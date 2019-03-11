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Дождь и сильный ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды
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11 марта 2019, 05:28
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Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото Кубка Европы
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11 марта 2019, 05:01
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В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек
В Самаре прокуратура Промышленного района завела уголовное дело на похитителя крышек люков тепловых камер. С начала 2019 года в городе насчитывается три дела охотников за металлом. По словам теплоэнергетиков, похитители крышек люков и металлических ограждений создают реальную угрозу для безопасности …
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11 марта 2019, 03:58
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В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих
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11 марта 2019, 03:06
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В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка
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11 марта 2019, 02:23
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ДТП с "перевертышем" парализовало движение на проспекте Масленникова в Самаре
Сегодня, 10 марта, в районе пересечения проспекта Масленникова с улицей Подшипниковой по непонятным пока причинам перевернулся автомобиль. Он «умудрился» перевернуться, судя по всему, самостоятельно, никого не задев. На место ДТП были вызваны сотрудники МЧС и полиции. По словам очевидцев …
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10 марта 2019, 04:18
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На трассе «М-5 Урал» под Самарой столкнулись 7 машин
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9 марта 2019, 03:40
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Автобус с 15 пассажирами «улетел» в кювет под Безенчуком
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9 марта 2019, 03:21
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Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу
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7 марта 2019, 04:17
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Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области
Стало известно, что Кинельская межрайонная прокуратура будет контролировать ход доследственной проверки по факту ДТП с шестью пострадавшими в Самарской области. Напомним, что 4 марта рано утром на 17 километре обводной дороги Самары произошла крупная авария. Водитель автомобиля «Лифан» ехал …
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6 марта 2019, 05:05
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В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик
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6 марта 2019, 12:44
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В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека
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4 марта 2019, 11:16
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