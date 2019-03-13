5
06
16
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12.03.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12.03.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека

В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека

В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла накануне в Большеглушицком районе. В 09:00 25-летний мужчина ехал на ВАЗ 2115 по трассе А-300 Самара - Большая Черниговка со стороны села Большая Глушица. Шофер не справился с управлением, и 
13 марта 2019, 05:06
Видео: под Сызранью прошел снегопад с живыми насекомыми

Видео: под Сызранью прошел снегопад с живыми насекомыми

Жители Сызрани обратили внимание на необычное явление - осадки с живыми насекомыми. Во вторник, 12 марта, странный снегопад засняли в поселке Балашейка Сызранского района. На записи можно увидеть, что снег буквально усыпан насекомыми черного цвета. 
 
- В Балашейке сегодня выпал 
13 марта 2019, 04:08
Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

В Самарской области началась подготовка к паводку. Повышение уровня воды на малых реках прогнозируется в конце марта - начале апреля, однако есть вероятность подтопления южных районов губернии на неделю раньше - в 20-х числах марта. В зоне риска находятся 13 
13 марта 2019, 12:45
В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно

В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно

В доме на № 66 по улице Ивана Булкина в областной столице под тяжестью снега просела крыша. По словам жильцов, у пенсионерки, живущей на пятом этаже, отключилось электричество. Самарцы уверяют, что обращались в аварийные службы, к коммунальщикам, но неоднократные жалобы 
13 марта 2019, 02:49
Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

В Самаре возник новый вид «бизнеса»: родители готовы платить за временную прописку, чтобы их отпрыски могли попасть в первые классы престижных школ. Схему озвучили на заседании рабочей группы комитета губдумы по образованию и науке по совершенствованию правового регулирования приема детей 
13 марта 2019, 02:31
В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской

В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской

В областной столице очередная крыша не выдержала веса снега и обвалилась. На этот раз пострадала кровля трехэтажного здания №94 по улице Молодогвардейской, которое было возведено еще в начале прошлого века. Когда-то там располагался доходный дом.
 
- Улица Молодогвардейская, 94, чрезвычайная ситуация, 
13 марта 2019, 01:56
Видео: подробности ликвидации боевика в Самарской области

Видео: подробности ликвидации боевика в Самарской области

Стали известны подробности ликвидации боевика в Самарской области. Операция произошла в ночь на среду, 13 марта. Напомним, что во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в регионе представители спецслужб узнали о том, что в одном из частных домов в селе Екатериновка 
13 марта 2019, 11:52
В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега

В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега

Кровли домов в Самаре, которые пострадали после обильных снегопадов, обещают восстановить в течение месяца. Такие сроки были озвучены на совещании в мэрии под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Напомним, что этой зимой из-за несвоевременной расчистки крыш от снега в областной 
11 марта 2019, 07:57
Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев

Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев

Дожди задержатся в Самарской области еще на несколько дней, до среды включительно. Синоптики Приволжского УГМС обещают теплую погоду, плюсовые температуры, но в то же время прогнозируют осадки, а во вторник еще и с сильным ветром.

В ночь на 
11 марта 2019, 09:11
В Самарской области шифер «приземлился» на припаркованную машину

В Самарской области шифер «приземлился» на припаркованную машину

На машину в селе Зольное, припаркованную во дворе, с крыши жилого дома рухнули куски шифера, унесенные ветром. Это случилось в ночь на субботу, 9 марта. Один из кусков шифера пробил заднее стекло у «девяносто девятой», рассказали очевидцы в группе «Происшествия 
10 марта 2019, 09:37
«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок

«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок

Одна из жительниц областной столицы сообщила в социальных сетях, что в квартире дома №45 по улице Калинина обвалился потолок. Ее сын, пятилетний мальчик, не пострадал только за счет везения. 
 
«Мальчик 5 лет чудом уцелел. В ПЖРТ 11 отказались устранять течь крыши. 
7 марта 2019, 12:53
В Самарской области к среде потеплеет до +7

В Самарской области к среде потеплеет до +7

В ближайшие три дня в Самарской области ожидаются осадки, местами гололедица и туман. В ночь на вторник, 5 марта, облачно с прояснениями, небольшой снег, южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит - 5, -10 градусов, на северо-востоке региона 
4 марта 2019, 03:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх