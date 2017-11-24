Муж королевы Дании Маргрете II вопреки многовековому обычаю против того, чтобы их хоронили вместе в королевской усыпальнице.

83-летнего принца удручает тот факт, что к нему не относились так же, как к жене. И общество не считало его положение равносильным положению супруги, …