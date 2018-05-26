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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео

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Жительница Британии поймала рыбу, которая оказалась больше ее самой

Жительница Британии поймала рыбу, которая оказалась больше ее самой

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Забросив леску, пенсионерка почувствовала сильный рывок. Уже тогда она поняла, что ей 
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100 литров ухи вылили на фестивале рыбалки под Сызранью

100 литров ухи вылили на фестивале рыбалки под Сызранью

Организаторы фестиваля рыбалки «Волжский трофей» выпустили отчетный фильм о мероприятии. Оно прошло 3 марта под Сызранью в районе полуострова «Комсомолец». В нем приняли участие около 100 рыбаков из Сызрани, Тольятти, Кузнецка и других близлежащих мест. Состязания проходили в нескольких дисциплинах: 
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Щуку, больную рыбьим раком, поймал рыбак из Сызрани

Щуку, больную рыбьим раком, поймал рыбак из Сызрани

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Рыбаки со стажем пояснили, что щука 
5 марта 2018, 09:56
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