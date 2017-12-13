На размещенных в Сети кадрах было видно, как трое американцев издеваются над акулой. В течение короткого времени ролик стал вирусным, с ним познакомились множество пользователей, а рыбаки теперь предстанут перед служителями Фемиды.
Расследование весьма нетипичного дела начато во Флориде. Уже установлены личности всех троих участников этой рыбалки, тип плавсредства, а также место, где случился инцидент. Молодые люди возрастом 21-28 лет смогли привязать морского хищника немалых размеров за хвостовой плавник к тросу моторной лодки и на внушительной скорости протащили по воде.
Все происходящее они фиксировали на камеру, после чего поделились экстремальным видео в интернете. Теперь всю троицу ждут внушительные штрафы и общественные работы. О судьбе акулы не сообщается.
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