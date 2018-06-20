21 июня Самара примет матч чемпионата мира по футболу, в котором сразятся сборные Дании и Австралии. 19 июня команды уже прибыли в столицу губернии. Самолеты с игроками на борту совершили посадку в аэропорту «Курумоч».
В том, что предстоящая игра будет жаркой, сомневаться не приходится. В первом круге группового этапа австралийцы проиграли французам со счетом 2:1 и теперь им как воздух нужна победа, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф. Команда Дании, в свою очередь, взяла верх над Перу со счетом 1:0. В случае, если они возьмут верх и над командой с «зеленого континента», они вполне могут обеспечить себе досрочный выход в 1.8 финала.
Начало встречи Австралия-Дания на стадионе «Самара Арена» намечено на 16:00.
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