На Сахалине в городе Шахтерске случилось необычное чрезвычайное происшествие. 70-летнюю женщину сдуло порывом ветра с балкона 4-го этажа.
Как сообщается, пенсионерка отправилась на балкон покурить и не смогла справиться со стихией. Она упала в сугроб, получила различные повреждения, но, к счастью, осталась жива. Женщину госпитализировали, рассказывает «РИА Новости».
Как отмечают региональные агентства, вследствие непогоды к месту ЧП не смогла оперативно доехать скорая помощь. Выход из ситуации нашли нестандартный – пенсионерку отвезли в лечебное учреждение в ковше погрузчика.
Как известно, на Сахалине двое суток бушует сильный циклон. Скорость ветра доходит до ураганных 40 м/с.
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