|
На трассе Самара-Бугуруслан иномарка насмерть сбила пешехода
В ночь с 7 на 8 марта в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом, сообщают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, водитель на Hyundai совершил наезд на мужчину в районе села Тургеневка. Мужчина …
|
8 марта 2019, 11:44
|
Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу
|
7 марта 2019, 04:17
|
Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области
Стало известно, что Кинельская межрайонная прокуратура будет контролировать ход доследственной проверки по факту ДТП с шестью пострадавшими в Самарской области. Напомним, что 4 марта рано утром на 17 километре обводной дороги Самары произошла крупная авария. Водитель автомобиля «Лифан» ехал …
|
6 марта 2019, 05:05
|
В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик
|
6 марта 2019, 12:44
Мы Вам перезвоним!