В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся 17 июля к активистам «Ночного патруля» поступила информация о том, что по двору дома № 184 на проспекте Карла Маркса в Самаре разъезжает пьяная компания. Сигнал передали сотрудникам ДПС, и они немедленно отправились на место. Прибывшие правоохранители увидели нарушителя, который находился …