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Самарец зарезал приятеля и спрятал его труп в погребе
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5 мая 2018, 03:38
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СК проводит проверку по факту гибели упавшего с 12 этажа жителя Самары
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19 апреля 2018, 03:01
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Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области
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11 апреля 2018, 11:00
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По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани
В Сызрани расследуют двойное убийство. Тела 49-летнего мужчины и его 83-летней матери были обнаружены еще 21 марта. О насильственном характере смерти сызранца свидетельствовали раны на его теле. Женщина, как показала экспертиза, скончалась в результате удушения.
В результате уголовное дело возбудили …
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9 апреля 2018, 04:29
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В Самаре пенсионер зарезал жену и пытался ранить самого себя
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25 марта 2018, 02:47
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Самарчанка упала с 4-го этажа на козырек подъезда
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10 февраля 2018, 02:35
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В Тольятти расследует смерть мальчика, упавшего с 6-го этажа (подробности)
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4 февраля 2018, 06:14
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14-летняя девочка и 17-летний парень упали с высоты в Тольятти
По предварительной информации, вчера, 3 февраля, около 18:00, предположительно, с четвертого или пятого этажа дома по улице Дзержинского в Автозаводском районе Тольятти упали 17-летний мальчик и 14-летняя девочка, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на источники в оперативных структурах.
При падении юноша, предположительно, получил …
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4 февраля 2018, 12:28