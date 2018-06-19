В Самару начинают прибывать болельщики из Австралии. Они будут поддерживать сборную своей страны в матче против Дании, который назначен на 21 июня.
18 числа в областной центр прибыла первая группа из 400 фанатов. Их разместили в нескольких отелях города. На 19 июня для них запланирована экскурсия по городским достопримечательностям. Кроме того, австралийцы должны сыграть товарищеский футбольный матч со сборной чиновников Самарской области.
Большая часть австралийцев прибывает на автобусах из Казани, где состоялся первый матч команды Австралии в рамках текущего мирового первенства. Есть среди австралийских фанатов и те, кто прилетит в Курумоч самолетом или доберется в Самару на поезде. Всего в наш город ожидают до 7,5 тысяч жителей «зеленого континента».
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