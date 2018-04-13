Самару и Новосибирск свяжут регулярные прямые авиарейсы. Первый такой борт отправится из аэропорта «Курумоч» уже 2 июня. Перевозки пассажиров будет осуществлять авиакомпания S7 на самолетах Embraer 170. Рейсы будут отправляться 2 раза в неделю: в субботу в 00:15 и в понедельник в 15:20.
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Самолет Москва-Самара совершил вынужденную посадку в Казани
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12 апреля 2018, 08:36
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Семья из Орла засудила турфирму за неисправный самолет
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11 апреля 2018, 12:25
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Двигатели будущего показали на международном форуме в Москве
Отечественная двигателестроительная промышленность сейчас живет в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке. При этом на новейшие российские гражданские самолеты зачастую ставятся импортные двигатели. Проблемы и перспективы отрасли обсуждают на Международном форуме двигателестроения, который сегодня завершает свою работу в Москве.
Объединенной двигателестроительной …
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6 апреля 2018, 04:47
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Самолет «Москва-Бухара» совершил экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» в Самаре
Вечером 11 марта экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» совершил самолет «Москва-Бухара». Одному из пассажиров, находившихся на борту воздушного судна внезапно стало плохо. У 35-летнего мужчины из Узбекистана случился либо приступ аппендицита, либо перитонит, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на …
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12 марта 2018, 08:48
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В «Курумоче» открываются рейсы в Краснодар и Челябинск
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15 февраля 2018, 01:28
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Ради спасения пассажира в аэропорту «Курумоч» экстренно сел самолет
12 февраля в самарском аэропорту «Курумоч» экстренную посадку совершил самолет A-320 авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Борт летел рейсом Ургенч-Санкт-Петербург.
Причиной экстренного приземления воздушного судна стало то, что один из пассажиров внезапно почувствовал себя плохо. После посадки на место срочно прибыла бригада …
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13 февраля 2018, 08:37
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Из Самары можно будет летать в Баку и Норильск
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9 февраля 2018, 02:52
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В Новосибирске создали алюминиевый авиадвигатель
Новосибирский государственный технический университет представил разработку, которая не имеет аналогов в мире. Специалисты учебного заведения создали авиадвигатель, который полностью состоит из алюминия. Из «крылатого металла» состоят даже те детали, которые подвергаются наибольшим нагрузкам: коленчатый вал, гильзы и маховик.
Новый двигатель практически …
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23 января 2018, 11:47
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Ни звука: Парламентарии Новосибирска одобрили запрет на лай и вой по ночам
Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли в первом чтении законопроект, подразумевающий запрет домашним питомцам громко лаять, выть и даже мяукать в темное время суток. Как следует из текста нового документа, хозяева должны в обязательном порядке пресекать "действия домашнего животного, производящие шум …
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28 сентября 2017, 03:22
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«Кладбищенский навигатор»: В Новосибирске создадут мобильное приложение для поиска могил
Мэрия Новосибирска готовит специфическое мобильное приложение для обнаружения мест захоронений. Муниципальная информационная система "Ритуал" начнет функционировать к концу 2017-го.
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29 августа 2017, 10:12
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Бесполетная зона: В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера
Сотрудники новосибирского СИЗО-1 сбили два квадрокоптера, посредством которых злоумышленники намеревались доставить на территорию исправительного учреждения 7 мобильных телефонов. Об этом сообщает сайт ГУФСИН РФ по Новосибирской области.
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27 июня 2017, 11:12
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Черное кольцо в небе над Новосибирском взбудоражило соцсети
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18 апреля 2017, 01:17