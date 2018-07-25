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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек

В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек

Во вторник, 24 июля, в шестом часу вечера на пересечении улицы Грозненской и Пугачевского тракта в Куйбышевском районе Самары столкнулись автобус ПАЗ и ВАЗ-2110. Это произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Различные травмы получили пять участников аварии.

В «десятке» 
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Видео: в Самаре грузовая «ГАЗель» переехала мужчину, выпавшего из ее кузова

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В Сызрани ревнивая жена ударила мужа ножом в сердце

В Сызрани ревнивая жена ударила мужа ножом в сердце

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В воскресенье, 22 июля, произошла серьезная авария в Самарской области. Она случилась примерно в 16:00 напротив УКОНа на автодороге Самара - Бугуруслан. По словам очевидцев, отечественная легковушка «Лада Калина» обгоняла другую машину, и в этот момент ее подрезал темный автомобиль 
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И горы по плечу: инвалиды-экстремалы из Сызрани отправятся покорять Перевал Дятлова

Команда путешественников из Сызрани отправилась на легендарный Перевал Дятлова. Все они люди с ограниченными возможностями здоровья. Экстремалы намерены преодолеть 4 тысячи километров на внедорожниках. Отрезок в 200 километров пролегает через труднопроходимые трассы Северного Урала. Часть пути идет через реки, которые 
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У железнодорожного моста в Сызрани пламя уничтожило частный дом

У железнодорожного моста в Сызрани пламя уничтожило частный дом

В пятницу, 20 июля, в Сызрани возник пожар в переулке Переездной. Пламя вспыхнуло в частном доме №18, оно почти сразу же охватило все здание. Судя по фотоснимкам с места событий, огонь уничтожил дом, его тушат пожарные.

К счастью, этот 
20 июля 2018, 11:48
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