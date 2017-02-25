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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Сызрани водитель разогрел обед в кабине грузовика и сгорел

В Сызрани водитель разогрел обед в кабине грузовика и сгорел

Вчера, 23 февраля, примерно в 12:30 пожарные Сызрани выезжали на тушение грузового автомобиля.

Как передает КТВ ЛУЧ, на стоянке на улице Карла Маркса загорелся стоящий грузовик МАН. Пламя серьезно повредило кабину большегруза и частично его кузов. У автомобиля номера 
24 февраля 2017, 01:56
В Сызрани мэрия выставила на продажу подержанную

В Сызрани мэрия выставила на продажу подержанную "шестерку" за 14 тысяч рублей

О необычном конкурсе сообщает портал КТВ Луч. В Сызрани выставлены на продажу ВАЗ-21063 1993 года выпуска сине-зеленого цвета и ВАЗ-21102 2003 года выпуска. Цвет - светло-серебристый металлик.
 
Обе вазовских легковушки находятся в муниципальной собственности. Организатором торгов выступает Комитет 
24 февраля 2017, 12:35
Сызранец на снегоходе попал под поезд и скончался, есть фото

Сызранец на снегоходе попал под поезд и скончался, есть фото

ЧП произошло вчера, 23 февраля. Как информирует КТВ-Луч, молодой парень на снегоходе попал под поезд и скончался. По предварительным данным, сызранец решил выехать на закрытый ЖД-переезд, проигнорировал неоднократные сигналы машиниста и поезд протаранил снегоход. От удара водитель отлетел на несколько 
24 февраля 2017, 12:08
Мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Сызрани

Мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Сызрани

Вчера, 22 февраля, в 21:23 в пожарную охрану Сызрани поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Проломной, передает ГУ МЧС по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, пламя охватило участок в 100 квадратных метров. На тушение выезжали 24 пожарных 

23 февраля 2017, 10:55
В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей

В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей

В группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Самаре случился пожар в зоогостинице для животных, сгорели заживо 7 собак и 33 кошки. Частная передержка животных была устроена в доме на улице Омской. По словам клиентов, 
21 февраля 2017, 09:58
Палеонтологи обнаружили самое древнее на Земле ядовитое животное

Палеонтологи обнаружили самое древнее на Земле ядовитое животное

Ученые-палеонтологи из ЮАР заявили об открытии самого древнего ядовитого животного на Земле. Согласно недавним исследованиям, этим существом можно считать доисторического ящера эучамберсия Euchambersia mirabilis.
По словам ученых, это позвоночное создание жило в Южной Африке около 260 миллионов лет назад. Об 

15 февраля 2017, 02:24
В Тольятти в детcком саду поймали дикого кабана

В Тольятти в детcком саду поймали дикого кабана

Тольяттинские спасатели приняли участие в поимке дикого кабана. В понедельник, 13 февраля, животное заметили в Комсомольском районе Тольятти. На место происшествия вызвали спасателей. Сообщение поступило 20:30. За кабаном гонялись более получаса. Его удалось заблокировать у забора на территории детского сада 

14 февраля 2017, 02:01
Экологи назвали количество пострадавших от человека видов животных

Экологи назвали количество пострадавших от человека видов животных

Ученые-экологи из разных государств установили число видов представителей животного мира, больше всего пострадавших от масштабных климатических изменений, в которых большую роль играет антропогенный фактор. Об этой работе рассказывается на страницах Nature Climate Change.
Как говорят специалисты, сегодня есть основание считать, 

14 февраля 2017, 08:04
Сурки Иван и Ева погадают для самарцев

Сурки Иван и Ева погадают для самарцев

2 февраля в Самарском зоопарке проведут традиционный экопраздник «День сурка». Существует поверье, что сурки способны предсказать, как закончится зима. Для этого за зверьком нужно понаблюдать 2 февраля. Если, выбравшись на улицу, сурок увидит свою тень и опять спрячется в нору 

20 января 2017, 01:08
В блогах: в Самаре живет талантливый козлик Мурзик

В блогах: в Самаре живет талантливый козлик Мурзик

Блогер Антон Черепок поведал, какое "милое чудо живет в самарском контактном зоопарке". "Это козлик Мурзик. Ему всего 2 месяца, и он умеет делать несколько трюков. Мурзик может ходить испанским шагом, танцевать вальс, прыгать через препятствие, подавать лапу. А научила 
1 декабря 2016, 04:03
Выставка акул впервые пройдет в московском зоопарке

Выставка акул впервые пройдет в московском зоопарке

Жители и гости Москвы получат возможность посетить интерактивную выставку акул, которая впервые состоится в столичном зоопарке. «Акулова неделя» стартует в середине декабря. В самый первый день посещение будет бесплатным. На специальной площадке любой желающий сможет измерить свой рост в акулах 

14 ноября 2016, 02:36
Полосатому жителю самарского зоопарка Кактусу в День тигра исполнилось 9 лет

Полосатому жителю самарского зоопарка Кактусу в День тигра исполнилось 9 лет

В России отметили День тигра. Праздник, учрежденный в 2000 году, как правило, масштабно отмечают на Дальнем Востоке. Самарский зоопарк подхватил эстафету. Тем более, что местному амурскому тигру Кактусу накануне исполнилось 9 лет.
Амурский тигр - редкий вид, занесенный в Красную 

27 сентября 2016, 05:53
В Самаре родился котенок ягуара

В Самаре родился котенок ягуара

Самарский зоопарк готовится отпраздновать День ягуара. В пятницу, 12 августа, сотрудники питомника устроят смотрины нового жильцы. 1 июля у пары южноамериканских Ягуаров родился котенок. Малыша назвали Азар. Такое имя ему выбрали в честь Ассоциации зоопарков и аквариумов России, которая также 

10 августа 2016, 06:36
Памелу Андерсон и Стивена Сигала позвали на День тигра в Приморье

Памелу Андерсон и Стивена Сигала позвали на День тигра в Приморье

День тигра в Приморском крае отпраздную в предстоящие выходные. Эту дату в регионе будут отмечать уже в 16-й раз. Среди приглашенных гостей – звезды Голливуда Памела Андерсон и Стивен Сигал.

Напомним, Андерсон известная защитница животных,  недавно она побывала на 
22 сентября 2015, 03:38
Амурские тигры президента России Путина адаптировались к дикой природе

Амурские тигры президента России Путина адаптировались к дикой природе

Тигры Боря, Кузя и Илона, отпущенные на свободу Владимиром Путиным, освоились в дикой среде, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Амурохотуправление. Тигрята, подобранные захиревшими примерно 2 года назад и реабилитированные, обитают теперь в  Приамурье. Животные были выпущены на волю год назад, 
18 мая 2015, 11:14
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