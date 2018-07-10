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Рыбаков-любителей обяжут покупать специальный патент?
Российских рыбаков-любителей могут обязать покупать специальный патент, разрешающий заниматься данной деятельностью. Проект закона начали разрабатывать в конце 2017-го, но поддержит ли его новый состав федерального правительства, пока не известно. Изначально предполагалось, что годовое разрешение на ловлю рыбы может стоить от …
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26 мая 2018, 07:07
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Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео
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7 мая 2018, 10:25
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Жительница Британии поймала рыбу, которая оказалась больше ее самой
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25 марта 2018, 12:48
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100 литров ухи вылили на фестивале рыбалки под Сызранью
Организаторы фестиваля рыбалки «Волжский трофей» выпустили отчетный фильм о мероприятии. Оно прошло 3 марта под Сызранью в районе полуострова «Комсомолец». В нем приняли участие около 100 рыбаков из Сызрани, Тольятти, Кузнецка и других близлежащих мест. Состязания проходили в нескольких дисциплинах: …
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14 марта 2018, 01:35