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В Самаре травмированы 6 пассажиров маршрутки, в которую врезался трамвай
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16 июля 2018, 10:24
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Ограждения на трамвайных путях попросили не убирать в Самаре
Некоторые новшества, которые ввели в областной столице на время ЧМ-2018, понравились горожанам. Например, председатель правления Ассоциации Центр общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов предложил врио губернатора Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной оставить ограждения вдоль трамвайных путей.
Напомним, что перед …
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16 июля 2018, 04:23
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«Нива» опрокинулась на крышу после ДТП с Nissan Juke в Тольятти
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16 июля 2018, 11:12
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Семья с тремя детьми перевернулась в авто на трассе под Самарой
В воскресенье, 15 июля, семья из пяти человек выехала из Бузулука на юг на иномарке Subaru. В Волжском районе, на Самарской обводной дороге легковушка опрокинулась. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, пишут в группе «ДТП 163 Самара». Пострадали …
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16 июля 2018, 10:35
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Оба водителя погибли в пожаре после ДТП с грузовиками под Самарой
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16 июля 2018, 08:40
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Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре
Авария с участием общественного транспорта произошла 2 июля в Самаре. На пересечении улиц Пензенской и Владимирской столкнулись трамвай-шаттл S5 с пассажирским автобусом. Удар получился касательным. По сути, вагон «притер» пассажирскую машину, сообщает паблик «ДТП Самара».
По предварительной информации, …
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3 июля 2018, 10:37
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Водитель на «Приоре» залетел под трамвай в Самаре
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27 июня 2018, 03:34