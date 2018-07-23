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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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И горы по плечу: инвалиды-экстремалы из Сызрани отправятся покорять Перевал Дятлова

И горы по плечу: инвалиды-экстремалы из Сызрани отправятся покорять Перевал Дятлова

Команда путешественников из Сызрани отправилась на легендарный Перевал Дятлова. Все они люди с ограниченными возможностями здоровья. Экстремалы намерены преодолеть 4 тысячи километров на внедорожниках. Отрезок в 200 километров пролегает через труднопроходимые трассы Северного Урала. Часть пути идет через реки, которые 
23 июля 2018, 09:43
У железнодорожного моста в Сызрани пламя уничтожило частный дом

У железнодорожного моста в Сызрани пламя уничтожило частный дом

В пятницу, 20 июля, в Сызрани возник пожар в переулке Переездной. Пламя вспыхнуло в частном доме №18, оно почти сразу же охватило все здание. Судя по фотоснимкам с места событий, огонь уничтожил дом, его тушат пожарные.

К счастью, этот 
20 июля 2018, 11:48
Налетчика, который чуть не расстрелял продавщицу, осудили в Сызрани

Налетчика, который чуть не расстрелял продавщицу, осудили в Сызрани

В Сызрани завершился судебный процесс в отношении местного жителя. Он обвинялся в совершении вооруженного налета на магазин. 22 марта он пришел в торговую точку с двумя пистолетами: пневматическим и огнестрельным. Сначала злоумышленник достал пневматику, направил ее на продавщицу и потребовал 
19 июля 2018, 11:51
4 августа в Сызрани пройдет фестиваль «Рыба-Раки»

4 августа в Сызрани пройдет фестиваль «Рыба-Раки»

4 августа Сызрань на несколько часов превратится в гастрономическую столицу губернии. В этот день там пройдет фестиваль  «Рыба-Раки». Мероприятие состоится на площадке перед Спасской башней.

Программа фестиваля очень обширная. На площадке «Рыбный котелок» посетители смогут угоститься ухой. На торговой площадке гостей 

18 июля 2018, 03:00
Тольяттинец вонзил гостю нож в живот «на прощание»

Тольяттинец вонзил гостю нож в живот «на прощание»

В тольяттинскую полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Цветном бульваре был ранен мужчина. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что все стало следствием пьяной посиделки. 60-летний мужчина и его гость поссорились во время распития спиртного. 

26 апреля 2018, 06:01
Сельчанин, решивший заступиться за брата, чуть не убил человека в Самарской области

Сельчанин, решивший заступиться за брата, чуть не убил человека в Самарской области

36-летний житель Сергиевского района области, решивший заступиться за брата, стал фигурантом уголовного дела. К мужчине пришел родственник и рассказал, что поссорился со своим соседом. Сельчанин, будучи изрядно навеселе, решил разобраться с обидчиком. Он взял кухонный нож, и пошел к дому 

23 апреля 2018, 02:43
Мужчина пришел с ножом в куртке в суд в Безенчукском районе

Мужчина пришел с ножом в куртке в суд в Безенчукском районе

Жителю Безенчукского района области придется заплатить штраф за нарушение правил при походе в суд. На входе в здание мужчину остановил пристав, следящий за безопасностью. Он пояснил визитеру, что на заседание нельзя проносить взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и колюще-режущие предметы. Мужчина 

15 марта 2018, 11:50
Женщина пыталась пронести нож в суд в Самарской области

Женщина пыталась пронести нож в суд в Самарской области

Жительница Самарской области оштрафована за попытку проноса запрещенных вещей. Женщина пришла в Безенчукский районный суд. Пристав, отвечающий за безопасность на входе, попросил ее выложить все предметы, которые по закону нельзя проносить с собой в здание. К таковым относятся огнестрельное оружие, 

6 марта 2018, 11:19
Женщина пошла искать мужа и едва сама не потерялась на волжском льду

Женщина пошла искать мужа и едва сама не потерялась на волжском льду

14 февраля, несмотря на День всех влюбленных, умудрилась повздорить семейная пара из Тольятти. Мужчина был крайне возбужден и решил прогуляться по Волге, чтобы «поостыть». Через некоторое время жена отправилась искать супруга. Женщина пошла по волжскому льду и вскоре поняла, что 

15 февраля 2018, 12:15
Пьяная жительница Самары напала с ножом на племянника

Пьяная жительница Самары напала с ножом на племянника

В Советском районе пьяная жительница Самары напала с ножом на племянника. Инцидент произошел в квартире дома на улице Советской Армии, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в гости к подозреваемой - 48-летней хозяйке квартиры - приехал 

13 сентября 2016, 05:10
Житель Сызрани поджег машину знакомого из-за ссоры

Житель Сызрани поджег машину знакомого из-за ссоры

33-летний житель Сызрани совершил поджог автомобиля ВАЗ-2107, чтобы отомстить своему 55-летнему знакомому после ссоры. Инцидент случился на проспекте 50 лет Октября. Потерпевший оценил ущерб в 20000 рублей.
По версии полицейских, мужчины находились дома у хозяина машины. По неизвестной причине между 

10 сентября 2016, 10:27
Житель Самары в ходе ссоры избил молотком своего 56-летнего знакомого

Житель Самары в ходе ссоры избил молотком своего 56-летнего знакомого

Самарская полиция расследует уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Потерпевший 56-летний мужчина был доставлен в больницу с травмами грудной клетки. По данным МВД, мужчину избил его 46-летний мужчина. Инцидент произошел в доме на проспекте Карла Маркса. Подозреваемый задержан. 

26 августа 2016, 05:38
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