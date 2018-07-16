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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 13 июля 2018г 
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Материалы по теме:

15 тысяч человек смотрели финал ЧМ-2018 на Фестивале болельщиков в Самаре

15 тысяч человек смотрели финал ЧМ-2018 на Фестивале болельщиков в Самаре

В воскресенье, 15 июля, в Самаре последний день работал Фестиваль болельщиков FIFA. Посмотреть финальную игру ЧМ-2018 на фан-зону пришли в этот вечер 15 тысяч человек.

Напомним, что матч между Францией и Хорватией завершился победой французов. После трансляции прошла церемония 
16 июля 2018, 09:35
Болельщики и волонтеры убрались на фан-зоне ЧМ-2018 в Самаре

Болельщики и волонтеры убрались на фан-зоне ЧМ-2018 в Самаре

На фан-фесте в центре областной столицы болельщики и волонтеры наводили порядок. 14 и 15 июля на площади Куйбышева прошла акция «Болельщик XXI века». Ее лозунг «Болей, Переживай, Веселись, Убирай!».

«Ту часть мусора, который не донесли до специальных контейнеров, собрали волонтеры 
16 июля 2018, 09:11
Огромные граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018 появятся в Самаре

Огромные граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018 появятся в Самаре

На доме №369 по улице Ново-Садовой в Промышленном районе губернской столицы скоро нарисуют граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018. Напомним, что 1 июля национальная команда России выиграла матч с Испанией со счетом 1(4):1(3) и получила право 

15 июля 2018, 09:49
В блогах: неофициальные фан-зоны ЧМ-2018

В блогах: неофициальные фан-зоны ЧМ-2018

Тему мундиаля продолжают и в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Местные жители возмущаются, почему мэрия города полностью провалила вопрос с фан-зонами? "Неофициальные фесты были по всей стране - в Стерлитамаке, Севастополе, Рязани... Где-то собирались тысячи людей, где-то - лишь десятки. 
14 июля 2018, 07:53
Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре

Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре

Авария с участием общественного транспорта произошла 2 июля в Самаре. На пересечении улиц Пензенской и Владимирской столкнулись трамвай-шаттл S5 с пассажирским автобусом. Удар получился касательным. По сути, вагон «притер» пассажирскую машину, сообщает паблик «ДТП Самара».

По предварительной информации, 
3 июля 2018, 10:37
Водитель на «Приоре» залетел под трамвай в Самаре

Водитель на «Приоре» залетел под трамвай в Самаре

В Самаре автомобиль «Приора» залетел под трамвай. Фото с места происшествия появилось в соцсетях. ДТП произошло рядом с ТЦ «Вива Лэнд», у перекрестка улиц Победы и Каховской. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

«ДТП на ул. Победы/Каховская. На трамвайной 
27 июня 2018, 03:34
Сошел с рельсов скоростной трамвай до «Самара Арены»

Сошел с рельсов скоростной трамвай до «Самара Арены»

В Самаре на ветке до стадиона ЧМ-2018 встало движение трамваев. По сообщению очевидца, сошла с рельсов средняя тележка трехсекционного трамвая. Самарец Антон Рубин опубликовал фото в соцсети.

«Движение на новой трассе, проложенной специально к стадиону, стоит», - пишет очевидец.
25 июня 2018, 05:30
Трамвай номер 13 протаранил «Газель» на Ставропольской в Самаре

Трамвай номер 13 протаранил «Газель» на Ставропольской в Самаре

В Самаре на улице Ставропольской произошло ДТП с участием общественного транспорта: трамвай протаранил «Газель», по предварительным данным, выехавшую на рельсы. Фото с места аварии появилось в соцсети. По словам очевидцев, на трамвае указан маршрут №13. «Газель» - грузовая. Столкновение произошло 

7 июня 2018, 04:00
В Самаре на два автомобиля упал забор

В Самаре на два автомобиля упал забор

Сегодня, 17 мая, буквально несколько минут назад в социальных сетях появилась информация о происшествии в центре Самары. Сообщается, что на пересечении улиц Полевой и Молодогвардейской, где идут ремонтные работы, на проезжавшие мимо два автомобиля упало ограждение. Пострадали авто ВАЗ 2110 
17 мая 2016, 09:46
В Самаре на проспекте Кирова грузовик снес кирпичное ограждение

В Самаре на проспекте Кирова грузовик снес кирпичное ограждение

Утром 10 сентября на пересечении пр. Кирова и ул. Ставропольской произошла авария, сообщается в социальных сетях. Грузовой автомобиль снес кирпичное ограждение, заехав на тротуар.
Фотографии происшествия появились в Cети. О жертвах ДТП не сообщается.
 
Фото: «ВКонтакте».
 
 
 
10 сентября 2014, 01:24
В Самаре девушка-водитель на Московском шоссе врезалась в ограждение

В Самаре девушка-водитель на Московском шоссе врезалась в ограждение

ДТП произошло 25 апреля около 2:45. 20-летняя девушка, управлявшая автомобилем Hyundai Accent, ехала по Московскому шоссе в сторону ул. Мичурина. Рядом с домом №26 она не справилась с управлением и врезалась в ограждение.
Пострадали три пассажира иномарки: 23-летний молодой человек, 

28 апреля 2014, 05:34
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