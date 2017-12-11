Остановившиеся пассажирский автобус и грузовик на китайской трассе на юге страны были атакованы слоном. Огромное животное посчитало их преградой на своем пути и решило оттащить в сторону.
Инцидент случился в уик-энд. Автобус неожиданно заглох близ места, где периодически переходят автодорогу азиатские слоны. Один из них как раз и оказался рядом. Пассажиры оперативно выскочили из автобуса, а водитель остался на месте и наблюдал, как гигант разбивает стекло и таскает транспортное средство взад-вперед.
Затем слон переключился на грузовик, притормозивший неподалеку, и предпринял попытку перевернуть его. Немного устав, животное неспешно отправилось в чащу. На момент прибытия егерей его уже и след простыл. К счастью, никто из людей не пострадал.
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