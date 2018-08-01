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Главу Фонда капремонта Самарской области подозревают в коммерческом подкупе
Еще один громкий коррупционный скандал в Самаре. Сотрудники регионального управления ФСБ по подозрению в коммерческом подкупе задержали временно исполняющего обязанности директора областного Фонда капремонта Михаила Архипова. По некоторым данным, сумма полученных им средств составила 220 тысяч рублей.
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1 августа 2018, 05:54
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Скелетированный труп мужчины нашли в колодце в Тольятти
Полицейские из Тольятти пытаются узнать, откуда в колодце появился труп человека. На страшную находку наткнулись в понедельник, 30 июля, в колодце частного дома по улице Энергетиков в микрорайоне Шлюзовой. Из него достали скелетированный труп неизвестного мужчины. Тело будут исследовать судмедэксперты, …
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1 августа 2018, 03:04
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Парни из Октябрьска похитили часть путевой машины, чтобы сдать в чермет
Полицейским из дежурной части Сызранского линейного отдела сообщили, что неизвестные украли блок радиатора, который является составной частью железнодорожной путевой машины. Стоимость похищенного составила более 11 тысяч рублей. Во время расследования выяснилось, что к преступлению могут быть причастны двое местных жителей …
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1 августа 2018, 11:42
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Экс-полицейский из Самары заплатит 300 тысяч рублей за взятку
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1 августа 2018, 10:47
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Самарский зоопарк просит поддержать его переезд к больнице Середавина
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24 июля 2018, 12:04
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4,5 тысячи самарцев покусали собаки и кошки
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23 июля 2018, 03:30
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Из-за жары обитателей Ленинградского зоопарка кормят ледяными тортами
Сильную жару в последние дни ощущали на себе не только жители Самарской области. Зной добрался и до северной столицы. Особенно от капризов погоды досталось обитателям знаменитого Ленинградского зоопарка. Руководству учреждения пришлось переводить животных на специальную диету. Им дают большое количество …
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18 июля 2018, 10:23
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Самарские котэ и собакены смогут ездить на поезде в Москву без хозяев
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17 июля 2018, 12:29