В Самаре создана футбольная команда из чиновников областного правительства. Она сыграет с командой австралийских болельщиков, которые приедут в Самару на игру своей сборной. ЧМ-2018 стартует 14 июня и продлится до 15 июля. Всего на стадионе «Самара Арена» проведут шесть матчей: 17 июня Коста - Рика-Сербия, 21 июня Дания - Австралия, 25 июня Уругвай-Россия, 28 июня Сенегал - Колумбия, 2 июля игра 1/8 финала, 7 июля матч четвертьфинала. Фестиваль болельщиков пройдет на площади Куйбышева. Точная дата игры самарских чиновников против австралийских фанатов пока не определена. Врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов сообщил, что желание сыграть с региональным правительством выразили гости из Австралии. Сам он планирует сыграть в нападении на правом фланге.
«Во время прибытия сборной Австралии такой матч состоится... Площадки у нас есть, экипировку обеспечим», - заявил Фетисов.
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