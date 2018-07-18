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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся

В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся

17 июля к активистам «Ночного патруля» поступила информация о том, что по двору дома № 184 на проспекте Карла Маркса в Самаре разъезжает пьяная компания. Сигнал передали сотрудникам ДПС, и они немедленно отправились на место.

Прибывшие правоохранители увидели нарушителя, который находился 

18 июля 2018, 11:16
Иномарка BMW врезалась в столб в Тольятти: водитель погиб

Иномарка BMW врезалась в столб в Тольятти: водитель погиб

В среду утром, 18 июля, произошла страшная дорожная авария на улице Спортивной в Тольятти. По предварительной информации, черная иномарка BMW направлялась в сторону Московского проспекта, но на пустынной дороге водитель почему-то не справился с управлением, автомобиль оказался на обочине и 
18 июля 2018, 10:12
«Оторвало кабину»: на трассе в Самарской области столкнулись грузовики

«Оторвало кабину»: на трассе в Самарской области столкнулись грузовики

Во вторник, 17 июля, крупная авария с грузовиками произошла на федеральной трассе М-5 в районе села Переволоки. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», на проезжей части столкнулись две фуры. У одной из них оторвало кабину, на дорогу высыпались 
17 июля 2018, 01:36
В Самаре травмированы 6 пассажиров маршрутки, в которую врезался трамвай

В Самаре травмированы 6 пассажиров маршрутки, в которую врезался трамвай

Стали известны подробности столкновения трамвая и маршрутного автобуса около ТРК «Аврора» в Самаре. Около семи часов вечера на улице Аэродромной, в районе остановки общественного транспорта «Улица Авроры» сошел с рельсов трамвай маршрута №1. В этот момент он направлялся «в город» 
16 июля 2018, 10:24
Трамвай снес маршрутку около ТРК «Аврора» в Самаре

Трамвай снес маршрутку около ТРК «Аврора» в Самаре

В понедельник, 16 июля, в областной столице произошла авария в районе торгово-развлекательного комплекса «Аврора». Примерно в 19:35 на выезде с кольца трамваев один из них столкнулся с маршрутным автобусом.

Как сообщают очевидцы в группе «Подслушано Самара», «от удара 
16 июля 2018, 10:06
Ограждения на трамвайных путях попросили не убирать в Самаре

Ограждения на трамвайных путях попросили не убирать в Самаре

Некоторые новшества, которые ввели в областной столице на время ЧМ-2018, понравились горожанам. Например, председатель правления Ассоциации Центр общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов предложил врио губернатора Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной оставить ограждения вдоль трамвайных путей.

Напомним, что перед 
16 июля 2018, 04:23
Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре

Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре

Авария с участием общественного транспорта произошла 2 июля в Самаре. На пересечении улиц Пензенской и Владимирской столкнулись трамвай-шаттл S5 с пассажирским автобусом. Удар получился касательным. По сути, вагон «притер» пассажирскую машину, сообщает паблик «ДТП Самара».

По предварительной информации, 
3 июля 2018, 10:37
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