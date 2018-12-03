12
03
09
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27.11.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03.12.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Стали известны подробности продажи самарского «Парк Хауса»

Стали известны подробности продажи самарского «Парк Хауса»

В ближайшее время часть самарского торгового центра «Парк Хаус» площадью около 28 тысяч квадратных метров будет выставлена на торги за 1,5 млрд рублей. Соответствующая запись появилась на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве. Как уже сообщала «Терра», в 
30 ноября 2018, 10:43
Сызранской молодёжи напомнили о вреде употребления наркотиков

Сызранской молодёжи напомнили о вреде употребления наркотиков

Совместно с молодёжной общественной организацией «ИТ КЛУБ» и сызранским Домом молодежи Управление по социальной и молодежной политике провело традиционную игру «Продвигай жизнь». В этом году в ней поучаствовали 130 студентов средне-специальных учебных заведений.

В рамках игры сотрудники Сызранского наркологического диспансера, МУ 

29 ноября 2018, 10:31
Верховный суд разрешил отнимать единственное жилье у россиян

Верховный суд разрешил отнимать единственное жилье у россиян

Общее число граждан России, прошедших процедуру личного банкротства, к ноябрю 2018 года превысило 90 тысяч человек. Вместе с тем потенциальных банкротов в стране насчитывается в девять раз больше. По данным Объединенного кредитного бюро, на 1 октября 2018 года под такое 
27 ноября 2018, 10:17
Разорвало на части: в Сызранском районе столкнулись Lada Granta и грузовик

Разорвало на части: в Сызранском районе столкнулись Lada Granta и грузовик

В среду, 21 ноября, в Самарской области произошла жуткая авария. В Сызранском районе на 897 километре трассы М-5 лоб в лоб столкнулись легковушка Lada Granta и большегруз МАН. От сильного удара автомобиль отечественного производства разорвало на две части, рассказали в 
21 ноября 2018, 04:14
Житель Сызрани просил за автограф Филиппа Киркорова 10 000 рублей

Житель Сызрани просил за автограф Филиппа Киркорова 10 000 рублей

Некоторые жители Сызрани решили подзаработать на фанатской любви: после концерта поп-идола Филиппа Киркова в местном ледовом дворце один из зрителей решил продать автограф певца. За роспись звезды он просил 10 000 рублей. Интересно, что сейчас размещенное на одном из 
21 ноября 2018, 12:04
Дополнительные места для парковки организуют из-за концерта Филиппа Киркорова в Сызрани

Дополнительные места для парковки организуют из-за концерта Филиппа Киркорова в Сызрани

19 ноября в Сызрани выступит поп-певец Филипп Киркоров. Он даст концерт в комплексе «Роснефть арена». Зрителям представят программу #ЦветНастроенияСиний.

Стоит отметить, что для того, чтобы все зрители смогли без проблем оставить свои автомобили, будут организованы дополнительные места для парковки. 
19 ноября 2018, 03:12
Эксперты составили рейтинг доступности съемного жилья в России

Эксперты составили рейтинг доступности съемного жилья в России

Как свидетельствует статистика, острота «квартирного вопроса» в России постепенно уменьшается. Во-первых, более 85% семей имеют собственное жилье и проживают в нем. Во-вторых, объемы строительства даже на фоне кризиса продолжают оставаться на рекордных уровнях, и в год на одного человека в 
16 ноября 2018, 10:15
Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов

Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов

Средняя ставка по ипотеке в России достигла 9,65 процента при плановом значении в 9 c половиной. И этот показатель продолжит расти, до конца года - точно. Теоретически, он даже может подняться до психологической отметки в 10%. Самарские банки бьют рекорды 
7 ноября 2018, 07:27
В Самаре квадратный метр жилья в новостройках подешевел на 6%

В Самаре квадратный метр жилья в новостройках подешевел на 6%

Специалисты проанализировали ситуацию со стоимостью недвижимости в Самаре. Выяснилось, что в сентябре квадратный метр в новостройках подешевел на 6,39%, или на 3251 рубль. По словам руководителя отдела по связям с общественностью Самарского областного Фонда жилья и ипотеки Нины Шумковой, это 

17 октября 2018, 03:29
Цены на вторичное жилье падают

Цены на вторичное жилье падают

В Самаре стали продавать меньше квартир. Число выставленных на продажу единиц жилья упало сразу на треть - с 7700 до 5300 штук. По сравнению с июлем средняя удельная цена квадратного метра на вторичном рынке Самарской области снизилась на 2,5% - 

24 сентября 2018, 03:10
В Самарской области цены на вторичку упали на 2,5 %

В Самарской области цены на вторичку упали на 2,5 %

В августе стоимость квартир на вторичном рынке Самарской области снизилась на 2,5%  - до 47,5 тысяч рублей за квадрат. Напомним, что сейчас это средняя цена по региону. По информации Самарского областного фонда жилья и ипотеки, это снижение составило 1220 рублей 
21 сентября 2018, 10:03
Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки возобновил реализацию непрофильных и неликвидных активов. Речь идет, прежде всего, о квартирах, домах, в том числе и с земельными участками, а также коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципалитетов региона. Список "неликвида" был сформирован 
24 августа 2018, 02:29
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх