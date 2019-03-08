На трассе Самара-Бугуруслан иномарка насмерть сбила пешехода в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, водитель на Hyundai совершил наезд на мужчину в районе села Тургеневка. Мужчина … В ночь с 7 на 8 марта в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом, сообщают. По словам очевидцев, водитель на Hyundai совершил наезд на мужчину в районе села Тургеневка. Мужчина