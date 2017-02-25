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В Сызрани водитель разогрел обед в кабине грузовика и сгорел
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24 февраля 2017, 01:56
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В Сызрани мэрия выставила на продажу подержанную "шестерку" за 14 тысяч рублей
О необычном конкурсе сообщает портал КТВ Луч. В Сызрани выставлены на продажу ВАЗ-21063 1993 года выпуска сине-зеленого цвета и ВАЗ-21102 2003 года выпуска. Цвет - светло-серебристый металлик.
Обе вазовских легковушки находятся в муниципальной собственности. Организатором торгов выступает Комитет …
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24 февраля 2017, 12:35
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Сызранец на снегоходе попал под поезд и скончался, есть фото
ЧП произошло вчера, 23 февраля. Как информирует КТВ-Луч, молодой парень на снегоходе попал под поезд и скончался. По предварительным данным, сызранец решил выехать на закрытый ЖД-переезд, проигнорировал неоднократные сигналы машиниста и поезд протаранил снегоход. От удара водитель отлетел на несколько …
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24 февраля 2017, 12:08
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Мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Сызрани
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23 февраля 2017, 10:55
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В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей
В группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Самаре случился пожар в зоогостинице для животных, сгорели заживо 7 собак и 33 кошки. Частная передержка животных была устроена в доме на улице Омской. По словам клиентов, …
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21 февраля 2017, 09:58
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Палеонтологи обнаружили самое древнее на Земле ядовитое животное
Ученые-палеонтологи из ЮАР заявили об открытии самого древнего ядовитого животного на Земле. Согласно недавним исследованиям, этим существом можно считать доисторического ящера эучамберсия Euchambersia mirabilis.
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15 февраля 2017, 02:24
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В Тольятти в детcком саду поймали дикого кабана
Тольяттинские спасатели приняли участие в поимке дикого кабана. В понедельник, 13 февраля, животное заметили в Комсомольском районе Тольятти. На место происшествия вызвали спасателей. Сообщение поступило 20:30. За кабаном гонялись более получаса. Его удалось заблокировать у забора на территории детского сада …
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14 февраля 2017, 02:01
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Экологи назвали количество пострадавших от человека видов животных
Ученые-экологи из разных государств установили число видов представителей животного мира, больше всего пострадавших от масштабных климатических изменений, в которых большую роль играет антропогенный фактор. Об этой работе рассказывается на страницах Nature Climate Change.
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14 февраля 2017, 08:04
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Сурки Иван и Ева погадают для самарцев
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20 января 2017, 01:08
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В блогах: в Самаре живет талантливый козлик Мурзик
Блогер Антон Черепок поведал, какое "милое чудо живет в самарском контактном зоопарке". "Это козлик Мурзик. Ему всего 2 месяца, и он умеет делать несколько трюков. Мурзик может ходить испанским шагом, танцевать вальс, прыгать через препятствие, подавать лапу. А научила …
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1 декабря 2016, 04:03
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Выставка акул впервые пройдет в московском зоопарке
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14 ноября 2016, 02:36
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Полосатому жителю самарского зоопарка Кактусу в День тигра исполнилось 9 лет
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27 сентября 2016, 05:53
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В Самаре родился котенок ягуара
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10 августа 2016, 06:36
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Памелу Андерсон и Стивена Сигала позвали на День тигра в Приморье
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22 сентября 2015, 03:38
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Амурские тигры президента России Путина адаптировались к дикой природе
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18 мая 2015, 11:14