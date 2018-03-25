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100 литров ухи вылили на фестивале рыбалки под Сызранью
Организаторы фестиваля рыбалки «Волжский трофей» выпустили отчетный фильм о мероприятии. Оно прошло 3 марта под Сызранью в районе полуострова «Комсомолец». В нем приняли участие около 100 рыбаков из Сызрани, Тольятти, Кузнецка и других близлежащих мест. Состязания проходили в нескольких дисциплинах: …
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14 марта 2018, 01:35
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Щуку, больную рыбьим раком, поймал рыбак из Сызрани
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5 марта 2018, 09:56
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Обнаружена пропавшая сто лет назад самая первая подлодка Австралии
Обломки самой первой австралийский субмарины обнаружены через 103 года после ее пропажи. Об этом сообщили зарубежные информагентства со ссылкой на оборонное ведомство государства.
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21 декабря 2017, 12:02
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Рыбаков во Флориде судят за то, что привязали акулу к лодке и протащили на скорости
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13 декабря 2017, 03:02
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Первая в мире гонка для летающих машин пройдет в пустыне Австралии
Австралийский стартап Alauda анонсировал организацию первой в мировой истории гонки для летающих машин. Необычное состязание состоится в 2019 году в Австралии в пустынном регионе.
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12 декабря 2017, 05:20
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Под Самарой огромная щука чуть не перевернула лодку рыбаков
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22 ноября 2017, 03:34
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Машинисты отдыхают: Первый в мире поезд-беспилотник совершил перевозку в Австралии
Представители австралийской горнодобывающей корпорации Rio Tinto объявили, что принадлежащий ей грузовой состав осуществил первую перевозку в полностью автономном режиме. В компании говорят, что эксплуатируют поезда в автономном режиме с января этого года, однако на них всегда для подстраховки были машинисты.
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4 октября 2017, 03:10
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Нашествие монстров: На дне океана вблизи Австралии обнаружили таинственных обитателей
Австралийские специалисты обнаружили на океанском дне неизвестных официальной науке «монстров». Об этом рассказывает New Scientist.
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21 июня 2017, 12:23