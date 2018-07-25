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В блогах: Максимкам в Самаре – быть. В городе ждут мундиальных деток
После ЧМ-2018 в Самаре может появиться на свет много малышей, мамы которых крутили любовь с иностранными болельщиками. Как написал в Фейсбуке блогер Вадим Афанасьев, "для многих-многих сотен самарских девушек поход на фан-фест или набережную в дни мундиального безумия завершался …
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24 июля 2018, 04:07
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Как использовать стадион «Самара Арена», решат через 1,5 месяца
В течение ближайших полутора месяцев чиновники окончательно решат, как в дальнейшем будет использоваться стадион «Самара Арена». За это время будет утверждена концепция применения наследия ЧМ-2018 в Самарской области. По словам главы региона Дмитрия Азарова, передача стадиона из федеральной в региональную …
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23 июля 2018, 02:01
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В Сызрани от тяжелой болезни умерла 1,5-месячная «здоровая» девочка
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23 июля 2018, 08:22
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Самарский медуниверситет подписал соглашение с Уральским оптико-механическим заводом
Без тесного взаимодействия научных институтов и промышленности разработка новых технологий невозможна. Во время рабочего визита в регион депутата Государственной думы, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева было подписано соглашение о сотрудничестве между Уральским оптико-механическим заводом и Самарским государственным медицинским …
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22 июля 2018, 10:41
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Самара попала в ТОП-5 по популярности в Интернете во время ЧМ-2018
Самара попала в ТОП-5 российских городов-организаторов ЧМ-2018 по популярности в интернете во время проведения турнира. Всего пользователи сделали более 30 миллионов запросов по Самаре, говорится в отчете ТурСтата. По данным исследователей, чаще всего искали информацию о Москве - 170 …
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19 июля 2018, 04:32
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В блогах: Каково жить в туристическом городе и без автомобиля
Блогер Алексей Жирухин поделился впечатлениями, как ему жилось в центре Самары во время перекрытия улиц из-за мундиаля.
"Я скачал программу "Прибывалка" и даже привык к общественному транспорту, - пишет автор. - Узнал почти все маршруты и остановки вокруг …
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18 июля 2018, 05:36
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Уникальные операции по удалению межпозвоночных грыж делают в Самаре
В нейрохирургическом отделении самарской больницы №2 имени Семашко проводят уникальные операции по удалению межпозвоночных грыж. Их выполнение стало возможным с этого года.
В региональном Минздраве напоминают, что лазерная нуклеопластика – высокотехнологичная малоинвазивная методика. Под воздействием лазера и при нагревании до определенной …
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17 июля 2018, 01:59
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Врача-терапевта будут судить за взятки и подлог в Тольятти
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10 июля 2018, 10:23