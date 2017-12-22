Эта трагедия произошла в сафари-парке китайской столицы. Одна посетительница вышла из автомобиля, и через считанные секунды на эту женщину накинулся неожиданно появившийся тигр. Мать жертвы тут же выскочила из транспортного средства и бросилась на помощь, и тут зверь переключился на нее. В конечном итоге старшая женщина погибла, ее дочь была серьезно травмирована, но ей удалось выжить.
Дочь, супруг и отец погибшей китаянки обратились к служителям Фемиды с исками против хозяев сафари-парка. По их мнению, последние не имели права предлагать услугу «путешествие на собственном автомобиле» в зоне хищников, ведь безопасность не была должным образом обеспечена. Как говорят истцы, трагедия случилась из-за отсутствия в парке четкого алгоритма действий на случай ЧП.
Семья настаивает на компенсации за гибель женщины 1,49 млн юаней ($230 тыс) и еще 690 тыс юаней пострадавшей. При этом ответчик уверяет, что выполнил свои обязательства с точки зрения предупреждения об опасности, мер по спасению и компенсации первоначальных затрат на лечение.
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