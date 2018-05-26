Жительница Британии поймала рыбу, которая оказалась больше ее самой Прогулка на рыбалку за компанию с сыном обернулась невиданным уловом для 68-летней британки Сью Элкок. Женщина приехала к нему в Австралию, и родственники решили отправиться на море.



Забросив леску, пенсионерка почувствовала сильный рывок. Уже тогда она поняла, что ей …