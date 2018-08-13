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Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре
Самарское речное предприятие возобновило продажу билетов на скоростные суда через интернет. Напомним, что по техническим причинам она была приостановлена 9 августа. Кстати, это не единственное изменение. Поменялось расписание «Восходов» на маршруте Самара-Тольятти. Теперь рейсы отправляются по пятницам, субботам и воскресеньям. …
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13 августа 2018, 09:55
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45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников
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13 августа 2018, 09:14
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Житель Самарской области рассылал свои интимные фото девочке
Безенчукский следственный отдел завел уголовное дело на мужчину, который отправлял свои интимные фотографии через социальную сеть. По версии следствия, с июля по август этого года подозреваемый присылал в социальной сети свои личные фото «в стиле ню» несовершеннолетней девочке. Сейчас расследование …
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13 августа 2018, 09:02
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В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов
"Вам бояться нечего. Все в порядке!" - минтранс Самарской области в "Твиттере" успокаивает жителей Самары, которых взволновало появление над городом низко летающих пассажирских самолетов.
"А с каких это пор самолётам разрешили летать над Самарой? - вопрошает один из …
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13 августа 2018, 08:49
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Контейнеры для сбора батареек и градусников установили в Самаре
В Самаре появились новые контейнеры для утилизации отходов, теперь жители города могут выбрасывать использованные батарейки и отработанные ртутные лампы в особые ящики. Заметить их просто - они выкрашены в оранжевый цвет.
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25 июля 2018, 02:39
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Рыбаки засняли километровое нефтяное пятно под Сызранью
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10 июля 2018, 08:25
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25 тысяч сосен высадят волонтеры в Тольятти
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26 апреля 2018, 09:20
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Volvo представила свой первый электрогрузовик
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12 апреля 2018, 05:30