В Дании исследователи заявили о 15 000 эпизодов, в той или иной мере подтверждающих визиты инопланетян. Вся информация о возможном изучении нашей планеты представителями иных цивилизаций содержится в особой базе военно-воздушных сил этой страны.
О свидетельствах посещения Земли гуманоидами рассказали и сами представители ВВС. За последние сорок лет специалисты выявили примерно 15 тысяч инцидентов, возникших вследствие загадочных и непонятных современной науке событий. Скажем, минувшим летом специалисты утверждали, что около одного из самолетов в полете был зафиксирован НЛО, при этом радары никак на это не отреагировали.
А в сентябре 20-летний датчанин смог сделать снимок таинственного зеленого человека. Фотографии отдали для изучения уфологам. Также утверждается, что в архивах есть сведения о проведении серии опытов для получения веских доказательств существования пришельцев.
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18 октября 2015, 11:51