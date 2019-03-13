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В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека
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13 марта 2019, 05:06
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Видео: под Сызранью прошел снегопад с живыми насекомыми
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13 марта 2019, 04:08
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Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов
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13 марта 2019, 12:45
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В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно
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13 марта 2019, 02:49
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Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу
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13 марта 2019, 02:31
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В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской
В областной столице очередная крыша не выдержала веса снега и обвалилась. На этот раз пострадала кровля трехэтажного здания №94 по улице Молодогвардейской, которое было возведено еще в начале прошлого века. Когда-то там располагался доходный дом.
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13 марта 2019, 01:56
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Видео: подробности ликвидации боевика в Самарской области
Стали известны подробности ликвидации боевика в Самарской области. Операция произошла в ночь на среду, 13 марта. Напомним, что во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в регионе представители спецслужб узнали о том, что в одном из частных домов в селе Екатериновка …
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13 марта 2019, 11:52
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В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега
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11 марта 2019, 07:57
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Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев
Дожди задержатся в Самарской области еще на несколько дней, до среды включительно. Синоптики Приволжского УГМС обещают теплую погоду, плюсовые температуры, но в то же время прогнозируют осадки, а во вторник еще и с сильным ветром.
В ночь на …
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11 марта 2019, 09:11
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В Самарской области шифер «приземлился» на припаркованную машину
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10 марта 2019, 09:37
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«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок
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7 марта 2019, 12:53
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В Самарской области к среде потеплеет до +7
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4 марта 2019, 03:27
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