайков

Британец зацементировал свою голову в микроволновке ради лайков

Английские спасатели освободили молодого человека, зацементировавшего голову в микроволновке. О необычном инциденте рассказывает The Independent.
22-летний поклонник розыгрышей залил раствор в микроволновку, засунул в нее голову и принялся ждать, когда состав затвердеет. Чтобы восполнять недостаток кислорода во время опасного эксперимента, 

8 декабря 2017, 03:11
На необитаемом острове в Японии нашли деревянную лодку и семь человек

На необитаемом острове в Японии нашли деревянную лодку и семь человек

Небольшая деревянная лодка непонятной принадлежности и семь человек найдены японскими спецслужбами на необитаемом острове близ Хоккайдо, информирует NHK. Плавсредство увидели с вертолета в процессе патрулирования района.
Как рассказывают японские СМИ, лодка стояла на якоре, а на суше с вертолета можно 

29 ноября 2017, 03:08
Под Самарой огромная щука чуть не перевернула лодку рыбаков

Под Самарой огромная щука чуть не перевернула лодку рыбаков

На водоеме под Самарой огромная щука чуть не перевернула лодку рыбаков. Рассказ «о самой фееричной рыбалке сезона-2017», а также фото и видео опубликовал один из участников инцидента. По его словам, гигантскую рыбину они зацепили на «последнем» забросе.

«Рыба подошла к борту, 

22 ноября 2017, 03:34
В Самарской области завершается сезон массовой рыбалки

В Самарской области завершается сезон массовой рыбалки

С наступлением холодов желающих посидеть на берегу с удочкой становится меньше в разы. В результате активизировались те, кто ловить рыбу предпочитает в обход закона, ставя сети. Сотрудники рыбнадзора нарушителей выявляют ежедневно. Так, например, во время ночного рейда на реке Сок 

31 октября 2017, 04:14
Во всю глотку: Рыба запрыгнула в горло поцеловавшему ее британскому рыбаку

Во всю глотку: Рыба запрыгнула в горло поцеловавшему ее британскому рыбаку

В Великобритании рыба вида европейская солея буквально запрыгнула в горло поймавшему ее молодому человеку, когда тот ее на радостях  поцеловал. Застрявший в дыхательных путях представитель фауны спровоцировал остановку сердца у рыбака. Пострадавшему в этой невероятной истории  чудом удалось спасти жизнь 

16 октября 2017, 05:08
Больше тонны: На Курилах поймали гигантскую рыбу-луну

Больше тонны: На Курилах поймали гигантскую рыбу-луну

Гигантскую и крайне редкую рыбу-луну, добытую на Курилах, пустили на корм медведям. Как рассказывают отечественные СМИ, рыба, являющаяся деликатесом для японцев и корейцев, весила свыше 1100 килограммов и попалась в сети у острова Ирутруп.
"Луну" поймали еще 9 сентября, однако 

15 сентября 2017, 03:34
На Мальорке несколько пляжей эвакуировали из-за акулы

На Мальорке несколько пляжей эвакуировали из-за акулы

Голубая акула, приблизившаяся к побережью Мальорки в минувший уик-энд, посеяла панику у отдыхавших. В итоге были эвакуированы несколько пляжей, сообщает Guardian.
Океанского хищника впервые увидели в субботу рядом с популярными пляжами в Кала-Махор и Кан-Пастилья. Акула проплыла буквально в считанных 

26 июня 2017, 12:05
В Новосибирский дельфинарий привезли гигантскую акулу-молот

В Новосибирский дельфинарий привезли гигантскую акулу-молот

В новосибирский Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» доставили очень редкий вид морских обитателей - молотоголовую акулу. Уникального питомца привезли из московского океанариума, сообщила пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.
Молотоголовую акулу доставили самолетом в аэропорт Толмачево. Транспортировку вели с соблюдением всех 

21 декабря 2016, 12:41
Выставка акул впервые пройдет в московском зоопарке

Выставка акул впервые пройдет в московском зоопарке

Жители и гости Москвы получат возможность посетить интерактивную выставку акул, которая впервые состоится в столичном зоопарке. «Акулова неделя» стартует в середине декабря. В самый первый день посещение будет бесплатным. На специальной площадке любой желающий сможет измерить свой рост в акулах 

14 ноября 2016, 02:36
Ученые нашли останки огромной доисторической акулы

Ученые нашли останки огромной доисторической акулы

В процессе исследования просторов Мирового океана ученые обнаружили останки гигантской доисторической акулы. С помощью реконструкции удалось установить, что длина тела акулы составляла примерно 4 метра. По мнению экспертов, этот вид является предком современной акулы Мако.

Ученые исследовали структуру зубов гигантского представителя фауны. Эти 

4 октября 2016, 05:08
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