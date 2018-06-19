Матрешки для сборных ЧМ-2018 установлены на набережной в Самаре сообщала "ТЕРРА", всего авторы представят восемь матрешек – по числу команд-участниц матчей чемпионата, которые пройдут в Самаре. Фигуры … В Самаре на набережной появились новые гигантские матрешки. По задумке художников, каждая из фигур символизирует одну из стран-участниц ЧМ-2018. Как уже"ТЕРРА", всего авторы представят восемь матрешек – по числу команд-участниц матчей чемпионата, которые пройдут в Самаре. Фигуры