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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 декабря 2017г 
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  "Y88P"
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Самая высокая в Азии деревянная башня загорелась в Китае

16-этажная постройка являлась частью храмового комплекса, возведенного в период правления династии Мин, расцвет которой пришелся на XIV–XVII столетия.
11 декабря 2017, 12:08
Госдума ужесточила наказание для живодеров на срок до пяти лет

Госдума ужесточила наказание для живодеров на срок до пяти лет

Государственная дума приняла во 2-м чтении поправки к УК, подразумевающие усиление ответственности за жестокое обращение с животными. Новые санкции - до 5 лет лишения свободы.
Напомним, что инициатива принадлежит группе депутатов от двух партий. Наказанием живодерам будет 80-тысячный штраф или 

8 декабря 2017, 04:22
Британец зацементировал свою голову в микроволновке ради лайков

Британец зацементировал свою голову в микроволновке ради лайков

Английские спасатели освободили молодого человека, зацементировавшего голову в микроволновке. О необычном инциденте рассказывает The Independent.
22-летний поклонник розыгрышей залил раствор в микроволновку, засунул в нее голову и принялся ждать, когда состав затвердеет. Чтобы восполнять недостаток кислорода во время опасного эксперимента, 

8 декабря 2017, 03:11
В Самаре нашли фирму для отлова бродячих собак и кошек в 2018 году

В Самаре нашли фирму для отлова бродячих собак и кошек в 2018 году

В Самаре нашли фирму для отлова бродячих собак и кошек в течение следующего 2018 года. Этим займется организация «Современные экологические технологии» - она стала победителем тендера на 9 миллионов рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Конкурс по определению подрядчика 

29 ноября 2017, 04:33
На необитаемом острове в Японии нашли деревянную лодку и семь человек

На необитаемом острове в Японии нашли деревянную лодку и семь человек

Небольшая деревянная лодка непонятной принадлежности и семь человек найдены японскими спецслужбами на необитаемом острове близ Хоккайдо, информирует NHK. Плавсредство увидели с вертолета в процессе патрулирования района.
Как рассказывают японские СМИ, лодка стояла на якоре, а на суше с вертолета можно 

29 ноября 2017, 03:08
Годовалая девочка в Тольятти отравилась канцелярским клеем

Годовалая девочка в Тольятти отравилась канцелярским клеем

Годовалой девочке в Тольятти потребовалась скорая помощь – ребенок случайно выпил канцелярский клей.  Дело в том, что старшая сестра малышки делала аппликации, и не заметила, как младшая забрала клей со стола, сообщили врачи.
В квартиру к потерпевшей в срочном порядке 

28 ноября 2017, 05:44
В Китае цирковой тигр сбежал и покалечил двух человек

В Китае цирковой тигр сбежал и покалечил двух человек

О чрезвычайном происшествии в китайском регионе Шаньси рассказали зарубежные средства массовой информации. Тигр в цирке по недосмотру сотрудников смог вылезти из клетки в процессе показательной программы прямо на городской улице.
Хищник выбил часть решетки и побежал. Неудивительно, что поднялась паника, 

27 ноября 2017, 09:31
В Китае представили «самый быстрый» танк-амфибию

В Китае представили «самый быстрый» танк-амфибию

Представители китайского оборонного ведомства заявили, что БМП VN18 является самой быстрой боевой амфибией в мире. Об этом рассказывают мировые агентства со ссылкой на CGTN.
По словам представителей концерна Norinco из КНР, их конструкция может передвигаться с наибольшей скоростью 65 км/ч 

22 ноября 2017, 09:31
Более 16 кг нефрита пытались вывезти из России в Китай

Более 16 кг нефрита пытались вывезти из России в Китай

Из Российской Федерации в Китай собирались незаконно переправить 40 камней, предположительно, нефрита. Контрабандисты замаскировали нелегальный груз в железнодорожных вагонах.
По данным российских СМИ, которые ссылаются на информацию таможенников, преступники разместили запрещенные к вывозу минералы в полостях вагонных балок. На камнях 

17 ноября 2017, 11:07
В блогах: про прекрасных слонов в Самаре

В блогах: про прекрасных слонов в Самаре

Блогер Алексей Авдейчев побывал на даче Головкина, более известной среди самарцев как "дача со слонами". "Она была построена в 1908-1909 годах купцом Константином Головкиным по собственному проекту. Слонов делали в сарае на улице Садовой, в их создании принимал участие 
17 ноября 2017, 09:56
Под Самарой искали кабана с вирусом АЧС

Под Самарой искали кабана с вирусом АЧС

В районе Самарской области, где зарегистрирован очаг африканской чумы свиней (АЧС), искали зараженных кабанов. Погибших животных высматривали с воздуха в четырех районах: Красноармейском, Волжском, Хворостянском и Безенчукском. В облете приняли участие сотрудники регуправления Россельхознадзора и Департамента охоты и рыболовства.
14 ноября 2017, 04:20
Они выпивают по 350 литров воды в день: В Самару привезли огромных слоних из клипа Шнура

Они выпивают по 350 литров воды в день: В Самару привезли огромных слоних из клипа Шнура

Дженни и Магда - индийские слонихи, которые снимались в клипе Сергея Шнурова приехали в Самарский цирк. Звездные «воспитанницы» Большого варшавского цирка выступят на самарской арене сегодня, 28 октября
 
За 45 лет совместной работы у слоних накопился большой послужной список. 
28 октября 2017, 03:57
В США ребенок нашел череп предка слона возрастом 1 млн лет

В США ребенок нашел череп предка слона возрастом 1 млн лет

Как рассказывают американские издания, 10-летний житель штата Нью-Мексико во время игры обнаружил череп предка современного слона. Возраст редчайшей находки составляет порядка одного миллиона лет.
В тот день мальчик отправился с семьей в загородную поездку. Исследуя местные каньоны и развалины, юный 

19 июля 2017, 05:24
В Таиланде пять человек пострадали при нападении собаки на слонов

В Таиланде пять человек пострадали при нападении собаки на слонов

Пять человек пострадали на острове Пхукет во время прогулки на слонах. В числе пострадавших – двое детей, сообщают зарубежные СМИ.
Ситуация развивалась так. Китайские туристы катались на экзотических животных в сафари-парке недалеко от хорошо известного путешественникам пляжа Чалонг. Слоны успели 

30 июня 2017, 10:05
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