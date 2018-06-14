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Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

17 июня на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Коста-Рики и Сербии. 
15 июня 2018, 05:21
Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре подвели итоги первого дня фестиваля болельщиков. Напомним, место проведения – площадь Куйбышева. Фанфест открылся в четверг, 14 июня, и будет продолжаться одновременно с ЧМ-2018 по футболу вплоть до завершения чемпионата 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах-организаторах. Самара 
15 июня 2018, 05:02
Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с группой болельщиков из Коста-Рики. Лайнер Airbus-330-200 авиакомпании Iberia прибыл в наш город из Мадрида. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 4,5 тонны груза. Напомним, что национальная сборная Коста-Рики сыграет в Самаре против 

15 июня 2018, 02:11
Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков

Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков

Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. 
15 июня 2018, 12:04
Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное 
15 июня 2018, 10:47
Трансляции матчей ЧМ будут идти в 140 барах и ресторанах Самары

Трансляции матчей ЧМ будут идти в 140 барах и ресторанах Самары

Посмотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу можно будет не только на Фестивале болельщиков, но и в спортбарах и ресторанах. Всего в городе будут работать 140 таких точек. Цифру озвучил руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг 

14 июня 2018, 11:10
Появилось расписание концертов на открытии фанфеста ЧМ-2018 в Самаре

Появилось расписание концертов на открытии фанфеста ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре 14 июня состоится открытие фестиваля болельщиков, который пройдет на площади Куйбышева во время ЧМ-2018 по футболу. Чемпионат стартует сегодня и продлится до 15 июля. Хэдлайнером на открытии фанфеста, как уже сообщала «ТЕРРА», станет группа «ДДТ». На площади Куйбышева, 
14 июня 2018, 10:37
«Welcome to Samara region!»: Передовая группа команды Швейцарии прилетела в Курумоч

«Welcome to Samara region!»: Передовая группа команды Швейцарии прилетела в Курумоч

Сегодня, 9 июня, в самарский международный аэропорт "Курумоч" прибыла передовая группа сборной Швейцарии по футболу. "После прилета они отправились в отель "Лада Резорт" в Тольятти", — передает «Волга Ньюс» со ссылкой на собственные источники. Сама сборная прилетит в Самарскую 
9 июня 2018, 04:01
Владимир Кухлевский стал главным тренером «Крыльев Советов - 2»

Владимир Кухлевский стал главным тренером «Крыльев Советов - 2»

У футбольной команды «Крылья Советов - 2» появился новый главный тренер. Им стал Владимир Кухлевский. Он сменил на этом посту Владимира Казакова, который покинул структуру клуба.

Владимир Кухлевский ранее работал в Центре подготовки футболистов «КС», а также с дублирующим и основным 

7 июня 2018, 03:06
Жительница Британии поймала рыбу, которая оказалась больше ее самой

Жительница Британии поймала рыбу, которая оказалась больше ее самой

Прогулка на рыбалку за компанию с сыном обернулась невиданным уловом для 68-летней британки Сью Элкок. Женщина приехала к нему в Австралию, и родственники решили отправиться на море.

Забросив леску, пенсионерка почувствовала сильный рывок. Уже тогда она поняла, что ей 
25 марта 2018, 12:48
Обнаружена пропавшая сто лет назад самая первая подлодка Австралии

Обнаружена пропавшая сто лет назад самая первая подлодка Австралии

Обломки самой первой австралийский субмарины обнаружены через 103 года после ее пропажи. Об этом сообщили зарубежные информагентства со ссылкой на оборонное ведомство государства.
Старейшая загадка австралийских ВМС раскрыта с обнаружением частей первой подлодки HMAS AE1 близ островов Дьюк-оф-Йорк, входящих в 

21 декабря 2017, 12:02
Первая в мире гонка для летающих машин пройдет в пустыне Австралии

Первая в мире гонка для летающих машин пройдет в пустыне Австралии

Австралийский стартап Alauda анонсировал организацию первой в мировой истории гонки для летающих машин. Необычное состязание состоится в 2019 году в Австралии в пустынном регионе.
Прототип одного из участников специалисты представили на суд широкой публики. Это квадрокоптер под наименованием Airspeeder Alauda 

12 декабря 2017, 05:20
Машинисты отдыхают: Первый в мире поезд-беспилотник совершил перевозку в Австралии

Машинисты отдыхают: Первый в мире поезд-беспилотник совершил перевозку в Австралии

Представители австралийской горнодобывающей корпорации Rio Tinto объявили, что принадлежащий ей грузовой состав осуществил первую перевозку в полностью автономном режиме. В компании говорят, что эксплуатируют поезда в автономном режиме с января этого года, однако на них всегда для подстраховки были машинисты.

4 октября 2017, 03:10
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