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«Старый и весь пропахший тиной»: Рыбак под Шелехметь вытащил сома под 70 кг
Для одного из рыбаков Самарской области отдых с удочкой на Волге закончился рекордным уловом. По словам мужчины, неподалеку от пристани Шелехметь ему удалось вытащить сома-гиганта. Фотографиями добычи рыбак поделился в паблике "Новости Самары - Самара life"
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