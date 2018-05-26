Тела женщины и ребенка обнаружили в Самаре на улице Казачьей Сотрудники полиции работают на месте происшествия в Куйбышевском районе Самары, где сегодня, 5 мая, около 10:50 возле одного из домов по улице Казачьей были обнаружены тела женщины и ребенка, передает ГУ МВД по Самарской области.



По предварительным сведениям, на …