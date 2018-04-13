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Материалы по теме:

Самолет Москва-Самара совершил вынужденную посадку в Казани

Самолет Москва-Самара совершил вынужденную посадку в Казани

11 апреля самолет, летевший из Москвы в Самару, совершил вынужденную посадку в Казани. Борт пришлось перенаправить в столицу Татарстана из-за того, что на взлетной полосе аэропорта «Курумоч» образовались лужи. Лайнер перевозил 85 пассажиров. Их разместили в здании аэровокзала, где они 
12 апреля 2018, 08:36
Семья из Орла засудила турфирму за неисправный самолет

Семья из Орла засудила турфирму за неисправный самолет

Поездка в отпуск закончилась для семьи из города Орел разбирательством с туроператором. Супруги приобрели путевку, которая предполагала пересадку на самолет в Москве. Поездка до столицы прошла нормально, а потом начались проблемы. Сначала было на 7 часов задержано отправление самолета в 
11 апреля 2018, 12:25
Двигатели будущего показали на международном форуме в Москве

Двигатели будущего показали на международном форуме в Москве

Отечественная двигателестроительная промышленность сейчас живет в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке. При этом на новейшие российские гражданские самолеты зачастую ставятся импортные двигатели. Проблемы и перспективы отрасли обсуждают на Международном форуме двигателестроения, который сегодня завершает свою работу в Москве.

Объединенной двигателестроительной 

6 апреля 2018, 04:47
Самолет «Москва-Бухара» совершил экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» в Самаре

Самолет «Москва-Бухара» совершил экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» в Самаре

Вечером 11 марта экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» совершил самолет «Москва-Бухара». Одному из пассажиров, находившихся на борту воздушного судна внезапно стало плохо. У 35-летнего мужчины из Узбекистана случился либо приступ аппендицита, либо перитонит, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на 
12 марта 2018, 08:48
В «Курумоче» открываются рейсы в Краснодар и Челябинск

В «Курумоче» открываются рейсы в Краснодар и Челябинск

С пятницы, 16 февраля, из Самары можно будет летать в Краснодар и Челябинск. Одна из авиакомпаний решила расширить свою маршрутную сеть.

Самолеты будут курсировать три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Борт из Челябинска будет прибывать в Самару в 

15 февраля 2018, 01:28
Ради спасения пассажира в аэропорту «Курумоч» экстренно сел самолет

Ради спасения пассажира в аэропорту «Курумоч» экстренно сел самолет

12 февраля в самарском аэропорту «Курумоч» экстренную посадку совершил самолет A-320 авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Борт летел рейсом Ургенч-Санкт-Петербург.

Причиной экстренного приземления воздушного судна стало то, что один из пассажиров внезапно почувствовал себя плохо. После посадки на место срочно прибыла бригада 

13 февраля 2018, 08:37
Из Самары можно будет летать в Баку и Норильск

Из Самары можно будет летать в Баку и Норильск

C 26 марта самарцы смогут летать из аэропорта «Курумоч» по двум новым направлениям. Через наш город будет проходить регулярный маршрут Норильск-Самара-Баку, выполняемый самолетом Boeing B-737-800.

Прибывать из Норильска борт будет по понедельникам в 16:35, а вылетать в Баку в 18:50. В 

9 февраля 2018, 02:52
В Новосибирске создали алюминиевый авиадвигатель

В Новосибирске создали алюминиевый авиадвигатель

Новосибирский государственный технический университет представил разработку, которая не имеет аналогов в мире. Специалисты учебного заведения создали авиадвигатель, который полностью состоит из алюминия. Из «крылатого металла» состоят даже те детали, которые подвергаются наибольшим нагрузкам:  коленчатый вал, гильзы и маховик.

Новый двигатель практически 

23 января 2018, 11:47
Ни звука: Парламентарии Новосибирска одобрили запрет на лай и вой по ночам

Ни звука: Парламентарии Новосибирска одобрили запрет на лай и вой по ночам

Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли в первом чтении законопроект, подразумевающий запрет домашним питомцам громко лаять, выть и даже мяукать в темное время суток. Как следует из текста нового документа, хозяева должны в обязательном порядке пресекать "действия домашнего животного, производящие шум 

28 сентября 2017, 03:22
«Кладбищенский навигатор»: В Новосибирске создадут мобильное приложение для поиска могил

«Кладбищенский навигатор»: В Новосибирске создадут мобильное приложение для поиска могил

Мэрия Новосибирска готовит специфическое мобильное приложение для обнаружения мест захоронений. Муниципальная информационная система "Ритуал" начнет функционировать к концу 2017-го.
Пользуясь компьютером, планшетом либо смартфоном, можно будет вбить в приложении данные ушедшего из жизни знакомого или родственника, включая фамилию и дату 

29 августа 2017, 10:12
Бесполетная зона: В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера

Бесполетная зона: В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера

Сотрудники новосибирского СИЗО-1 сбили два квадрокоптера, посредством которых злоумышленники намеревались доставить на территорию исправительного учреждения 7 мобильных телефонов. Об этом сообщает сайт ГУФСИН РФ по Новосибирской области.
Оперативники получили информацию, что готовится передача на территорию учреждения запрещенных к использованию устройств. 

27 июня 2017, 11:12
Черное кольцо в небе над Новосибирском взбудоражило соцсети

Черное кольцо в небе над Новосибирском взбудоражило соцсети

На днях жители Новосибирска увидели на небе загадочный объект в виде гигантского черного кольца. В интернете появились снимки необычного явления.
Как сообщается, большое черное кольцо расположилось над улицей Федосеева. Удивленные граждане делали фотоснимки и выкладывали их в Сеть, однако многие 

18 апреля 2017, 01:17
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