Российских рыбаков-любителей могут обязать покупать специальный патент, разрешающий заниматься данной деятельностью. Проект закона начали разрабатывать в конце 2017-го, но поддержит ли его новый состав федерального правительства, пока не известно. Изначально предполагалось, что годовое разрешение на ловлю рыбы может стоить от одной до 5 тысяч рублей. При этом штраф хотели установить в размере минимальной оплаты труда. Сейчас это около 10 тысяч рублей.
При этом сегодня в рамках работы Петербургского международного экономического форума первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в ближайшие 6 лет правительство не планирует менять налоги. Впрочем, это было сказано не официально, а в кулуарах.
Тем временем парламентарии Самарской области этой весной увеличили штрафы за незаконную добычу и продажу биоресурсов в 5-10 раз. Сами контролирующие органы называют их «таксой». Если раньше за одного незаконно выловленного карася брали по 50 рублей, то теперь 250. За особо ценные породы будут взимать до 4 с половиной тысяч за штуку. По подсчетам чиновников, если в 2017-м году с браконьеров собрали 40 миллионов рубле, то в этом - при таком же количестве нарушений, - будет около трехсот.
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