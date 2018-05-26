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Годовалый малыш упал с 4 этажа жилого дома в Тольятти

Годовалый малыш упал с 4 этажа жилого дома в Тольятти

В Тольятти в понедельник, 14 мая, около 20 часов, по предварительным сведениям, с четвертого этажа жилого дома упал годовалый малыш. Инцидент произошел в Автозаводском районе на улице Революционной. Об этом со ссылкой на оперативные структуры сообщает «Волга-Ньюс». В результате 

15 мая 2018, 09:30
Самарец выпал из окна 5 этажа на улице Димитрова

Самарец выпал из окна 5 этажа на улице Димитрова

Несчастье произошло вчера, 5 мая, около 9 часов вечера на улице Димитрова в Самаре, передает guberniatv.ru. По словам свидетелей происшествия, погибшему было около 60 лет. Самарец вёл асоциальный образ жизни и злоупотреблял спиртными напитками. Последний фактор, по всей видимости, 
6 мая 2018, 02:57
Тела женщины и ребенка обнаружили в Самаре на улице Казачьей

Тела женщины и ребенка обнаружили в Самаре на улице Казачьей

Сотрудники полиции работают на месте происшествия в Куйбышевском районе Самары, где сегодня, 5 мая, около 10:50 возле одного из домов по улице Казачьей были обнаружены тела женщины и ребенка, передает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным сведениям, на 
5 мая 2018, 01:49
СК проводит проверку по факту гибели упавшего с 12 этажа жителя Самары

СК проводит проверку по факту гибели упавшего с 12 этажа жителя Самары

В Самаре в четверг, 19 апреля, на улице Ново-Садовой в районе пересечения c проспектом Масленникова произошла трагедия. По предварительным данным, из окна квартиры на 12-м этаже многоквартирного дома упал 46-летний мужчина. Он рухнул на припаркованный у здания автомобиль и погиб. 

19 апреля 2018, 03:01
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