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Пойдет по суд житель Сызрани, порезавший ножом фельдшера «скорой» и собутыльника
В Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Этого человека обвиняют в попытке убийства, нападении на фельдшера «скорой помощи», а также в попытке сопротивления сотрудникам Росгвардии.
По версии следствия, 24 января мужчина находился в квартире …
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20 июля 2018, 05:47
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Алиментщик из Жигулевска пырнул 68-летнего квартиранта ножом
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20 июля 2018, 12:36
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Из-за жары обитателей Ленинградского зоопарка кормят ледяными тортами
Сильную жару в последние дни ощущали на себе не только жители Самарской области. Зной добрался и до северной столицы. Особенно от капризов погоды досталось обитателям знаменитого Ленинградского зоопарка. Руководству учреждения пришлось переводить животных на специальную диету. Им дают большое количество …
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18 июля 2018, 10:23
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Самарские котэ и собакены смогут ездить на поезде в Москву без хозяев
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17 июля 2018, 12:29
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В Центре восстановления леопарда в Сочи родились три котенка
Питомицы Центра восстановления леопарда в Сочи, самки Андреа и Черри практически одновременно стали мамами. Андреа вместе с двумя котята прячется в логове, за животными ведется постоянное видеонаблюдение. По мнению специалистов, состояние самки и ее потомства можно оценить как «нормальное». Практически …
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5 июня 2018, 11:02
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Полицейские застрелили в Хельсинки двух оленей
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30 мая 2018, 07:18
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Пьяный пациент больницы обругал и покусал сотрудника Росгвардии в Самаре
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26 апреля 2018, 12:33
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Отчим чуть не задушил защищавшего мать мальчика в Самарской области
В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия в Богатовском районе. 31-летний мужчина чуть не задушил мальчика, защищавшего мать. На него заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Потерпевшие – 36-летняя сожительница подозреваемого и ее девятилетний сын. Женщина сама пришла …
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5 апреля 2018, 01:30