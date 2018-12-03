На прошлой неделе в центральную городскую больницу Сызрани поступил необычный пациент — пожилой глухонемой бомж. Ранее он жил в тепловом коллекторе. Его «переезду» в более комфортные условия поспособствовали неравнодушные горожане и даже депутат городской думы.
Однако бездомный мужчина такой жест доброй воли не оценил и уже в прошедшие выходные совершил побег из больницы. В настоящий момент достоверная информация о его местонахождении отсутствует. Сотрудники социальной службы планируют начать его поиски с того самого коллектора, где бездомный старик укрывался раньше. По слухам, несмотря на неподходящие для этого условия, у себя «дома» пожилой бомж умудрялся следить за собой.
Любопытно то, что, даже если бездомного обнаружат, поместить его обратно в медицинское учреждение против его воли по закону нельзя. Побег бомжа вообще вызывает вопросы. Что же подтолкнуло его к побегу: условия содержания в центральной больнице Сызрани или тоска по коллектору?
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