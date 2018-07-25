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В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек
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25 июля 2018, 09:04
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Фото и видео: в Самаре столкнулись иномарка «Субару» и машина ДПС
Во вторник утром, 24 июля, на пересечении проспекта Кирова и улицы Нагорной в Самаре произошла серьезная авария. Там столкнулись иномарка «Субару» и машина дорожно-патрульной службы. По предварительной информации, иномарка при повороте не уступила дорогу служебному автомобилю, который ехал прямо. По …
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24 июля 2018, 09:32
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Видео: в Самаре грузовая «ГАЗель» переехала мужчину, выпавшего из ее кузова
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24 июля 2018, 09:04
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Ливень «смыл» новый асфальт в Сызрани
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23 июля 2018, 03:48
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В Сызрани ревнивая жена ударила мужа ножом в сердце
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23 июля 2018, 12:34
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Видео: в Похвистнево «Ладу Калину» «намотало» на бетонный столб, водитель попал в реанимацию
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23 июля 2018, 09:57
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И горы по плечу: инвалиды-экстремалы из Сызрани отправятся покорять Перевал Дятлова
Команда путешественников из Сызрани отправилась на легендарный Перевал Дятлова. Все они люди с ограниченными возможностями здоровья. Экстремалы намерены преодолеть 4 тысячи километров на внедорожниках. Отрезок в 200 километров пролегает через труднопроходимые трассы Северного Урала. Часть пути идет через реки, которые …
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23 июля 2018, 09:43
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У железнодорожного моста в Сызрани пламя уничтожило частный дом
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20 июля 2018, 11:48