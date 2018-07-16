15 тысяч человек смотрели финал ЧМ-2018 на Фестивале болельщиков в Самаре



Напомним, что матч между Францией и Хорватией завершился победой французов. После трансляции прошла церемония … В воскресенье, 15 июля, в Самаре последний день работал Фестиваль болельщиков FIFA. Посмотреть финальную игру ЧМ-2018 на фан-зону пришли в этот вечер 15 тысяч человек.Напомним, что матч между Францией и Хорватией завершился победой французов. После трансляции прошла церемония