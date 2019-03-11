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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

Перед судом в Оренбурге предстали трое жителей Самарской области, которых подозревали в незаконном сбыте наркотиков в Бугуруслане. По версии следствия, подсудимые - двое женщин и мужчина с ноября 2017 по март 2018 года получали в Самаре мелкооптовые партии синтетических наркотиков. 
11 марта 2019, 03:06
Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега

Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега

В понедельник, 11 марта, на совещании в городской администрации Самары представили нового руководителя департамента образования. Пост заняла Елена Чернега. Как отметили в самарской мэрии, у нее большой опыт работы в системе образования и на муниципальной службе. Ранее она была учителем 
11 марта 2019, 02:39
В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда

В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда

В понедельник, 11 марта, стало известно о неприятной истории, которая произошла в Сызрани на днях. 8 марта снегоуборочная техника работала в частном секторе по просьбам местных жителей. Но не всем это понравилось - на улице Южной житель одного из частных 
11 марта 2019, 01:50
В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев

В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев

В понедельник, 11 марта, в областной столице останавливалось движение трамваев в 15-м микрорайоне. Напомним, что они курсируют на этом отрезке пути мимо вещевого рынка. В какой-то момент с крыш павильонов глыбы льда и снега упали прямо в салон пассажирского транспорта. 
11 марта 2019, 01:37
В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани

В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани

В Самарской области специалисты будут разбираться в причинах гибели двухмесячного малыша. Трагедия произошла в Новокашпирском - одном из районов Сызрани в ночь на субботу, 9 марта. Правоохранители выясняют причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, что в прошлом году в 
11 марта 2019, 12:11
В Самаре обрушился козырек подъезда в многоэтажке на Стара-Загоре

В Самаре обрушился козырек подъезда в многоэтажке на Стара-Загоре

В воскресенье, 10 марта, в одном из домов на улице Стара-Загора, расположенном неподалеку от парка имени Гагарина, случилось ЧП. Там обрушился козырек подъезда, рассказали очевидцы в соцсетях. Только чудом никто не пострадал — в этот момент женщина выходила из 
11 марта 2019, 11:34
ДТП с

ДТП с "перевертышем" парализовало движение на проспекте Масленникова в Самаре

 Сегодня, 10 марта, в районе пересечения проспекта Масленникова с улицей Подшипниковой по непонятным пока причинам перевернулся автомобиль. Он «умудрился» перевернуться, судя по всему, самостоятельно, никого не задев. На место ДТП были вызваны сотрудники МЧС и полиции. По словам очевидцев 
10 марта 2019, 04:18
На трассе «М-5 Урал» под Самарой столкнулись 7 машин

На трассе «М-5 Урал» под Самарой столкнулись 7 машин

Авария произошла сегодня, 9 марта, примерно в 14:00 на 1157 километре трассы «М-5 Урал» в Красноярском районе. На месте крупного ДТП работают сотрудники полиции.
 
По предварительным данным, столкнулись 7 автомобилей. В результате пострадали 2 человека. Детали аварии устанавливают инспекторы 

9 марта 2019, 03:40
Автобус с 15 пассажирами «улетел» в кювет под Безенчуком

Автобус с 15 пассажирами «улетел» в кювет под Безенчуком

В Самарской области сегодня, 9 марта, в 11:32 произошла авария с участием пассажирского транспорта. На автотрассе Самара-Приволжье автобус с 15 пассажирами съехал в кювет, информирует ГУ МЧС России по Самарской области.
 
Пострадавших нет. Детали происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

9 марта 2019, 03:21
В Самаре на «проклятом» перекрестке внедорожник протаранил полицейскую

В Самаре на «проклятом» перекрестке внедорожник протаранил полицейскую "Ниву"

Сегодня, 8 марта, около 10 утра на «проклятом» перекрестке проспекта Кирова с Победой произошло ДТП с участием автомобиля полиции, пишут очевидцы в паблике "ДТП 163".
 
«Машина полиции ехала с мигалкой на «красный». В это момент в нее и 
8 марта 2019, 05:43
Самарец погасил долг по алиментам, чуть не лишившись водительских прав

Самарец погасил долг по алиментам, чуть не лишившись водительских прав

Житель областной столицы погасил задолженность по алиментам после того, как в дело вмешались судебные приставы. Исполнительное производство завели в отделе Промышленного района. Долгое время местный житель не перечислял алименты своему ребенку, и его долг составил 260 тысяч рублей. Приставы «навестили» 
7 марта 2019, 08:42
Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии

Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии

В среду, 6 марта, голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов и защитник Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской больницы Н.Н. Ивановой. Визит состоялся при поддержке благотворительного проекта «Встреча со звездой», когда к пациентам различных медучреждений 
6 марта 2019, 09:32
В Самарской области алиментщик устроился на работу после ареста смартфона

В Самарской области алиментщик устроился на работу после ареста смартфона

Судебные приставы из Волжского района завели исполнительное производство в отношении отца трехлетней девочки - он не выплачивал алименты собственному ребенку. Во время разбирательства выяснилось, что у мужчины нет официальной работы и куда-либо устроиться он не пытался. Алиментщика вызвали на прием 
4 марта 2019, 02:22
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