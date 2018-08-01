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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Главу Фонда капремонта Самарской области подозревают в коммерческом подкупе

Главу Фонда капремонта Самарской области подозревают в коммерческом подкупе

Еще один громкий коррупционный скандал в Самаре. Сотрудники регионального управления ФСБ по подозрению в коммерческом подкупе задержали временно исполняющего обязанности директора областного Фонда капремонта Михаила Архипова. По некоторым данным, сумма полученных им средств составила 220 тысяч рублей. 
 
Автомобиль, оперативники ФСБ, 
1 августа 2018, 05:54
Скелетированный труп мужчины нашли в колодце в Тольятти

Скелетированный труп мужчины нашли в колодце в Тольятти

Полицейские из Тольятти пытаются узнать, откуда в колодце  появился труп человека. На страшную находку наткнулись в понедельник, 30 июля, в колодце частного дома по улице Энергетиков в микрорайоне Шлюзовой. Из него достали скелетированный труп неизвестного мужчины. Тело будут исследовать судмедэксперты, 
1 августа 2018, 03:04
Парни из Октябрьска похитили часть путевой машины, чтобы сдать в чермет

Парни из Октябрьска похитили часть путевой машины, чтобы сдать в чермет

Полицейским из дежурной части Сызранского линейного отдела сообщили, что неизвестные украли блок радиатора, который является составной частью железнодорожной путевой машины. Стоимость похищенного составила более 11 тысяч рублей. Во время расследования выяснилось, что к преступлению могут быть причастны двое местных жителей 
1 августа 2018, 11:42
Экс-полицейский из Самары заплатит 300 тысяч рублей за взятку

Экс-полицейский из Самары заплатит 300 тысяч рублей за взятку

Самарский суд рассмотрел дело бывшего сотрудника полиции, которого обвиняли в получении взятки. По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 мужчина в несколько приемов взял у директора ООО 75 тысяч рублей. Взятка была платой за то, что он не 
1 августа 2018, 10:47
Самарский зоопарк просит поддержать его переезд к больнице Середавина

Самарский зоопарк просит поддержать его переезд к больнице Середавина

В областной столице продолжается голосование за выбор нового места для размещения городского зоопарка. Горожане могут оставить свой голос за один из трех вариантов.

Зоосад предлагают переместить в микрорайон «Южный город», площадку за больницей имени Середавина или же оставить на 
24 июля 2018, 12:04
4,5 тысячи самарцев покусали собаки и кошки

4,5 тысячи самарцев покусали собаки и кошки

С начала 2018 года в больницы Самарской области обратились 4,5 тысячи человек. Все они пострадали от укусов животных. 1068 потерпевших - дети моложе 14 лет. По данным регионального Роспотребнадзора, количество укушенных на 2,2 % больше, чем за этот же период 
23 июля 2018, 03:30
Из-за жары обитателей Ленинградского зоопарка кормят ледяными тортами

Из-за жары обитателей Ленинградского зоопарка кормят ледяными тортами

Сильную жару в последние дни ощущали на себе не только жители Самарской области. Зной добрался и до северной столицы. Особенно от капризов погоды досталось обитателям знаменитого Ленинградского зоопарка. Руководству учреждения пришлось переводить животных на специальную диету. Им дают большое количество 
18 июля 2018, 10:23
Самарские котэ и собакены смогут ездить на поезде в Москву без хозяев

Самарские котэ и собакены смогут ездить на поезде в Москву без хозяев

 Домашние животные из Самары смогут ездить в поездах без хозяев. Приглядывать за ними будут проводники. Новую услугу запустила Федеральная пассажирская компания. Пилотная сервис-опция пока доступна в 13 российских поездах, в том числе в фирменных "Жигулях", которые ходят между Самарой и 
17 июля 2018, 12:29
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