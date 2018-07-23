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И горы по плечу: инвалиды-экстремалы из Сызрани отправятся покорять Перевал Дятлова
Команда путешественников из Сызрани отправилась на легендарный Перевал Дятлова. Все они люди с ограниченными возможностями здоровья. Экстремалы намерены преодолеть 4 тысячи километров на внедорожниках. Отрезок в 200 километров пролегает через труднопроходимые трассы Северного Урала. Часть пути идет через реки, которые …
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23 июля 2018, 09:43
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У железнодорожного моста в Сызрани пламя уничтожило частный дом
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20 июля 2018, 11:48
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Налетчика, который чуть не расстрелял продавщицу, осудили в Сызрани
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19 июля 2018, 11:51
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4 августа в Сызрани пройдет фестиваль «Рыба-Раки»
4 августа Сызрань на несколько часов превратится в гастрономическую столицу губернии. В этот день там пройдет фестиваль «Рыба-Раки». Мероприятие состоится на площадке перед Спасской башней.
Программа фестиваля очень обширная. На площадке «Рыбный котелок» посетители смогут угоститься ухой. На торговой площадке гостей …
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18 июля 2018, 03:00
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Тольяттинец вонзил гостю нож в живот «на прощание»
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26 апреля 2018, 06:01
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Сельчанин, решивший заступиться за брата, чуть не убил человека в Самарской области
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23 апреля 2018, 02:43
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Мужчина пришел с ножом в куртке в суд в Безенчукском районе
Жителю Безенчукского района области придется заплатить штраф за нарушение правил при походе в суд. На входе в здание мужчину остановил пристав, следящий за безопасностью. Он пояснил визитеру, что на заседание нельзя проносить взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и колюще-режущие предметы. Мужчина …
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15 марта 2018, 11:50
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Женщина пыталась пронести нож в суд в Самарской области
Жительница Самарской области оштрафована за попытку проноса запрещенных вещей. Женщина пришла в Безенчукский районный суд. Пристав, отвечающий за безопасность на входе, попросил ее выложить все предметы, которые по закону нельзя проносить с собой в здание. К таковым относятся огнестрельное оружие, …
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6 марта 2018, 11:19
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Женщина пошла искать мужа и едва сама не потерялась на волжском льду
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15 февраля 2018, 12:15
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Пьяная жительница Самары напала с ножом на племянника
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13 сентября 2016, 05:10
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Житель Сызрани поджег машину знакомого из-за ссоры
33-летний житель Сызрани совершил поджог автомобиля ВАЗ-2107, чтобы отомстить своему 55-летнему знакомому после ссоры. Инцидент случился на проспекте 50 лет Октября. Потерпевший оценил ущерб в 20000 рублей.
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10 сентября 2016, 10:27
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Житель Самары в ходе ссоры избил молотком своего 56-летнего знакомого
Самарская полиция расследует уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Потерпевший 56-летний мужчина был доставлен в больницу с травмами грудной клетки. По данным МВД, мужчину избил его 46-летний мужчина. Инцидент произошел в доме на проспекте Карла Маркса. Подозреваемый задержан. …
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26 августа 2016, 05:38