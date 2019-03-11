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В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих
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11 марта 2019, 03:06
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Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега
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11 марта 2019, 02:39
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В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда
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11 марта 2019, 01:50
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В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев
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11 марта 2019, 01:37
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В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани
В Самарской области специалисты будут разбираться в причинах гибели двухмесячного малыша. Трагедия произошла в Новокашпирском - одном из районов Сызрани в ночь на субботу, 9 марта. Правоохранители выясняют причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, что в прошлом году в …
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11 марта 2019, 12:11
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В Самаре обрушился козырек подъезда в многоэтажке на Стара-Загоре
В воскресенье, 10 марта, в одном из домов на улице Стара-Загора, расположенном неподалеку от парка имени Гагарина, случилось ЧП. Там обрушился козырек подъезда, рассказали очевидцы в соцсетях. Только чудом никто не пострадал — в этот момент женщина выходила из …
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11 марта 2019, 11:34
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ДТП с "перевертышем" парализовало движение на проспекте Масленникова в Самаре
Сегодня, 10 марта, в районе пересечения проспекта Масленникова с улицей Подшипниковой по непонятным пока причинам перевернулся автомобиль. Он «умудрился» перевернуться, судя по всему, самостоятельно, никого не задев. На место ДТП были вызваны сотрудники МЧС и полиции. По словам очевидцев …
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10 марта 2019, 04:18
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На трассе «М-5 Урал» под Самарой столкнулись 7 машин
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9 марта 2019, 03:40
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Автобус с 15 пассажирами «улетел» в кювет под Безенчуком
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9 марта 2019, 03:21
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В Самаре на «проклятом» перекрестке внедорожник протаранил полицейскую "Ниву"
Сегодня, 8 марта, около 10 утра на «проклятом» перекрестке проспекта Кирова с Победой произошло ДТП с участием автомобиля полиции, пишут очевидцы в паблике "ДТП 163".
«Машина полиции ехала с мигалкой на «красный». В это момент в нее и …
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8 марта 2019, 05:43
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Самарец погасил долг по алиментам, чуть не лишившись водительских прав
Житель областной столицы погасил задолженность по алиментам после того, как в дело вмешались судебные приставы. Исполнительное производство завели в отделе Промышленного района. Долгое время местный житель не перечислял алименты своему ребенку, и его долг составил 260 тысяч рублей. Приставы «навестили» …
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7 марта 2019, 08:42
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Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии
В среду, 6 марта, голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов и защитник Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской больницы Н.Н. Ивановой. Визит состоялся при поддержке благотворительного проекта «Встреча со звездой», когда к пациентам различных медучреждений …
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6 марта 2019, 09:32
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В Самарской области алиментщик устроился на работу после ареста смартфона
Судебные приставы из Волжского района завели исполнительное производство в отношении отца трехлетней девочки - он не выплачивал алименты собственному ребенку. Во время разбирательства выяснилось, что у мужчины нет официальной работы и куда-либо устроиться он не пытался. Алиментщика вызвали на прием …
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4 марта 2019, 02:22
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