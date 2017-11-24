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Материалы по теме:

Карту «вторжений НЛО в Россию» составили уфологи

Карту «вторжений НЛО в Россию» составили уфологи

В интернете опубликована карта, где зафиксированы места «вторжений НЛО» на нашу планету. Проектом UFO Stalker занимаются специалисты, не сомневающиеся в существовании представителей инопланетного разума.
Упомянутый проект аккумулировал сведения об НЛО, якобы наведывавшихся в ту или иную точку земного шара. По 

23 ноября 2017, 12:00
Астронавт МКС снял шарообразный НЛО

Астронавт МКС снял шарообразный НЛО

Итальянский исследователь космоса Паоло Несполи смог с Международной космической станции сделать снимки необычного объекта, который можно принять за шарообразный НЛО. Эти изображения уже спровоцировали волну дискуссий, и не только в научной среде.
В Европейском космическом ведомстве уже поспешили заявить, что 

22 ноября 2017, 03:18
Букмекеры начали принимать ставки на ответ инопланетян жителям Земли

Букмекеры начали принимать ставки на ответ инопланетян жителям Земли

Ученые послали в космическую систему с потенциально обитаемым объектом радиосигнал. По прогнозам, спустя 25 лет ответ представителей инопланетного разума, которые должны распознать сообщение, примут на Земле. Букмекеры из Paddy Power решили в этой связи начать активные действия и объявили о 

22 ноября 2017, 12:28
Жители в Лонг-Айленде в Соединенных Штатах наблюдали полет НЛО в фиолетовом свете

Жители в Лонг-Айленде в Соединенных Штатах наблюдали полет НЛО в фиолетовом свете

В американском Лонг-Айленде многочисленные наблюдатели увидели фиолетовые неопознанные космические объекты. Как рассказывают зарубежные агентства, никакой земной источник не мог бы создать такой эффект, так что вывод об НЛО напрашивался сам собой.
Исследователи-уфологи занялись изучением необычных кадров. Как они утверждали, горожане 

20 ноября 2017, 10:07
Ученые послали радиосигнал на потенциально обитаемую экзопланету

Ученые послали радиосигнал на потенциально обитаемую экзопланету

Ученые из Active SETI отправили радиосигнал о наличии жизни на нашей планете в сторону потенциально обитаемого космического тела GJ 273b в созвездии Малого Пса. Эта планета располагается в 12 световых годах от Солнечной системы.
Специалисты проекта Active SETI уже в 

17 ноября 2017, 03:22
В NASA назвали сроки обнаружения инопланетян

В NASA назвали сроки обнаружения инопланетян

Исследователи американского космического агентства NASA назвали предполагаемые сроки обнаружения инопланетной цивилизации. В частности, ученый Тони дель Генио утверждает, что возможного кандидата отыщут не позднее чем через 20 лет.
При этом специалист оговорился: другая жизнь, о которой так много пишут фантасты 

16 ноября 2017, 03:17
Уфологи рассказали о секретной базе по изучению НЛО в Антарктиде

Уфологи рассказали о секретной базе по изучению НЛО в Антарктиде

Американские уфологи распространили информацию о таинственной базе, которая располагается под ледяной толщей в Антарктиде. Как утверждается, на ней могли вестись эксперименты, связанные с НЛО.
Некоторое время назад сотрудники NASA обнаружили под слоем льда Антарктиды некую аномалию, которая якобы возникла после 

10 ноября 2017, 10:54
Не все спокойно в Датском королевстве

Не все спокойно в Датском королевстве

Муж королевы Дании Маргрете II вопреки многовековому обычаю против того, чтобы их хоронили вместе в королевской усыпальнице.

83-летнего принца удручает тот факт, что к нему не относились так же, как к жене. И общество не считало его положение равносильным положению супруги, 

8 августа 2017, 02:15
Ученые обнаружили череп инопланетянина с гигантскими глазницами

Ученые обнаружили череп инопланетянина с гигантскими глазницами

О загадочной находке на датском острове Силанд в Дании сообщили ученые. Там сотрудники коммунальных служб случайно откопали череп, форма которого не имеет в современной природе никаких аналогов.
Обнаруженные останки тщательно исследовали специалисты, после чего стали утверждать, что череп принадлежал пришельцу 
19 июля 2016, 10:40
Крупнейший золотой клад викингов обнаружен в Дании

Крупнейший золотой клад викингов обнаружен в Дании

В Ютландии, что в южной части Дании, археологи-любители обнаружили золотой клад эпохи викингов. В руки энтузиастов попали 7 браслетов, один из которых изготовлен из серебра, а все остальные - золотые. Все украшения датируются 900-ми годами.
Эксперты уже в один голос 

17 июня 2016, 10:04
Археологи из Дании впервые обнаружили место древних жертвоприношений

Археологи из Дании впервые обнаружили место древних жертвоприношений

Находку датируют железным веком, до сих пор о зачатках религии в этом периоде ученые даже и не подозревали.
Археологам из Дании рядом с городом Орхус удалось обнаружить странное захоронение — кости молодой девушки и восьми собак. По мнению специалистов, они 
18 октября 2015, 11:51
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