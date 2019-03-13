В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека … В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла накануне в Большеглушицком районе. В 09:00 25-летний мужчина ехал на ВАЗ 2115 по трассе А-300 Самара - Большая Черниговка со стороны села Большая Глушица. Шофер не справился с управлением, и