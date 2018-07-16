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15 тысяч человек смотрели финал ЧМ-2018 на Фестивале болельщиков в Самаре
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16 июля 2018, 09:35
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Болельщики и волонтеры убрались на фан-зоне ЧМ-2018 в Самаре
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16 июля 2018, 09:11
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Огромные граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018 появятся в Самаре
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15 июля 2018, 09:49
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В блогах: неофициальные фан-зоны ЧМ-2018
Тему мундиаля продолжают и в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Местные жители возмущаются, почему мэрия города полностью провалила вопрос с фан-зонами? "Неофициальные фесты были по всей стране - в Стерлитамаке, Севастополе, Рязани... Где-то собирались тысячи людей, где-то - лишь десятки. …
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14 июля 2018, 07:53
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Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре
Авария с участием общественного транспорта произошла 2 июля в Самаре. На пересечении улиц Пензенской и Владимирской столкнулись трамвай-шаттл S5 с пассажирским автобусом. Удар получился касательным. По сути, вагон «притер» пассажирскую машину, сообщает паблик «ДТП Самара».
По предварительной информации, …
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3 июля 2018, 10:37
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Водитель на «Приоре» залетел под трамвай в Самаре
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27 июня 2018, 03:34
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Сошел с рельсов скоростной трамвай до «Самара Арены»
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25 июня 2018, 05:30
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Трамвай номер 13 протаранил «Газель» на Ставропольской в Самаре
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7 июня 2018, 04:00
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В Самаре на два автомобиля упал забор
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17 мая 2016, 09:46
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В Самаре на проспекте Кирова грузовик снес кирпичное ограждение
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10 сентября 2014, 01:24
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В Самаре девушка-водитель на Московском шоссе врезалась в ограждение
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28 апреля 2014, 05:34