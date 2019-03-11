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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

Дождь и сильный ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды

Дождь и сильный ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды

Жителей Самарской области попросили в ближайшие два дня быть особенно осторожными и внимательными - ожидается ухудшение погоды. С вечера понедельника, 11 марта, до 19:00 вторника в регионе облачно, местами дождь, гололедица и туман. Специалисты «Приволжского УГМС» прогнозируют южный ветер со 
11 марта 2019, 05:28
Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото Кубка Европы

Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото Кубка Европы

Тольяттинская спортсменка Софья Палкина завоевала золотую медаль по метанию молота U23 (до 23 лет) на Кубке Европы в Словакии. Как рассказали в министерстве спорта Самарской области, она показала результат 69.18 метра. Известно, что 20-летняя Софья - воспитанница тольяттинской СДЮСШОР № 
11 марта 2019, 05:01
В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек

В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек

В Самаре прокуратура Промышленного района завела уголовное дело на похитителя крышек люков тепловых камер. С начала 2019 года в городе насчитывается три дела охотников за металлом. По словам теплоэнергетиков, похитители крышек люков и металлических ограждений создают реальную угрозу для безопасности 
11 марта 2019, 03:58
В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

Перед судом в Оренбурге предстали трое жителей Самарской области, которых подозревали в незаконном сбыте наркотиков в Бугуруслане. По версии следствия, подсудимые - двое женщин и мужчина с ноября 2017 по март 2018 года получали в Самаре мелкооптовые партии синтетических наркотиков. 
11 марта 2019, 03:06
В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В воскресенье, 10 марта, произошла крупная авария с пострадавшими в Волжском районе. В 08:05 29-летний водитель ехал на ВАЗ 2170 по автодороге «Самара — Бугуруслан - поселок Петра Дубрава» в направлении поселка Стройкерамика. Во время обгона он столкнулся с автомобилем 
11 марта 2019, 02:23
ДТП с

ДТП с "перевертышем" парализовало движение на проспекте Масленникова в Самаре

 Сегодня, 10 марта, в районе пересечения проспекта Масленникова с улицей Подшипниковой по непонятным пока причинам перевернулся автомобиль. Он «умудрился» перевернуться, судя по всему, самостоятельно, никого не задев. На место ДТП были вызваны сотрудники МЧС и полиции. По словам очевидцев 
10 марта 2019, 04:18
На трассе «М-5 Урал» под Самарой столкнулись 7 машин

На трассе «М-5 Урал» под Самарой столкнулись 7 машин

Авария произошла сегодня, 9 марта, примерно в 14:00 на 1157 километре трассы «М-5 Урал» в Красноярском районе. На месте крупного ДТП работают сотрудники полиции.
 
По предварительным данным, столкнулись 7 автомобилей. В результате пострадали 2 человека. Детали аварии устанавливают инспекторы 

9 марта 2019, 03:40
Автобус с 15 пассажирами «улетел» в кювет под Безенчуком

Автобус с 15 пассажирами «улетел» в кювет под Безенчуком

В Самарской области сегодня, 9 марта, в 11:32 произошла авария с участием пассажирского транспорта. На автотрассе Самара-Приволжье автобус с 15 пассажирами съехал в кювет, информирует ГУ МЧС России по Самарской области.
 
Пострадавших нет. Детали происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

9 марта 2019, 03:21
Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу

Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу

В среду вечером, 6 марта, в Кинельском районе произошла авария. 33-летний водитель иномарки Kia Rio ехал по трассе Самара - Бугуруслан. По предварительной информации, между 32 и 33 километром трассы автомобилист не сумел справиться с управлением. Его машина скатилась на 
7 марта 2019, 04:17
Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области

Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области

Стало известно, что Кинельская межрайонная прокуратура будет контролировать ход доследственной проверки по факту ДТП с шестью пострадавшими в Самарской области. Напомним, что 4 марта рано утром на 17 километре обводной дороги Самары произошла крупная авария. Водитель автомобиля «Лифан» ехал 
6 марта 2019, 05:05
В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик

В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик

Во вторник, 5 марта, произошла авария в Советском районе областной столицы. В 07:40 31-летний водитель ВАЗ 213100 ехал по Заводскому шоссе в направлении улицы Авроры. Но он не рассчитал скорость и его «Нива» врезалась в стоящий на дороге грузовик «Даф». 
6 марта 2019, 12:44
В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В крупной аварии на 15 километре обводной дороги Самары в Кинельском районе пострадали три человека. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, на месте происшествия проводились аварийно-спасательные работы. Туда выезжали 7 человек и две единицы техники. Выяснилось, что в 
4 марта 2019, 11:16
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