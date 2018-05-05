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Материалы по теме:

Самарец зарезал приятеля и спрятал его труп в погребе

Самарец зарезал приятеля и спрятал его труп в погребе

На днях в полицию Самары поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 39-летний безработный сын ушел из дома и уже больше суток не выходит на связь.
 
Вскоре выяснилось, что мужчина, якобы, собирался зайти к своему знакомому, проживающему 

5 мая 2018, 03:38
СК проводит проверку по факту гибели упавшего с 12 этажа жителя Самары

СК проводит проверку по факту гибели упавшего с 12 этажа жителя Самары

В Самаре в четверг, 19 апреля, на улице Ново-Садовой в районе пересечения c проспектом Масленникова произошла трагедия. По предварительным данным, из окна квартиры на 12-м этаже многоквартирного дома упал 46-летний мужчина. Он рухнул на припаркованный у здания автомобиль и погиб. 

19 апреля 2018, 03:01
Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области

Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области

Жестокое убийство раскрыли полицейские в Шигонском районе. Трагедия произошла в селе Старый Тукшум. На месте сгоревшего дома там были обнаружены два трупа: хозяина дома и его соседа. Один из погибших имел все признаки насильственной смерти.

Правоохранители выяснили, что незадолго до преступления 

11 апреля 2018, 11:00
По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани

По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани

В Сызрани расследуют двойное убийство. Тела 49-летнего мужчины и его 83-летней матери были обнаружены еще 21 марта. О насильственном характере смерти сызранца свидетельствовали раны на его теле. Женщина, как показала экспертиза, скончалась в результате удушения.

В результате уголовное дело возбудили 
9 апреля 2018, 04:29
В Самаре пенсионер зарезал жену и пытался ранить самого себя

В Самаре пенсионер зарезал жену и пытался ранить самого себя

Смертельная ссора супругов произошла в Куйбышевском районе Самары вчера, 24 марта, вечером.
 
Около 20 часов в полицию поступило сообщение, что в квартире одного из домов по улице Войкова женщине причинили ножевое ранение.

 На месте происшествия полицейские обнаружили в 
25 марта 2018, 02:47
Самарчанка упала с 4-го этажа на козырек подъезда

Самарчанка упала с 4-го этажа на козырек подъезда

Вчера, 9 февраля, поздно вечером в Самаре на пульт дежурного ПСС поступил тревожный звонок.
 
Жильцы одного из домов Октябрьского района сообщили, что с подъездного козырька нужно снять женщину. Она выпала с 4-го этажа и, по словам позвонивших, получила множественные 
10 февраля 2018, 02:35
В Тольятти расследует смерть мальчика, упавшего с 6-го этажа (подробности)

В Тольятти расследует смерть мальчика, упавшего с 6-го этажа (подробности)

В Тольятти начали доследственную проверку по факту падения двух детей из окна общежития. По уточненной информации, инцидент случился вчера, 3 февраля, около 9 часов возле одного из зданий по улице Дзержинского.
 
С 6-го этажа выпали 14-летняя девочка и 17-летний 
4 февраля 2018, 06:14
14-летняя девочка и 17-летний парень упали с высоты в Тольятти

14-летняя девочка и 17-летний парень упали с высоты в Тольятти

По предварительной информации, вчера, 3 февраля, около 18:00, предположительно, с четвертого или пятого этажа дома по улице Дзержинского в Автозаводском районе Тольятти упали 17-летний мальчик и 14-летняя девочка, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на источники в оперативных структурах.

При падении юноша, предположительно, получил 

4 февраля 2018, 12:28
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