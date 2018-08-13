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Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре

Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре

Самарское речное предприятие возобновило продажу билетов на скоростные суда через интернет. Напомним, что по техническим причинам она была приостановлена 9 августа. Кстати, это не единственное изменение. Поменялось расписание «Восходов» на маршруте Самара-Тольятти. Теперь рейсы отправляются по пятницам, субботам и воскресеньям. 
13 августа 2018, 09:55
45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников

45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников

В Самарской области завершился Грушинский фестиваль. В этом году он праздновал двойной юбилей — полвека прошло с того момента, как любители авторской песни впервые собрались вместе, в то же время по количеству проведенных фестивалей он стал 45-м. 
 
Юбилейный 45-й Грушинский 
13 августа 2018, 09:14
Житель Самарской области рассылал свои интимные фото девочке

Житель Самарской области рассылал свои интимные фото девочке

Безенчукский следственный отдел завел уголовное дело на мужчину, который отправлял свои интимные фотографии через социальную сеть. По версии следствия, с июля по август этого года подозреваемый присылал в социальной сети свои личные фото «в стиле ню» несовершеннолетней девочке. Сейчас расследование 
13 августа 2018, 09:02
В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов

В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов

"Вам бояться нечего. Все в порядке!" - минтранс Самарской области в "Твиттере" успокаивает жителей Самары, которых взволновало появление над городом низко летающих пассажирских самолетов.

"А с каких это пор самолётам разрешили летать над Самарой? - вопрошает один из 
13 августа 2018, 08:49
Контейнеры для сбора батареек и градусников установили в Самаре

Контейнеры для сбора батареек и градусников установили в Самаре

В Самаре появились новые контейнеры для утилизации отходов, теперь жители города могут  выбрасывать использованные батарейки и отработанные ртутные лампы в особые ящики. Заметить их просто - они выкрашены в оранжевый цвет.
 
«На территории Самары размещены специализированные контейнеры для сбора и накопления 
25 июля 2018, 02:39
Рыбаки засняли километровое нефтяное пятно под Сызранью

Рыбаки засняли километровое нефтяное пятно под Сызранью

Рыбаки обнаружили на Волге в Самарской области огромное нефтяное пятно. Шлейф из нефтепродуктов длиной примерно в один километр и шириной в 50 метров очевидцы засняли в районе нефтеналивной Октябрьска. 
 
"Вчера вечером возвращались с рыбалки и увидели эту ужасную картину вдоль 
10 июля 2018, 08:25
25 тысяч сосен высадят волонтеры в Тольятти

25 тысяч сосен высадят волонтеры в Тольятти

27 апреля в Тольятти пройдет высадка сразу 25 тысяч сосен. В экологической акции примут участие 350 волонтеров. Необходимый материал для посадки уже приготовлен и, по словам специалистов, он должен хорошо прижиться.

Место для проведения акции было выбрано не случайно. Тольяттинские леса 

26 апреля 2018, 09:20
Volvo представила свой первый электрогрузовик

Volvo представила свой первый электрогрузовик

Шведская компания Volvo представила свой первый электрический грузовик Volvo Fl Electric. Благодаря малошумной и экологичной силовой установке эта машина идеально подходит для работы в темное время суток, в закрытых терминалах, а также в природоохранных зонах.

Под капотом "зелёной" фуры 
12 апреля 2018, 05:30
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