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В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся
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18 июля 2018, 11:16
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Иномарка BMW врезалась в столб в Тольятти: водитель погиб
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18 июля 2018, 10:12
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«Оторвало кабину»: на трассе в Самарской области столкнулись грузовики
Во вторник, 17 июля, крупная авария с грузовиками произошла на федеральной трассе М-5 в районе села Переволоки. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», на проезжей части столкнулись две фуры. У одной из них оторвало кабину, на дорогу высыпались …
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17 июля 2018, 01:36
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В Самаре травмированы 6 пассажиров маршрутки, в которую врезался трамвай
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16 июля 2018, 10:24
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Трамвай снес маршрутку около ТРК «Аврора» в Самаре
В понедельник, 16 июля, в областной столице произошла авария в районе торгово-развлекательного комплекса «Аврора». Примерно в 19:35 на выезде с кольца трамваев один из них столкнулся с маршрутным автобусом.
Как сообщают очевидцы в группе «Подслушано Самара», «от удара …
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16 июля 2018, 10:06
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Ограждения на трамвайных путях попросили не убирать в Самаре
Некоторые новшества, которые ввели в областной столице на время ЧМ-2018, понравились горожанам. Например, председатель правления Ассоциации Центр общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов предложил врио губернатора Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной оставить ограждения вдоль трамвайных путей.
Напомним, что перед …
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16 июля 2018, 04:23
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Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре
Авария с участием общественного транспорта произошла 2 июля в Самаре. На пересечении улиц Пензенской и Владимирской столкнулись трамвай-шаттл S5 с пассажирским автобусом. Удар получился касательным. По сути, вагон «притер» пассажирскую машину, сообщает паблик «ДТП Самара».
По предварительной информации, …
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3 июля 2018, 10:37