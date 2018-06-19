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Материалы по теме:

Выставка об истории самарского футбола откроется на набережной

Выставка об истории самарского футбола откроется на набережной

19 июня в столице губернии состоится открытие выставки. Проект называется «Путеводитель по футбольной Самаре» и посвящен развитию футбола в городе.

Экспозиция установлена на набережной в районе Красноармейского спуска. В ней отражены все основные вехи футбольной истории Самары: первый удар на вокзальной 

19 июня 2018, 11:29
100-тысячную посетительницу Фестиваля болельщиков наградили в Самаре

100-тысячную посетительницу Фестиваля болельщиков наградили в Самаре

18 июня на фестивале болельщиков FIFA побывал 100-тысячный гость. Вернее будет сказать - гостья. «Юбилейной» участницей фан-феста стала Элеонора Моват, которая приехала в наш город из Москвы со своим молодым человеком Сергеем Дороховым. В качестве подарка она получила макет стадиона 

19 июня 2018, 10:31
Матрешки для сборных ЧМ-2018 установлены на набережной в Самаре

Матрешки для сборных ЧМ-2018 установлены на набережной в Самаре

В Самаре на набережной появились новые гигантские матрешки. По задумке художников, каждая из фигур символизирует одну из стран-участниц ЧМ-2018. Как уже сообщала "ТЕРРА", всего авторы представят восемь матрешек – по числу команд-участниц матчей чемпионата, которые пройдут в Самаре. Фигуры 
19 июня 2018, 09:49
Появилась программа фанфеста ЧМ-2018 в Самаре на 19 июня

Появилась программа фанфеста ЧМ-2018 в Самаре на 19 июня

В Самаре на фестивале болельщиков 19 июня самарцам и туристам покажут трансляции трех матчей ЧМ-2018 по футболу и пройдут концерты. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева, вход бесплатный, фестиваль продолжится вплоть до окончания ЧМ 15 июля. Завтра площадка традиционно откроется 

18 июня 2018, 03:37
100 тысяч болельщиков из 145 стран мира ожидают на ЧМ-2018 в Самаре

100 тысяч болельщиков из 145 стран мира ожидают на ЧМ-2018 в Самаре

В ближайший месяц в Самару приедут около 100 тысяч иностранцев из 145 стран мира. В Самарскую область уже прибыла команда футболистов из Швейцарии – они выбрали базой Тольятти.А в самарский аэропорт прибыл первый самолет с болельщиками из Коста-Рики. По прогнозам областного 

15 июня 2018, 06:10
Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре подвели итоги первого дня фестиваля болельщиков. Напомним, место проведения – площадь Куйбышева. Фанфест открылся в четверг, 14 июня, и будет продолжаться одновременно с ЧМ-2018 по футболу вплоть до завершения чемпионата 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах-организаторах. Самара 
15 июня 2018, 05:02
Футбольную команду из чиновников создали к ЧМ-2018 в Самаре

Футбольную команду из чиновников создали к ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре создана футбольная команда из чиновников областного правительства. Она сыграет с командой австралийских болельщиков, которые приедут в Самару на игру своей сборной. ЧМ-2018 стартует 14 июня и продлится до 15 июля. Всего на стадионе «Самара Арена» проведут шесть матчей: 

14 июня 2018, 10:14
Для болельщиков ЧМ-2018 в поездах введут спецменю

Для болельщиков ЧМ-2018 в поездах введут спецменю

Транспортная дирекция ЧМ-2018 по футболу утвердила меню для вагонов-ресторанов поездов, в которых обладатели так называемого «паспорта болельщика», смогут проехать бесплатно. В него вошли популярные блюда: супы, салаты, колбаски на гриле, паста. Для иностранных фанатов, которые захотят познакомиться с русской кухней, 

9 июня 2018, 09:03
Названы даты шоу ДДТ и

Названы даты шоу ДДТ и "Чайф" на фан-фесте ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре назвали артистов, которые станут участниками фан-феста ЧМ-2018 – он пройдет на площади Куйбышева. Во время чемпионата в самарской фан-зоне состоится фестиваль болельщиков, на котором пройдут концерты музыкальных звезд. ЧМ-2018 стартует 14 июня. В этот день в Самаре выступит 

22 мая 2018, 02:48
Жительница Британии поймала рыбу, которая оказалась больше ее самой

Жительница Британии поймала рыбу, которая оказалась больше ее самой

Прогулка на рыбалку за компанию с сыном обернулась невиданным уловом для 68-летней британки Сью Элкок. Женщина приехала к нему в Австралию, и родственники решили отправиться на море.

Забросив леску, пенсионерка почувствовала сильный рывок. Уже тогда она поняла, что ей 
25 марта 2018, 12:48
Обнаружена пропавшая сто лет назад самая первая подлодка Австралии

Обнаружена пропавшая сто лет назад самая первая подлодка Австралии

Обломки самой первой австралийский субмарины обнаружены через 103 года после ее пропажи. Об этом сообщили зарубежные информагентства со ссылкой на оборонное ведомство государства.
Старейшая загадка австралийских ВМС раскрыта с обнаружением частей первой подлодки HMAS AE1 близ островов Дьюк-оф-Йорк, входящих в 

21 декабря 2017, 12:02
Первая в мире гонка для летающих машин пройдет в пустыне Австралии

Первая в мире гонка для летающих машин пройдет в пустыне Австралии

Австралийский стартап Alauda анонсировал организацию первой в мировой истории гонки для летающих машин. Необычное состязание состоится в 2019 году в Австралии в пустынном регионе.
Прототип одного из участников специалисты представили на суд широкой публики. Это квадрокоптер под наименованием Airspeeder Alauda 

12 декабря 2017, 05:20
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